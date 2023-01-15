Скончался грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе

Выдающийся грузинский певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил сын его импресарио Рати Абзанидзе.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1959-1965 годы учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 года – артист филармонии, а с 1967-го – солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра».

В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино. В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стали «Мелодии Верийского квартала» (Георгий Шенгелая). В 1977-м вышел фильм «Мимино».

Кикабидзе был не только киноактером и исполнителем, но и автором песен, кинорежиссером, сценаристом. Он был признан народным артистом Грузии и заслуженным артистом Украины, пишет SOVA.

С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва от оппозиционной партии «Единое национальное движение».