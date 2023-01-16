Об этом «Эхо Кавказа» никогда раньше не рассказывало, да и соответствующей памятной даты в летописи войны нет. Многие представители молодого поколения о той ситуации, возможно, и не слышали, между тем это был один из весьма примечательных, несмотря на всю свою курьезность, и вызвавший большой резонанс в СМИ эпизод.

В середине января 1993 года в некоторых средствах массовой информации появилось сенсационное сообщение о том, что председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба якобы тяжело ранен в Гудауте неким абхазом, проявившим недовольство подготовкой и ходом последней военной операции – неудавшегося наступления на Сухум абхазской армии 6 января. (Позже мне довелось беседовать с известным абхазским юристом, у которого сын погиб в январском наступлении: знакомые грузины в Сухуме, по его словам, пустили слух, что это он стрелял).

Абхазская сторона незамедлительно опровергла данное сообщение, заявив, что Ардзинба в названные дни вообще не было в Гудауте, где работает ВС и другие властные структуры РА, что он здоров и невредим, находится в Москве, решая экономические вопросы. Но грузинские СМИ продолжали настаивать на своем. А через некоторое время было даже объявлено, что Ардзинба, «находившийся на лечении в Москве», умер. Даже дата его похорон называлась. Что тут началось среди грузинских военных в Сухуме! Они на радостях перепились и устроили ночью 20 января грандиозный салют из всех видов огнестрельного оружия. «Все, война закончилась!» – был лейтмотив этого празднования на грузинской стороне.

И тогда Владиславу Григорьевичу пришлось выступить в программе «Итоги» телеканала «Останкино» и произнести расхожую знаменитую фразу «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Кстати, изначально, в июне 1897 года, американский писатель Марк Твен опубликовал в прессе после сообщений о своей кончине письмо, где фраза звучала немного иначе: «Слухи о моей смерти были преувеличением».

Но дальше в январе 93-го была вообще фантастика. На грузинской стороне настолько не хотели расставаться с мыслью, что Ардзинба уже нет, что прошел слух: интервью, мол, давал двойник абхазского лидера. Об этом публично заявил даже глава грузинского правительства в Абхазии Тамаз Надарейшвили, который около полугода был первым заместителем Владислава Ардзинба как председателя ВС Абхазии, то есть, мол, тесно с ним общался.

Вся эта история очень напоминает весьма популярную когда-то в русской литературе, а сейчас подзабытую забавную сказку Василия Жуковского «Как мыши кота хоронили».

Ну, а вот как вспоминал о данном эпизоде сам Владислав Ардзинба в биографической книге «Моя жизнь»:

«В середине 1993 года я находился с рабочим визитом в Москве. Неутомимые провокаторы распустили очередной слух – о том, что в ходе обсуждения в парламенте некоего документа я был ранен, доставлен в Москву и даже скончался от ран, а вместо меня в Москву прибыл мой двойник. По свидетельству очевидцев оккупированный Сухум ликовал, а абхазцы, разбросанные войной по всему постсоветскому пространству, обрывали телефоны, в том числе в моей московской квартире. Я был вынужден вновь опровергать слухи злопыхателей, а в интервью газете «Советская Россия» вновь подчеркнуть, что «стратегическая цель грузинских националистов – уничтожение абхазского этноса и полная грузинизация территории от Псоу до Ингура. И здесь все средства хороши; поскольку сломить сопротивление военным путем не удалось, в ход пускают самые грязные методы пропаганды».

Как видим, тут уже фигурировал другой вариант слухов – о разборках в Верховном Совете Абхазии…

О деталях того, что предшествовало опровержению Владислава Ардзинба на ТВ, сегодня «Эху Кавказа» рассказал председатель Союза журналистов Абхазии, а тогда один из руководителей Абхазского гостелерадиокомитета Руслан Хашиг. Аккурат тридцать лет назад он тоже находился в Москве в служебной командировке. И не мог не услышать про этот, как принято говорить сейчас, фейк:

«Грузинские информационные агентства об этом сообщали. Эту информацию подхватили и российские информагентства. Я связался с личной охраной Ардзинба и попросил связать меня с ним. Мы очень долго с ним эту ситуацию обсуждали. Я пытался убедить Владислава Григорьевича выступить с опровержением и сделать это на телевидении. Он категорически отверг все мои предложения, сказал, что грузины с первого дня войны каждый раз что-то придумывают, это несерьезно комментировать, опровергать. И отказался. А надо отметить, что эти дни были очень напряженные для абхазской стороны. Ситуация после январского наступления… а грузины ведь это якобы покушение на Владислава Ардзинба связали с этой военной операцией… В это же время, 18 января, был подбит над селом Сакен вертолет, который совершал гуманитарный рейс на Ткуарчал и в котором находился вице-премьер Республики Абхазия Зураб Лабахуа. И он вместе с группой абхазских журналистов оказался в грузинском плену… Через день я вновь связался с Владиславом Григорьевичем, и здесь у нас состоялся более конструктивный диалог. Мы договорились о том, что 23 января, в субботу, он подъедет телецентру «Останкино», и там мы запишем комментарий для программы «Итоги». На пятом этаже в кабинете у Владимира Лусканова мы записали это интервью, где он заявил, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Этот материал вышел в эфир на следующий день, 24 января. Но грузинские журналисты, грузинские политики продолжали эту кампанию, дальше раскручивали. И вот… я специально пролистал сейчас российские издания… читаю в очередном номере «Независимой газеты» от 27 января сообщение «Снова о Владиславе Ардзинба». Председатель Совмина Абхазии Т. Надарейшвили уверен, что в «Итогах» выступал двойник. «Я лично хорошо знаю Ардзинба. По манере поведения это был совсем другой человек».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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