Новости
Вице-спикер Сейма Польши: «Мне угрожают запретом на въезд в Грузию»
Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заявила, что ей стало известно об угрозах потерять возможность въезда в Грузию в случае, если она продолжит делать заявления о Саакашвили и критически оценивать ситуацию в стране.
«Мне угрожают, что если я снова продолжу контакты с президентом [Михаилом Саакашвили], у меня больше не будет возможности въехать в Грузию, чтобы громко говорить о ситуации… Такая угроза [предупреждение] прозвучала в официальном разговоре с нашим послом, в официальном разговоре», – сказала Гошевска в интервью телеканалу «Формула».
Представитель Сейма Польши выразила надежду, что «до этого не дойдет», пишет агентство «Новости-Грузия».
«У меня, например, нет возможности въехать в Россию и Беларусь из-за моей работы, а если к этим странам добавить Грузию, то тут все будет ясно…», — заявила Гошевска.
По ее словам, во время последних приездов в Грузию ей было отказано во встречах с заключенными экс-президентом Михаилом Саакашвили и руководителем оппозиционного телеканала «Мтавари» Никой Гварамия.
Ранее именно Малгожата Гошевска озвучила предложение Варшавы передать Михаила Саакашвили для лечения в Польшу.
Другие новости дня
Население Китая сократилось впервые за 60 лет
Население Китая – самой многолюдной страны мира – сократилось впервые с 1961 года. Власти страны заявили, что Китай вступает в «эпоху отрицательного роста населения».
По итогам 2022 года население Китая составило 1,41175 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщило Национальное бюро статистики Китая. Власти страны отмечают, что население Китая достигло пика гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты.
На протяжении 36 лет, вплоть до 2015 года, в стране проводилась демографическая политика «Одна семья – один ребёнок», чтобы замедлить рост населения из-за экономических опасений.
С 2021 года власти Китая – на фоне стремительно стареющего населения – стимулируют рождаемость, предлагая выплаты и налоговые льготы семьям с детьми. Однако, судя по статистике, этого недостаточно: в 2022 году родилось на миллион меньше китайцев, чем в 2021.
«Кто теперь осмелится завести детей, когда цены на жильё такие высокие. Никто не хочет жениться и даже влюбляться, не говоря уже о детях», – цитирует The Guardian пользователя китайской социальной сети Weibo. Другие обеспокоены благосостоянием, здравоохранением и образованием в Китае – «причинами, по которым люди не могут позволить себе иметь детей».
Сейчас Китай – самая населённая страна мира. Второе место занимает Индия с населением более 1,3 миллиарда человек. По прогнозам ООН, она обгонит Китай уже в 2023 году.
Зеленский ввел санкции против прокремлевского активиста Шоты Апхаидзе
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении новых лиц, среди которых оказался основатель «Кавказского центра исламских исследований», прокремлевский активист Шота Апхаидзе.
По информации грузинских СМИ, соответствующий документ украинский лидер подписал 15 января, он уже вступил в силу.
Наряду с Апхаидзе в санкционный список попали прокремлевские активисты из Украины, России и Беларуси, отличающиеся антизападной риторикой, уточняет телеканал «Формула».
Согласно санкциям, указанным лицам запрещено выводить за пределы Украины имеющийся капитал, покупать земельные участки, передавать/отчуждать имущество, осуществлять торговые операции, транзитировать ресурсы. Срок действия санкций — 10 лет.
В 2010-м году Шота Апхаидзе был арестован за насильственные действия и вторжение в прямой эфир телеканала «Кавкасия», наряду с членами «Союза православных родителей» и «Народного православного движения». В 2012-м, после смены власти в Грузии, Апхаидзе покинул пенитенциарное учреждение под статусом политзаключенного и вскоре примкнул к рядам пророссийского «Института Евразии».
Как пишет СОВА, он часто появляется в таких СМИ, как «Спутник», «Царьград ТВ», News-Front и других пророссийских средствах массовой информации.
Согласно «Детектору мифов», в ноябре 2019 года Шота Апхаидзе подготовил сюжет для передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», принадлежащем Минобороны РФ. В нем транслировалась одна из пропагандистских теорий заговора Москвы, о торговле органами во время боевых действий в восточной Украине.
Из России в Грузию в 2022 году перевели более 2 млрд долларов
В декабре прошлого года по системам денежных переводов в Грузию поступило 535,3 млн долларов США (1438,5 млн лари). Это на 133,2% больше аналогичного показателя декабря 2021 года, сообщили в Национальном банке Грузии.
Большая часть, 317,31 млн долларов США, в декабре 2022 года были переведены из Российской Федерации. Для сравнения — в декабре 2021 года из РФ поступило 39,70 млн долларов.
На втором месте по переводам в декабре 2022 года Италия — 43,2 млн долларов. Третье место занимают США — 34,30 млн долларов.
Затем идут Греция — 20,67 млн долларов и Израиль — 19,05 млн долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Из Грузии за рубеж в декабре 2022 года было отправлено 33,8 млн долларов США, или 90,9 млн лари, на 1,5% больше аналогичного показателя за декабрь 2021 года.
Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.
В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли.
Всего в течение 2022 года в Грузию перевели 4,37 млрд долларов, почти половина из которых поступила из России (2,067 млрд долларов).
- Отметим, что по информации Национальной службы статистики Грузии рост ВВП страны в январе-ноябре 2022 года составил 10%.
Турция поддержит крупные российско-украинские обмены пленными
Омбудсмен Турции Шереф Малкоч сообщил в понедельник, что при посредничестве Турции готовится ряд крупных обменов военнопленными между Украиной и Россией. По его словам, Институтом обмудсмена был согласован трёхэтапный план гуманитарных действий. С украинской стороны был представлен список на обмен 800 пленных, с российской – список из 200 человек.
Также Турция выступает с инициативой создания гуманитарного коридора через Стамбул, который сможет использоваться для вывоза раненых военных и мирных жителей, прежде всего детей, женщин и пожилых людей. По сообщению турецкой службы Си-эн-эн, вопрос о гуманитарном коридоре президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит в ходе своих ближайших встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
11 января в Турции прошла встреча уполномоченных по правам человека Украины и России Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой. По итогам встречи Москалькова написала в своём твиттере, что достигнута договорённость об обмене 40 российских военнопленных. 14 января агентство Reuters со ссылкой на украинских военных сообщило, что обмен был отменён по инициативе российской стороны, однако Москалькова написала о нём как об уже совершившемся.
- Турция является членом НАТО и поставляет оружие Украине. В то же время она выступает главным посредником между Украиной и Россией, предоставляя площадку для переговоров воюющих стран и участвуя во многих мерах урегулирования - например, в зерновой сделке.
Бывший наемник «ЧВК Вагнера» рассказал о казнях пленных украинцев
Бывший командир одного из подразделений «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев, запросивший политического убежища в Норвегии, рассказал о убийствах вагнеровцами пленных украинцев. По его утверждению, военнопленные интересуют ЧВК только как источники информации, а после допросов их казнят. Ранее основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что с пленными обращаются гуманно и формируют из них обменный фонд.
По словам Андрея Медведева, у «ЧВК Вагнера» есть специальный отряд, который занимается казнями как провинившихся наемников, так и украинцев. В частности, ему известно о расстреле четырех украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен под Бахмутом. По его утверждению, все четверо были после допроса застрелены у поселка Клиновое в Донецкой области.
Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten заявил, что Медведев имеет гражданство Норвегии и входил в состав «норвежского батальона ЧВК под названием «Нидхегг»« [имя дракона из скандинавской мифологии]. По утверждению Пригожина, Медведев должен быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с пленными и находится в розыске службы безопасности «ЧВК Вагнера».
Андрей Медведев заключил контракт с «ЧВК Вагнера» в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по уго словам, из-за несогласия с «бессмысленной войной и беспределом командования». 13 января он пересек границу в Мурманской области и запросил политического убежища в Норвегии.
- Ранее неоднократно сообщалось о казнях «ЧВК Вагнера» собственных наемников за попытки дезертирства, сдачи в плен или иные нарушения. В ноябре в телеграм-каналах, связанных с «ЧВК Вагнера», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Медведев утверждает, что был командиром Вагнера.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке, Латинской Америке и в войне с Украиной. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в многочисленных военных преступлениях как в Украине, так и в других странах, где они действуют.
- Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания.
В Верховной раде потребовали уволить советника офиса Зеленского Арестовича
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить со своего поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.
Кроме того, как считает Гончаренко, «власть должна сделать официальное заявление о том, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции администрации президента Украины».
В понедельник еще несколько депутатов Верховной рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия Арестовича вредят стране - в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре «моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора».
14 января Алексей Арестович в эфире ютьюб-канала Фейгин Live заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли - по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.
Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения, поскольку пересмотрел запись и убедился, что высказал лишь версию о сбитой ракете с массой оговорок. Тем не менее, в Украине слова советника офиса президента вызвали скандал. Мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича «самовлюбленным скотом» и «помойным ртом».
- С начала полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины Алексей Арестович является одним из основных спикеров офиса президента Зеленского. Эфиры и интервью Арестовича, в которых он высказывается о ходе войны, набирают миллионы просмотров.
- По данным исследований украинских социологических служб, советник офиса президента входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Андрей Ермак. В августе прошлого года Арестович заявил о своем возможном участии в следующих президентских выборах.
Жителям Карабаха выдадут талоны на продукты питания
По одному литру растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара. С завтрашнего дня находящимся в блокаде жителям непризнанного Нагорного Карабаха выдадут талоны на продукты питания.
В школах и университете Степанакерта (Ханкенди) открыто 19 пунктов выдачи талонов, в селах талоны будут выдаваться в сельских администрациях, сказала начальник юридического отдела Комитета по жилищным вопросам Карабаха Гоар Погосян.
«Партия будет предоставлена лицу после получения талона, в этом случае лицо может обратиться в хозяйствующий субъект и приобрести данные продукты питания в количестве и в сроки, указанные в талоне», – сказала она.
Красные, синие, оранжевые, зеленые и желтые талоны могут получить не только зарегистрированные в Карабахе лица, но и те, кто временно приехал и оказался в блокаде. «По одному килограмму и одному литру растительного масла, но купить эту партию единовременно человек не сможет, кроме масла, которое будет предоставляться на целый месяц, все остальные партии будут выдаваться на 15 дней», – сказала Погосян.
О необходимости талонной системы в Карабахе заговорили в первые же десять дней блокады, когда полки магазинов опустели, а продовольствие, предоставленное из государственных резервов, очень быстро исчезало с прилавков, продукты доставались тем, у кого были знакомые владельцы магазинов, или тем, кто следил за тем, какой магазин в какой момент что получил.
«Есть люди, которые не успевают купить, это пенсионеры или люди с маленькими детьми. Но так хотя бы они будут знать, что их доля остается в магазине, им нужно пойти и получить», – сказала жительница Степанакерта Зина Наджарян.
Она сегодня пошла в магазин и пришла домой воодушевленной: в магазине были сметана, молоко, мацун карабахского производства.
Радио Азатутюн из Карабаха сообщили, что в выходные российские миротворцы возле родильного дома и детской больницы раздавали мандарины, помидоры и огурцы.
Журналисты раскрыли личность командира «ЧВК Вагнера» при штурме Соледара
Подразделениями «ЧВК Вагнера» при штурме города Соледар командовал бывший офицер спецназа ГРУ Антон Елизаров. Он был осужден российским судом за мошенничество при приватизации квартиры. Об этом пишет в своем расследовании центр «Досье».
В январе, после объявления о взятии города, глава вагнеровцев Евгений Пригожин представил публике человека, который, как утверждается, командовал операцией. Раскрыт был только его позывной - Лотос. Его имя не называлось, однако позднее провоенные телеграм-каналы сообщали, что командир награжден званием Героя России.
Как выяснил центр «Досье», Елизарову 41 год, он окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. По данным журналистов, военный служил в ВДВ и в спецназе ГРУ.
В 2014 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу за мошенничество при приватизации служебной квартиры. Елизаров безуспешно судился с Министерством обороны и был выселен из дома в 2016 году. В том же году он устроился в ЧВК «Вагнера». Их учебный центр в Молькине в Краснодарском крае расположен на базе подразделения спецназа, где служил военный.
По данным издания, вагнеровец воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе «Вагнера» - в Сирии и Ливии. Кроме того, он работал инструктором в Центрально-африканской республике. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике с тремя наградами - звездой Героя России, звездной Героя ДНР и Героя ЛНР.
- Украинские власти отрицают потерю Соледара и сообщают, что армия продолжает оборонять город.
- Кремль не публиковал указ о вручении звания Героя России Елизарову, но значительная часть таких сообщений не раскрывается публике. Однако если Елизаров был награжден званием Героя России к сентябрю, он не мог получить его еще раз после штурма Соледара.
В Кабуле убита экс-депутат парламента Мурсал Набизада
В Кабуле в собственном доме убита бывшая депутат афганского парламента Мурсал Набизада. Она была застрелена неизвестными; погиб также ее телохранитель.
Набизада была парламентарием с 2019 года по август 2021, когда к власти в Афганистане пришла группировка «Талибан». Она - одна из немногих женщин-политиков, не покинувших страну после переворота. Ей было 32 года.
Экс-депутат открыто высказывалась против законов, введенных талибами. Она критиковала запрет на образование для женщин и девочек и другие нарушения гражданских прав.
- После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек и к высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Суды Афганистана обязаны руководствоваться законами шариата. В стране введены публичные казни и телесные наказания.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
В Грузии осужденным по делу о насилии в отношении журналистов смягчили наказание
Тбилисский апелляционный суд смягчил приговоры шести осужденным по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля 2021 года.
Все шестеро осужденных оправданы по части второй статьи 225 УК Грузии, предусматривающей участие в групповом насилии, а назначенный судом первой инстанцией 5-летний срок лишения свободы сокращен до четырех лет.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сроки сократили Давиду Куталадзе, Отару Гелашвили, Цотне Чихладзе, Гие Гигуашвили, Торнике Давлашеридзе и Акакию Накашидзе. Им предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 118 и статьям 154 и 156 УК Грузии — нанесение менее тяжкого вреда здоровью, воспрепятствование журналистской деятельности и преследование.
Речь идет об эпизоде, в котором потерпевшими являются журналистка Миранда Багатурия и оператор Лексо Лашкарава из оппозиционной телекомпании «Пирвели». Тбилисский суд вынес приговор по этому делу в апреле прошлого года.
5 июля 2021 года в Тбилиси на проспекте Руставели планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Несмотря на то, что акция была отменена, собравшиеся на проспекте гомофобные группировки напали на представителей СМИ – репортеров, операторов и фотографов.
Всего был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами. Тбилисский суд рассматривал несколько эпизодов.
В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу на действия властей Грузии во время гомофобных акций 5 июля 2021 года и допустил, что это дело может стать прецедентным.
ЕСПЧ интересует, в частности, способствовали ли заявления членов правительства насилию 5 июля 2021 года, и в какой степени государство выполнило свои обязательства по предотвращению и эффективному расследованию.
Неправительственные организации до сих пор заявляют, что к ответственности так и не были привлечены организаторы нападений.
В прошлом году граждане РФ приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир
С 1 января по 9 сентября 2022 года россияне приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир. Информацию об этом публикует агентство «Интерпрессньюс», запросившее соответствующую статистику у министерства юстиции Грузии.
В частности, с 1 января по 9 сентября прошлого года в Грузии было зарегистрировано право собственности 12 335 граждан Российской Федерации на 15 164 здания и сооружения, из них 13 262 — жилые квартиры. За тот же период право собственности на 13 850 земельных участков в Грузии зарегистрировали 10 975 граждан РФ.
По информации ведомства, за этот же период было зарегистрировано право собственности 3771 гражданина РФ на 4390 предметов недвижимости. Кроме того, зарегистрированы имущественные права 73 граждан Российской Федерации на 93 объекта коммерческой площади.
Отметим, что статистика не включает данные за сентябрь-декабрь прошлого года, когда в Грузию после объявления Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации» приехали десятки тысяч россиян. Кроме того, часть квартир, предположительно, купили этнические грузины, имеющие гражданство РФ.
Ранее «Эхо Кавказа» писало о росте цен на недвижимость в Грузии. Статистика свидетельствует, что наибольший рост цен отмечен в тбилисском премиум-сегменте.
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причина смерти не раскрывается.
Лоллобриджида сыграла более чем в 60 фильмах. Наиболее известные её роли – Эсмеральда в «Соборе Парижской богоматери» 1956 года и Аделина в мелодраме «Фанфан-Тюльпан» 1952 года.
Актриса была дважды номинирована на премию «Золотой глобус», в 1961 году она получила статуэтку как самая популярная иностранная актриса, а в 1995 году её наградили специальным призом за выдающийся вклад в мировое кино. В 2018 году на Аллее славы Голливуда открыли звезду Лоллобриджиды: 90-летняя актриса присутствовала на церемонии.
Последний художественный фильм с её участием вышел в 1997 году. После завершения кинокарьеры Лоллобриджида занялась скульптурой и фотографией. В 2022 году она участвовала в выборах в итальянский парламент, где набрала чуть более 1% голосов.
Последние годы актриса провела одна на вилле под Римом. У неё был сад, в котором живут сотни птиц – сообщалось, что их количество достигало 600.
Абхазский Верховный суд рассмотрит дело «грузинской шпионки» в закрытом режиме
Первое заседание Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия по делу гражданки Грузии Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже, состоится 19 января. Об этом сообщили абхазские СМИ.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по обвинению Такаландзе направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Такаландзе по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 абхазского Уголовного кодекса*.
Такаландзе задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже.
Ранее СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения.
В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
В Италии задержан глава сицилийской мафии. Он был в бегах почти 30 лет
Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафиозной группировки «Коза ностра». Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.
Глава мафии был задержан в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение. В спецоперации участвовали несколько десятков бойцов специальной группы, которые в том числе обеспечивали безопасность других пациентов клиники.
Денаро скрывался от правосудия около 30 лет. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1992 году борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Главе мафии были также предъявлены обвинения в организации серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые привели к гибели десяти человек.
«Это великая победа государства, которая демонстрирует, что правительство не сдается перед лицом мафии», – прокомментировала арест Денаро премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
- Маттео Денаро был последним мафиозным боссом «первой величины», которого разыскивали итальянские спецслужбы. Тридцать лет назад был задержан другой глава сицилийской мафии – Тото Риины – по прозвищу «Зверь», в 2016 году – его преемник Бернардо Провенцано. Предполагается, что даже будучи в бегах, Маттео Денаро играл руководящую роль в криминальных структурах страны.
Министр обороны ФРГ подала прошение об отставке
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт запросила у канцлера Олафа Шольца разрешение оставить свой пост в германском кабинете министров. Об этом сообщило в понедельник агентство dpa.
В своем прошении Ламбрехт, представляющая Социал-демократическую партию Германии, отметила, что «фокусирование СМИ на её личности в течение нескольких месяцев почти не допускает разумного медийного освещения деятельности бундесвера и дискуссии об этом».
О возможной отставке Ламбрехт германские СМИ пишут уже в течение нескольких дней. Её сегодняшнее прошение и заявление не было неожиданностью.
На протяжении своего пребывания на посту министра обороны Ламбрехт неоднократно подвергалась жёсткой критике. Прежде всего ей вменялось в вину промедление с поставками оружия Украине, недостаточные усилия по оснащению бундесвера и отсутствие необходимых предметных знаний. Немецкая пресса критиковала также личные просчёты Ламбрехт, которая брала своего сына в официальную поездку на вертолёте бундесвера, а после вступления на пост первым делом ушла в длительный отпуск вместо ознакомления с делами министерства обороны.
Последним грубым просчётом, по мнению большинства комментаторов, было личное видео Ламбрехт, которое она поместила в новогоднюю ночь в своём аккаунте в инстаграме. Министр обороны стояла на одной из улиц восточного Берлина на фоне фейерверка, который почти заглушал ее слова. Особое возмущение вызвала фраза Ламбрехт о том, что во время поездок в Украину после начала войны она познакомилась со многими интересными людьми. После этого из рядов оппозиции бундестага и партнеров СДПГ по правительственной коалиции прозвучали отчётливые призывы к отставке.
Кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны, пока не известно. Возможными кандидатами считаются председатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль, министр труда Хубертус Хайль, глава администрации канцлера Вольфганг Шмидт и уполномоченная по вопросам обороны Ева Хёгль. По правилам занятия постов в правительстве ФРГ действует паритет партий правительственной коалиции, поэтому министром обороны может стать только член СДПГ. Для соблюдения гендерного равенства в кабинете министров этот пост должна занять женщина, однако в условиях агрессии России против Украины и особой роли Германии в рамках НАТО звучат призывы обойти этот принцип.
В Давосе открылся экономический форум. Представителей России там нет
В числе участников Всемирного экономического форума в Давосе, который открылся 16 января, в нынешнем году нет ни одного представителя России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на список участников форума.
«Война в Украине и остракизм, которому подвергли Россию на Западе, полностью воспрепятствовали участию олигархов» – говорится в сообщении.
Не будет на форуме и ни одного бизнесмена из Китая - на фоне бушующей в этой стране эпидемии COVID-19 и падения рынков. При этом на форуме выступит вице-премьер КНР Лю Хэ.
При этом в форуме ожидается участие 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Особенно увеличилось число представителей стран Персидского залива и Индии. Самое большое число миллиардеров традиционно приехало из Соединённых Штатов, страны ЕС будут представлять только 18 миллиардеров, а Британию - только сталелитейный гигант Лакшми Миттал и его дети.
Представителей России не было уже на первом после начала пандемии COVID-19 очном форуме в Давосе в мае прошлого года. Их отсутствие было связано с войной в Украине.
Начиная с 1990-х годов, участие в давосском форуме было, с одной стороны, знаком престижа для российских бизнесменов, с другой - имело политическое значение. Известно, что в Давосе, в частности, велись дискуссии перед президентскими выборами 1996 года. Именно в Давосе в январе 2000 года российской делегации задали вопрос «Кто такой мистер Путин?» Российские бизнесмены посещали форум до начала пандемии.
Помимо экономики, в Давосе будут обсуждаться - при участии лидеров ряда стран - и политические вопросы, в том числе война в Украине и противодействие дезинформации.
Премьер-министр Грузии пообещал снижение цен на лекарства на 40%
В результате реформы, которая направлена на установление предельных цен на лекарства, стоимость медикаментов в среднем снизится на 40%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ранее правительство Грузии опубликовало список из 1300 лекарств, для которых с 15 января установлены референтные цены — стоимость, выше которой они не могут продаваться в аптеках. К 15 февраля максимальный верхний предел отпускных цен должны установить все импортеры, дистрибьюторы и аптеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В целях дальнейшего повышения доступности лекарственных средств для населения, мы запустили новую реформу, направленную на установление предела максимальной цены на лекарства», — говорится в заявлении премьера.
Гарибашвили обещает, что постепенно потолок цен будет определен и для других препаратов.
Одновременно он напомнил, что в прошлом году правительство открыло грузинский рынок для лекарств из Турции и утверждал, что это уже позволило радикально снизить цены.
«В начале прошлого года мы открыли турецкий фармацевтический рынок. После изменения цены на лекарства в стране снизились на 60-80%. В результате открытия турецкого фармацевтического рынка население Грузии будет ежегодно экономить до 200 миллионов лари», — отметил Гарибашвили.
«Известия»: в России узаконили разбор самолётов на запчасти
Правительство России в конце декабря узаконило разбор самолётов на запчасти для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли, которые ознакомились с принятым документом (он скрыт от публикации). После начала войны в Украине ЕС и США запретили экспорт авиационных товаров и услуг.
Как сообщает издание, детали, которые снимаются с самолётов, должны иметь разрешительные документы, их эксплуатацию должны проанализировать и оценить состояние, а при установке на другой самолёт- протестировать и ещё раз проверить.
Также правительство разрешило устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. При этом собеседники «Известий» уточнили, что раньше в России уже переставляли запчасти с одного самолёта на другой, а также использовали неоригинальные компоненты, но теперь это происходит «по своим правилам».
Как пишут «Известия», собеседники издания не понимают, как они должны выполнять нормы постановления правительства, если они скрыты. Один из экспертов считает, что нормы скрыли от общественности, «поскольку тема «каннибализации» гражданского флота, которая воспринимается специалистами абсолютно нормально, широкому кругу лиц может показаться резонансной».
Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт, а сам бизнес будет недобросовестно работать при исполнении иностранных директив.
- После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.
Медведчук: в войне виноват Запад, Украине лучше быть «ещё одной Россией»
Близкий к Владимиру Путину пророссийский украинский политик Виктор Медведчук, сейчас находящийся в России и на днях лишённый гражданства Украины и мандата депутата Верховной рады, впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину выступил с политическим заявлением.
От имени Медведчука опубликована статья в российской прокремлёвской газете «Известия». В ней бывший лидер ныне запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обвиняет в развязывании войны в Украине запад и украинские власти и фактически встаёт на сторону России в конфликте. Свою позицию он при этом называет борьбой за мир и гражданский диалог.
Большая часть статьи посвящена историческому экскурсу, в котором Медведчук повторяет главные тезисы Кремля о Холодной войне, о том, что Запад якобы не учитывал интересы России и о том, что «большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят». По мнению Медведчука, после обретения Украиной независимости «внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — анти-Россия и Украина как ещё одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией». При этом, по мнению Медведчука, это деление искусственно, и на самом деле Украина «связана с Россией культурно и ментально», а также ближе к ней, чем Англия к Шотландии. Однако, по мнению Медведчука, некие западные силы воздействовали на сознание украинцев, настроив их против русских «под видом демократических реформ».
Медведчук фактически оправдывает российское вторжение в Украину, утверждая, что «Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство», а также высказывает мнение, что продолжение поддержки Киева со стороны Запада может привести к ядерной войне. Альтернативой ей он называет «политику разрядки», для которой «нужно политически признать, что у России есть интересы». Себя и своих сторонников Медведчук провозглашает «партией мира» и выдвигает тезис о необходимости «создать политическое движение» из тех, кто «не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».
О самих боевых действиях при этом Медведчук упоминает только косвенно, не пишет он и об объявленной Россией аннексии территорий, и о гибели множества мирных жителей Украины, никак не осуждая действия Москвы.
Реакции Кремля на статью пока не было.
- Виктор Медведчук, мультимиллионер и опытный политик, близкий знакомый Владимира Путина (российского президента называют крёстным отцом дочери Медведчука), после Майдана в 2014 году стал одним из лидеров крупнейшей пророссийской силы в Украине. На выборах его сторонники получали около 10% голосов. Власти Украины в 2021 году ввели против него санкции, против него было возбуждено дело по обвинению в госизмене. После начала войны Медведчук скрылся, но вскоре был арестован. Спустя несколько месяцев его обменяли на ранее взятых Россией в плен защитников Мариуполя. С тех пор до последнего момента он не выступал публично.
- Ряд украинских и западных СМИ писали о том, что планы вторжения в Украину могли включать в себя организацию в Киеве пророссийского правительства с участием или под руководством Медведчука. Планы не были реализованы, поскольку Киев не был взят.
- На днях президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука и нескольких его сторонников гражданства. После этого их лишили мандатов депутатов Верховной рады.
Взрыв гранаты в Цхинвали мог быть направлен против обвиняемого Гаагой экс-чиновника
Граната была взорвана 14 января вечером во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых в Цхинвали.
Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир.
В МВД не рассказали подробностей, заявив, что по данному факту ведется дознание.
При этом журналист Арзу Мамедова сообщила, что неизвестный бросил гранату на автомобиль бывшего начальника изолятора временного содержания югоосетинского МВД Гамлета Гучмазова. Самого Гучмазова в машине не было.
Отметим, что в 2022 году Международный уголовный суд (МУС; International Criminal Court – ICC) в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордер на арест Гамлета Гучмазова. Он был начальником следственного изолятора югоосетинского МВД во время войны.
В суде считают, что Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
В декабре 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне. Однако он указал, что работа МУС в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы ПВО
В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы противовоздушной обороны, сообщает издание The Village, а также телеграм-каналы SOTA и «ЧТД».
В качестве подтверждения СМИ публикуют фотографии размещённой военной техники, сделанные местными жителями. Так, на одной из них видны зенитные ракетные комплексы С-400, стоящие на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Ещё одна батарея этих комплексов размещена между парками «Сокольники» и «Лосиный остров», при этом вплотную к жилым домам. Телеграм-канал ЧТД со ссылкой на свои источники сообщает, что С-400 может прикрывать военный аэродром, расположенный в подмосковном Щёлкове.
Также сообщается о появившейся военной технике в Коптеве и в районе Рублёво-Успенского шоссе.
Власти Москвы и Минобороны ничего не сообщали о развёртывании комплексов ПВО в столице. Появившуюся в СМИ информацию никто из официальных лиц пока не комментировал.
В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации
В Беларуси 16 января начались белорусско-российские совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран.
«Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — заявили в министерстве обороны Беларуси. Неделю назад на территорию Беларуси прибыла авиация ВКС России.
В Минобороны Беларуси сообщили, что в рамках маневров, во время которых «будут задействованы все аэродромы, а также полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны» страны, планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учения продляться до 1 февраля.
О создании единого оборонного пространства Москва и Минск объявили в декабре 2022 года. Владимир Путин тогда же сообщил, что Россия продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы.
Ранее на территорию Беларуси прибыли около десяти тысяч российских военных. Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями, а затем объявили о создании совместной группировки войск, которая приступила к «вооружённой защите союзного государства" в связи "с обострением ситуации на его западных границах».
Украинское военное командование неоднократно заявляло о возможной подготовке нового вторжения российских войск с территории Беларуси. Первая такая попытка, закончившаяся неудачей, была предпринята в самом начале войны.
В отчете британской военной разведки на прошлой неделе отмечалось, что хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении, и маловероятно, что могут быть использованы для нового наступления в Украине. Эксперты считают, более вероятным объяснением военной активности Минска стремление отвлечь Вооруженные силы Украины и заставить их держать на своих северных границах значительную группировку войск.
Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе
Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, имя Кикабидзе «навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры».
«Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.
Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.
Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», – отметил Алиев.
Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
«С глубокой скорбью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры», – отметил Пашинян.
Соболезнование родным и близким Кикабидзе направил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
«Примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии Кикабидзе Вахтанга Константиновича. В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников», – говорится в соболезновании.
Вахтанг Кикабидзе скончался накануне на 85-м году жизни. Его похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью.
- Вахтанг Кикабидзе неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
- С 2008 года в Россию актер не приезжал. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
- В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
- С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
- Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
- В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.
- В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
Число жертв российского удара по дому в Днепре возросло до 40
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 40. Об этом сообщили Украинской службе Радио Свобода в областной администрации. Ранее сообщалось о 35 погибших.
Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного в субботу российской ракетой многоэтажного дома ещё пять тел. Среди погибших, по последним данным, трое детей.
Спасено из-под завалов 39 человек, 75 ранены, среди раненых 14 детей. Судьба ещё около 30 жителей дома пока не известна.
Удар по Днепру был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Полностью разрушив более 70 квартир.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к гражданам России на русском языке и призвал их не молчать и осудить агрессию против Украины.
«Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать», – сказал Зеленский.
Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».
«Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нём не упоминается.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры». Трагедия в Днепре, по его словам, «стала следствием работы украинской ПВО». По словам Пескова, о том же говорили «некоторые представители украинской стороны». По всей видимости, имеется в виду советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший, что ракету, предположительно, сбили украинские силы ПВО. Впоследствии Арестович пояснил, что речь шла только о версии, а украинские военные заявили, что ракета сбита не была.
Российские власти после случаев гибели людей вследствие ракетных ударов всегда утверждают, что якобы «не наносят ударов по жилым домам».
Это была первая массированная ракетная атака в новом 2023 году и первая после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.
Форум