Вице-спикер Сейма Польши: «Мне угрожают запретом на въезд в Грузию»

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заявила, что ей стало известно об угрозах потерять возможность въезда в Грузию в случае, если она продолжит делать заявления о Саакашвили и критически оценивать ситуацию в стране.

«Мне угрожают, что если я снова продолжу контакты с президентом [Михаилом Саакашвили], у меня больше не будет возможности въехать в Грузию, чтобы громко говорить о ситуации… Такая угроза [предупреждение] прозвучала в официальном разговоре с нашим послом, в официальном разговоре», – сказала Гошевска в интервью телеканалу «Формула».

Представитель Сейма Польши выразила надежду, что «до этого не дойдет», пишет агентство «Новости-Грузия».

«У меня, например, нет возможности въехать в Россию и Беларусь из-за моей работы, а если к этим странам добавить Грузию, то тут все будет ясно…», — заявила Гошевска.

По ее словам, во время последних приездов в Грузию ей было отказано во встречах с заключенными экс-президентом Михаилом Саакашвили и руководителем оппозиционного телеканала «Мтавари» Никой Гварамия.

Ранее именно Малгожата Гошевска озвучила предложение Варшавы передать Михаила Саакашвили для лечения в Польшу.