Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: – принципиальная ошибка, значит, в отставку», – отметил он.

14 января Алексей Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.

Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения, поскольку пересмотрел запись и убедился, что высказал лишь версию о сбитой ракете с массой оговорок.

Накануне Арестович принес извинения жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия».



Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.

В понедельник ещё несколько депутатов Рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия советника вредят стране - в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре «моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора».

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