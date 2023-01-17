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Молодые семьи требуют от абхазских властей решения жилищного вопроса
На сухумской площади Свободы прошел мирный митинг с участием молодых и многодетных семей.
Как пишет телеграм-канал RESPUBLICA, участники акции обратились к властям с просьбой оказать помощь остро нуждающейся категории граждан в приобретении собственного жилья.
С участниками митинга встретились депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия – лидер общественного движения «Аидгылара» Кан Кварчия и член комитета по экономической политике и реформам Эрик Рштуни.
Другие новости дня
К концу века может исчезнуть до 95% языков – в том числе из-за потепления
Из-за стихийных бедствий, во многом связанных с глобальным потеплением, всё больше людей переезжают в места, где им приходится говорить на чужом языке. По оценкам ООН, к концу этого века может исчезнуть до 95% из семи тысяч ныне существующих языков.
По словам директора отдела языков Страти в канадском Университете Куинс Анастасии Риль, многие малые языковые общины находятся на островах и побережьях, которые уязвимы для ураганов и повышения уровня моря. Другие живут на землях, где потепление угрожает традиционным методам ведения сельского хозяйства и рыболовства. Все эти факторы побуждают людей к миграции. Общины рассеиваются в места, где их язык не ценится.
В 2021 году из-за стихийных бедствий свои дома покинули 23,7 миллиона людей – по сравнению с 18,8 миллиона в 2018 году. Большая часть миграции приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где население островных государств стремительно сокращается.
Однако именно здесь процветают языки коренных народов. По данным новозеландских экспертов, один из пяти языков мира относится к Тихоокеанскому региону. В Вануату – островном государстве в южной части Тихого океана – сейчас говорят на 110 языках, страна имеет самую высокую плотность языков на планете. Также Вануату – одно из государств, наиболее подверженных риску повышения уровня моря.
- На последнем климатическом саммите ООН развивающиеся страны возложили ответственность за участившиеся стихийные бедствия на богатые государства. Они отметили, что из-за их экономической деятельности увеличиваются мировые выбросы парниковых газов и усугубляется глобальное потепление, от последствий которого страдают и развивающиеся страны.
- Участники саммита договорились создать фонд помощи бедным странам, страдающим от стихийных бедствий. Фонд должен помочь им справляться с последствиями участившихся ураганов и наводнений.
Бжания рассказал о встречах с «высокопоставленными российскими чиновниками»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
По информации «Нужной газеты», Бжания отсутствовал в Абхазии с 15 декабря прошлого года.
На сегодняшнем совещании абхазский президент отметил, что необходимо подвести итоги 2022 года. Аслан Бжания предложил провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов. Мероприятие поручено подготовить главе Кабмина Александру Анквабу.
«Необходимо дать объективную информацию по тому, что уже сделано и какие планы у нас на 2023 год. Этот год будет решающим в том смысле, что прошедшие два года мы проводили масштабную подготовительную работу. В основном это было связано с созданием базовых документов, в том числе межправительственных, по крупным проектам, которые в этом году должны перейти в практическую плоскость. Надо информировать общество о том, какие у нас могут быть приоритеты, точки роста, а также обозначить болевые точки, какие проблемы нам не удалось решить», – сказал Бжания.
Он отметил, что во время январских праздников провел ряд встреч как в Абхазии, так и за ее пределами. В частности, Бжания говорит, что встретился «с рядом высокопоставленных российских чиновников». Встречи, по его словам, «были связаны с подписанием межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний на территории Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросами аэропорта и газификации».
В абхазском посольстве в Москве Бжания провел встречу с бизнесменами – уроженцами из Абхазии.
На совещании обсуждался и вопрос, связанный со строительством в Гагре крупного спорткомплекса. Сообщается, что комплекс, «аналогов которого в Абхазии нет», будет построен частными лицами и передан в дар государству.
Офис Зеленского удовлетворил просьбу Арестовича об отставке
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – отметил он.
В Офисе президента Владимира Зеленского удовлетворили просьбу Арестовича об увольнении с должности внештатного советника. Об этом «Украинской правде» заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров
В частности, приказ об увольнении Арестовича подписала руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок.
14 января Алексей Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.
Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения, поскольку пересмотрел запись и убедился, что высказал лишь версию о сбитой ракете с массой оговорок.
Накануне Арестович принес извинения жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия».
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.
В понедельник ещё несколько депутатов Рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия советника вредят стране - в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре «моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора».
- С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Алексей Арестович стал одним из основных спикеров офиса президента Владимира Зеленского. Эфиры и интервью Арестовича, в которых он высказывается о ходе войны, набирают миллионы просмотров.
- По данным исследований украинских социологических служб, советник офиса президента входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный.
Шойгу объявил о реформах в армии и увеличении числа военных
Численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформе армии со своими заместителями, главкомами видов войск и командующими.
По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Ещё около двух миллионов человек находятся в резерве.
В рамках реформы Минобороны планирует создать армейский корпус в Карелии, а также «два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа».
Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.
В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.
О необходимости провести реформу армии и увеличить численность войск до полутора миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года на расширенной коллегии с президентом России. Тогда глава Минобороны уточнил, что около 700 тысяч военнослужащих составят контрактники.
Заявления российского Минобороны о необходимости реформирования армии звучат на фоне продолжающейся войны с Украиной, успешного контрнаступления украинских войск по ряду направлений и объявленной осенью прошлого года мобилизации. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе.
В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого президент Владимир Путин объявил об окончании призыва, но соответствующий указ не подписал. По подсчётам журналистов, на войну с Украиной могли призвать больше заявленных 300 тысяч резервистов.
- По данным Минобороны Украины, с начала вооружённого вторжения погибли почти 117 тысяч российских военнослужащих. Минобороны России осенью прошлого года подтверждало гибель шести тысяч человек. Журналисты Русской службы Би-би-си и «Медиазоны» смогли идентифицировать более 10 тысяч погибших российских солдат к началу 2023 года.
- Объединённый комитет начальников штабов США в начале ноября 2022 года сообщал, что число убитых и раненых достигает 100 тысяч человек у каждой из сторон конфликта.
- Минобороны Украины данные о своих потерях не раскрывает. В декабре 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк со ссылкой на данные военных сообщил, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.
- В условиях активных боевых действий стороны конфликта могут завышать потери противника и занижать свои. Оперативно проверить данные затруднительно.
В Грузии российские военные выстрелили в воздух при появлении наблюдателей ЕС
В Миссии Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии подтвердили, что у разделительной линии в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета несколько дней назад произошел инцидент. Сообщается, что наблюдатели, действовавшие согласно протоколу безопасности, покинули территорию, никто не пострадал.
Ранее лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава сообщил, что 13 января при появлении в Меджврисхеви Миссии Наблюдателей ЕС российские военные выстрелили в воздух. Ему, в свою очередь, о случившемся рассказал очевидец – житель села.
Кацарава говорит, что выстрелы были предупредительными – российские военные хотели вынудить европейских наблюдателей покинуть территорию.
Инцидент, предположительно, обсуждают на сегодняшней встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в селе Эргнети.
Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии является невооружённой гражданской миссией наблюдателей. Она была учреждена Европейским Союзом 15 сентября 2008 года. Мандат миссии охватывает всю территорию Грузии в рамках международно признанных границ страны, но власти России, а также самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии до сих пор отказывают в доступе к территории, находящейся под их контролем.
Навальный ко второй годовщине ареста: «Я верю, что мрак исчезнет»
Оппозиционер Алексей Навальный, который ровно два года назад вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок», и с того дня лишён свободы, опубликовал пост в социальных сетях.
«Россия — моя страна. Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет», – пишет Навальный. По словам оппозиционера, он полноправный гражданин и имеет право объединяться с теми, кто думает так же, как он, и вести политическую деятельность.
«И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров», – добавляет Навальный, который с июня прошлого года находится в колонии строгого режима во Владимирской области.
После возвращения в Россию и ареста в январе 2020 года Навальному сначала заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии). В данный момент против него возбуждено ещё несколько уголовных дел.
За время нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию.
В России заявили о задержании «украинского шпиона» на границе с Грузией
28-летний житель одной из стран СНГ задержан на границе России и Грузии. Как заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по Северной Осетии, он подозревается в шпионаже в пользу Украины.
В сообщении не указано, гражданином какой страны является задержанный. Не сообщается также, в какую сторону он пересекал КПП «Верхний Ларс».
По информации ведомства, после задержания «мужчина предоставил хранящуюся в его мобильном устройстве переписку в мессенджере Telegram, из содержания которой следовало, что он передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники ВС РФ, направляя контактному лицу фотографии и видео».
Следственным отделом УФСБ России по Северной Осетии в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), пишет ТАСС.
WSJ: в ноябре уровень поддержки россиянами войны вырос до 80%
Число россиян, поддерживающих продолжение войны в Украине, резко снизилось после объявленной в сентябре Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации, и также резко возросло после того, как власти объявили о её окончании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на закрытые социологические опросы российского Фонда «Общественное мнение».
Согласно опросам, заказчиками которых являлась администрация президента России, если в конце сентября за продолжение военной операции в Украине выступили 34% респондентов, то в начале ноябре таких россиян стало 80%.
В то же время , согласно ноябрьским опросам трёх экспертных организаций – «Левада-центра», Russian Field и социологической службы ФБК, значительное количество россиян выступало за начало мирных переговоров. Похожие результаты показал и закрытый кремлёвский соцопрос в конце ноября, которые получила «Медуза», за мирные переговоры выступало 55% опрошенных, за продолжение войны – 25%.
Окологосударственные социологические центры не публикуют результаты опросов о войне в Украине. Последние итоги подобных замеров ФОМ сообщал в марте, ВЦИОМ – в августе.
Среди экспертов не утихают споры о том, можно ли доверять опросам во время войны.
- 21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ.
- В конце декабря украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023-го года Кремль объявит о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могу призвать до 500 тысяч человек, после чего Россия попытается провести ещё одно широкомасштабное наступление на украинские территории. В Кремле заявили, что подобных планов пока нет. Вместе с тем российские власти объявили о планах довести численность вооружённых сил страны до 1,5 миллионов человек и повышении предельного возраста призыва на срочную службу до 30 лет.
Шойгу приехал в штаб группировки «Восток» в зоне «спецоперации»
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Согласно пресс-релизу, на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих объединениями и соединениями. Кроме того, министр обратил «особое внимание» на организацию обеспечения военных, организацию работ по возведению укреплений и безопасному размещению военных в полевых условиях, говорится в сообщении ведомства. Также Шойгу вручил военнослужащим государственные награды.
Предыдущие визиты Шойгу в зону «спецоперации» были в декабре. 18 декабря министр обороны России посетил места дислокации российских войск в оккупированных районах Украины. Он облетел на вертолёте передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в военном ведомстве не уточнили. Активисты, проанализировав опубликованное видео, пришли к выводу, что Шойгу находился в 80 километрах от фронта.
В конце декабря, как сообщало министерство обороны, Шойгу приезжал на передовую, чтобы проверить размещение личного состава и поздравить военнослужащих с наступающим Новым годом.
16 декабря сообщалось о посещении президентом России Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.
Однако, как установило издание «Агентство», видео визита снималось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Там же в начале ноября снимали Шойгу, когда, по сообщению Минобороны, он проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи «специальной военной операции» в Украине.
Однозначно определить, где был Путин, невозможно. Обычно, когда российские власти говорят о «зоне спецоперации», имеется в виду территория Украины, исключая аннексированный Крым.
С 24 февраля – начала масштабного российского военного вторжения в Украину официально Путин ещё ни разу не посещал зону боевых действий.
Кипр заморозил 105 миллионов евро на счетах россиян
Кипр заморозил банковские вклады россиян на сумму 105 миллионов евро. При этом граждане России разместили в кипрских банках 5,6 миллиарда евро только в 2022 году. Об этом сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис в интервью телеканалу CBS.
Также он сказал, что все кипрские компании, владельцами которых числятся российские олигархи, попавшие под санкции из-за вторжения России в Украину, находятся под «повышенным контролем». В отношении них самих инициировано лишение «золотых паспортов», выданных Кипром за многомиллионные инвестиции в страну. Это около десяти человек, уточнил Петридис.
Однако он не назвал ни одного имени ни в эфире, ни по запросу журналистов CBS. После трёхмесячной переписки офис Петридиса ответил, что по европейским правилам защиты данных «подробный список не может быть обнародован». При этом другие страны Евросоюза публиковали подобные списки, отмечает CBS.
В апреле 2022 года одна из главных кипрских газет Phileleftheros сообщила, что власти Кипра решили аннулировать «золотые паспорта» российских бизнесменов Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичёва (все они находятся под европейскими санкциями), а также членов их семей. Всего в этот список попал 21 человек.
К октябрю 2022 года во всех странах Евросоюза было заморожено 14,6 миллиарда из средств российских олигархов, сообщала тогда Еврокомиссия.
У разделительной линии задержан еще один гражданин Грузии
В селе Эргнети проходит 110-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).
Перед началом переговоров заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе сообщил об очередном задержании гражданина Грузии представителями российских оккупационных сил.
По словам Антадзе, грузинская сторона была проинформирована о задержании накануне ночью посредством «горячей линии». Он не сообщил подробностей, сказав, что детали относительно задержания будут уточнены во время сегодняшней встречи.
По информации грузинских властей, в незаконном заключении в Цхинвали остаются семь граждан Грузии.
Население Китая сократилось впервые за 60 лет
Население Китая – самой многолюдной страны мира – сократилось впервые с 1961 года. Власти страны заявили, что Китай вступает в «эпоху отрицательного роста населения».
По итогам 2022 года население Китая составило 1,41175 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщило Национальное бюро статистики Китая. Власти страны отмечают, что население Китая достигло пика гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты.
На протяжении 36 лет, вплоть до 2015 года, в стране проводилась демографическая политика «Одна семья – один ребёнок», чтобы замедлить рост населения из-за экономических опасений.
С 2021 года власти Китая – на фоне стремительно стареющего населения – стимулируют рождаемость, предлагая выплаты и налоговые льготы семьям с детьми. Однако, судя по статистике, этого недостаточно: в 2022 году родилось на миллион меньше китайцев, чем в 2021.
«Кто теперь осмелится завести детей, когда цены на жильё такие высокие. Никто не хочет жениться и даже влюбляться, не говоря уже о детях», – цитирует The Guardian пользователя китайской социальной сети Weibo. Другие обеспокоены благосостоянием, здравоохранением и образованием в Китае – «причинами, по которым люди не могут позволить себе иметь детей».
Сейчас Китай – самая населённая страна мира. Второе место занимает Индия с населением более 1,3 миллиарда человек. По прогнозам ООН, она обгонит Китай уже в 2023 году.
Вице-спикер Сейма Польши: «Мне угрожают запретом на въезд в Грузию»
Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заявила, что ей стало известно об угрозах потерять возможность въезда в Грузию в случае, если она продолжит делать заявления о Саакашвили и критически оценивать ситуацию в стране.
«Мне угрожают, что если я снова продолжу контакты с президентом [Михаилом Саакашвили], у меня больше не будет возможности въехать в Грузию, чтобы громко говорить о ситуации… Такая угроза [предупреждение] прозвучала в официальном разговоре с нашим послом, в официальном разговоре», – сказала Гошевска в интервью телеканалу «Формула».
Представитель Сейма Польши выразила надежду, что «до этого не дойдет», пишет агентство «Новости-Грузия».
«У меня, например, нет возможности въехать в Россию и Беларусь из-за моей работы, а если к этим странам добавить Грузию, то тут все будет ясно…», — заявила Гошевска.
По ее словам, во время последних приездов в Грузию ей было отказано во встречах с заключенными экс-президентом Михаилом Саакашвили и руководителем оппозиционного телеканала «Мтавари» Никой Гварамия.
Ранее именно Малгожата Гошевска озвучила предложение Варшавы передать Михаила Саакашвили для лечения в Польшу.
Зеленский ввел санкции против прокремлевского активиста Шоты Апхаидзе
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении новых лиц, среди которых оказался основатель «Кавказского центра исламских исследований», прокремлевский активист Шота Апхаидзе.
По информации грузинских СМИ, соответствующий документ украинский лидер подписал 15 января, он уже вступил в силу.
Наряду с Апхаидзе в санкционный список попали прокремлевские активисты из Украины, России и Беларуси, отличающиеся антизападной риторикой, уточняет телеканал «Формула».
Согласно санкциям, указанным лицам запрещено выводить за пределы Украины имеющийся капитал, покупать земельные участки, передавать/отчуждать имущество, осуществлять торговые операции, транзитировать ресурсы. Срок действия санкций — 10 лет.
В 2010-м году Шота Апхаидзе был арестован за насильственные действия и вторжение в прямой эфир телеканала «Кавкасия», наряду с членами «Союза православных родителей» и «Народного православного движения». В 2012-м, после смены власти в Грузии, Апхаидзе покинул пенитенциарное учреждение под статусом политзаключенного и вскоре примкнул к рядам пророссийского «Института Евразии».
Как пишет СОВА, он часто появляется в таких СМИ, как «Спутник», «Царьград ТВ», News-Front и других пророссийских средствах массовой информации.
Согласно «Детектору мифов», в ноябре 2019 года Шота Апхаидзе подготовил сюжет для передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», принадлежащем Минобороны РФ. В нем транслировалась одна из пропагандистских теорий заговора Москвы, о торговле органами во время боевых действий в восточной Украине.
Из России в Грузию в 2022 году перевели более 2 млрд долларов
В декабре прошлого года по системам денежных переводов в Грузию поступило 535,3 млн долларов США (1438,5 млн лари). Это на 133,2% больше аналогичного показателя декабря 2021 года, сообщили в Национальном банке Грузии.
Большая часть, 317,31 млн долларов США, в декабре 2022 года были переведены из Российской Федерации. Для сравнения — в декабре 2021 года из РФ поступило 39,70 млн долларов.
На втором месте по переводам в декабре 2022 года Италия — 43,2 млн долларов. Третье место занимают США — 34,30 млн долларов.
Затем идут Греция — 20,67 млн долларов и Израиль — 19,05 млн долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Из Грузии за рубеж в декабре 2022 года было отправлено 33,8 млн долларов США, или 90,9 млн лари, на 1,5% больше аналогичного показателя за декабрь 2021 года.
Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.
В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли.
Всего в течение 2022 года в Грузию перевели 4,37 млрд долларов, почти половина из которых поступила из России (2,067 млрд долларов).
- Отметим, что по информации Национальной службы статистики Грузии рост ВВП страны в январе-ноябре 2022 года составил 10%.
Турция поддержит крупные российско-украинские обмены пленными
Омбудсмен Турции Шереф Малкоч сообщил в понедельник, что при посредничестве Турции готовится ряд крупных обменов военнопленными между Украиной и Россией. По его словам, Институтом обмудсмена был согласован трёхэтапный план гуманитарных действий. С украинской стороны был представлен список на обмен 800 пленных, с российской – список из 200 человек.
Также Турция выступает с инициативой создания гуманитарного коридора через Стамбул, который сможет использоваться для вывоза раненых военных и мирных жителей, прежде всего детей, женщин и пожилых людей. По сообщению турецкой службы Си-эн-эн, вопрос о гуманитарном коридоре президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит в ходе своих ближайших встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
11 января в Турции прошла встреча уполномоченных по правам человека Украины и России Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой. По итогам встречи Москалькова написала в своём твиттере, что достигнута договорённость об обмене 40 российских военнопленных. 14 января агентство Reuters со ссылкой на украинских военных сообщило, что обмен был отменён по инициативе российской стороны, однако Москалькова написала о нём как об уже совершившемся.
- Турция является членом НАТО и поставляет оружие Украине. В то же время она выступает главным посредником между Украиной и Россией, предоставляя площадку для переговоров воюющих стран и участвуя во многих мерах урегулирования - например, в зерновой сделке.
Бывший наемник «ЧВК Вагнера» рассказал о казнях пленных украинцев
Бывший командир одного из подразделений «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев, запросивший политического убежища в Норвегии, рассказал о убийствах вагнеровцами пленных украинцев. По его утверждению, военнопленные интересуют ЧВК только как источники информации, а после допросов их казнят. Ранее основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что с пленными обращаются гуманно и формируют из них обменный фонд.
По словам Андрея Медведева, у «ЧВК Вагнера» есть специальный отряд, который занимается казнями как провинившихся наемников, так и украинцев. В частности, ему известно о расстреле четырех украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен под Бахмутом. По его утверждению, все четверо были после допроса застрелены у поселка Клиновое в Донецкой области.
Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten заявил, что Медведев имеет гражданство Норвегии и входил в состав «норвежского батальона ЧВК под названием «Нидхегг»« [имя дракона из скандинавской мифологии]. По утверждению Пригожина, Медведев должен быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с пленными и находится в розыске службы безопасности «ЧВК Вагнера».
Андрей Медведев заключил контракт с «ЧВК Вагнера» в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по уго словам, из-за несогласия с «бессмысленной войной и беспределом командования». 13 января он пересек границу в Мурманской области и запросил политического убежища в Норвегии.
- Ранее неоднократно сообщалось о казнях «ЧВК Вагнера» собственных наемников за попытки дезертирства, сдачи в плен или иные нарушения. В ноябре в телеграм-каналах, связанных с «ЧВК Вагнера», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Медведев утверждает, что был командиром Вагнера.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке, Латинской Америке и в войне с Украиной. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в многочисленных военных преступлениях как в Украине, так и в других странах, где они действуют.
- Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания.
В Верховной раде потребовали уволить советника офиса Зеленского Арестовича
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить со своего поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.
Кроме того, как считает Гончаренко, «власть должна сделать официальное заявление о том, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции администрации президента Украины».
В понедельник еще несколько депутатов Верховной рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия Арестовича вредят стране - в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре «моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора».
14 января Алексей Арестович в эфире ютьюб-канала Фейгин Live заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли - по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.
Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения, поскольку пересмотрел запись и убедился, что высказал лишь версию о сбитой ракете с массой оговорок. Тем не менее, в Украине слова советника офиса президента вызвали скандал. Мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича «самовлюбленным скотом» и «помойным ртом».
- С начала полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины Алексей Арестович является одним из основных спикеров офиса президента Зеленского. Эфиры и интервью Арестовича, в которых он высказывается о ходе войны, набирают миллионы просмотров.
- По данным исследований украинских социологических служб, советник офиса президента входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Андрей Ермак. В августе прошлого года Арестович заявил о своем возможном участии в следующих президентских выборах.
Жителям Карабаха выдадут талоны на продукты питания
По одному литру растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара. С завтрашнего дня находящимся в блокаде жителям непризнанного Нагорного Карабаха выдадут талоны на продукты питания.
В школах и университете Степанакерта (Ханкенди) открыто 19 пунктов выдачи талонов, в селах талоны будут выдаваться в сельских администрациях, сказала начальник юридического отдела Комитета по жилищным вопросам Карабаха Гоар Погосян.
«Партия будет предоставлена лицу после получения талона, в этом случае лицо может обратиться в хозяйствующий субъект и приобрести данные продукты питания в количестве и в сроки, указанные в талоне», – сказала она.
Красные, синие, оранжевые, зеленые и желтые талоны могут получить не только зарегистрированные в Карабахе лица, но и те, кто временно приехал и оказался в блокаде. «По одному килограмму и одному литру растительного масла, но купить эту партию единовременно человек не сможет, кроме масла, которое будет предоставляться на целый месяц, все остальные партии будут выдаваться на 15 дней», – сказала Погосян.
О необходимости талонной системы в Карабахе заговорили в первые же десять дней блокады, когда полки магазинов опустели, а продовольствие, предоставленное из государственных резервов, очень быстро исчезало с прилавков, продукты доставались тем, у кого были знакомые владельцы магазинов, или тем, кто следил за тем, какой магазин в какой момент что получил.
«Есть люди, которые не успевают купить, это пенсионеры или люди с маленькими детьми. Но так хотя бы они будут знать, что их доля остается в магазине, им нужно пойти и получить», – сказала жительница Степанакерта Зина Наджарян.
Она сегодня пошла в магазин и пришла домой воодушевленной: в магазине были сметана, молоко, мацун карабахского производства.
Радио Азатутюн из Карабаха сообщили, что в выходные российские миротворцы возле родильного дома и детской больницы раздавали мандарины, помидоры и огурцы.
Журналисты раскрыли личность командира «ЧВК Вагнера» при штурме Соледара
Подразделениями «ЧВК Вагнера» при штурме города Соледар командовал бывший офицер спецназа ГРУ Антон Елизаров. Он был осужден российским судом за мошенничество при приватизации квартиры. Об этом пишет в своем расследовании центр «Досье».
В январе, после объявления о взятии города, глава вагнеровцев Евгений Пригожин представил публике человека, который, как утверждается, командовал операцией. Раскрыт был только его позывной - Лотос. Его имя не называлось, однако позднее провоенные телеграм-каналы сообщали, что командир награжден званием Героя России.
Как выяснил центр «Досье», Елизарову 41 год, он окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. По данным журналистов, военный служил в ВДВ и в спецназе ГРУ.
В 2014 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу за мошенничество при приватизации служебной квартиры. Елизаров безуспешно судился с Министерством обороны и был выселен из дома в 2016 году. В том же году он устроился в ЧВК «Вагнера». Их учебный центр в Молькине в Краснодарском крае расположен на базе подразделения спецназа, где служил военный.
По данным издания, вагнеровец воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе «Вагнера» - в Сирии и Ливии. Кроме того, он работал инструктором в Центрально-африканской республике. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике с тремя наградами - звездой Героя России, звездной Героя ДНР и Героя ЛНР.
- Украинские власти отрицают потерю Соледара и сообщают, что армия продолжает оборонять город.
- Кремль не публиковал указ о вручении звания Героя России Елизарову, но значительная часть таких сообщений не раскрывается публике. Однако если Елизаров был награжден званием Героя России к сентябрю, он не мог получить его еще раз после штурма Соледара.
В Кабуле убита экс-депутат парламента Мурсал Набизада
В Кабуле в собственном доме убита бывшая депутат афганского парламента Мурсал Набизада. Она была застрелена неизвестными; погиб также ее телохранитель.
Набизада была парламентарием с 2019 года по август 2021, когда к власти в Афганистане пришла группировка «Талибан». Она - одна из немногих женщин-политиков, не покинувших страну после переворота. Ей было 32 года.
Экс-депутат открыто высказывалась против законов, введенных талибами. Она критиковала запрет на образование для женщин и девочек и другие нарушения гражданских прав.
- После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек и к высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Суды Афганистана обязаны руководствоваться законами шариата. В стране введены публичные казни и телесные наказания.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
В Грузии осужденным по делу о насилии в отношении журналистов смягчили наказание
Тбилисский апелляционный суд смягчил приговоры шести осужденным по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля 2021 года.
Все шестеро осужденных оправданы по части второй статьи 225 УК Грузии, предусматривающей участие в групповом насилии, а назначенный судом первой инстанцией 5-летний срок лишения свободы сокращен до четырех лет.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сроки сократили Давиду Куталадзе, Отару Гелашвили, Цотне Чихладзе, Гие Гигуашвили, Торнике Давлашеридзе и Акакию Накашидзе. Им предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 118 и статьям 154 и 156 УК Грузии — нанесение менее тяжкого вреда здоровью, воспрепятствование журналистской деятельности и преследование.
Речь идет об эпизоде, в котором потерпевшими являются журналистка Миранда Багатурия и оператор Лексо Лашкарава из оппозиционной телекомпании «Пирвели». Тбилисский суд вынес приговор по этому делу в апреле прошлого года.
5 июля 2021 года в Тбилиси на проспекте Руставели планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Несмотря на то, что акция была отменена, собравшиеся на проспекте гомофобные группировки напали на представителей СМИ – репортеров, операторов и фотографов.
Всего был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами. Тбилисский суд рассматривал несколько эпизодов.
В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу на действия властей Грузии во время гомофобных акций 5 июля 2021 года и допустил, что это дело может стать прецедентным.
ЕСПЧ интересует, в частности, способствовали ли заявления членов правительства насилию 5 июля 2021 года, и в какой степени государство выполнило свои обязательства по предотвращению и эффективному расследованию.
Неправительственные организации до сих пор заявляют, что к ответственности так и не были привлечены организаторы нападений.
В прошлом году граждане РФ приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир
С 1 января по 9 сентября 2022 года россияне приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир. Информацию об этом публикует агентство «Интерпрессньюс», запросившее соответствующую статистику у министерства юстиции Грузии.
В частности, с 1 января по 9 сентября прошлого года в Грузии было зарегистрировано право собственности 12 335 граждан Российской Федерации на 15 164 здания и сооружения, из них 13 262 — жилые квартиры. За тот же период право собственности на 13 850 земельных участков в Грузии зарегистрировали 10 975 граждан РФ.
По информации ведомства, за этот же период было зарегистрировано право собственности 3771 гражданина РФ на 4390 предметов недвижимости. Кроме того, зарегистрированы имущественные права 73 граждан Российской Федерации на 93 объекта коммерческой площади.
Отметим, что статистика не включает данные за сентябрь-декабрь прошлого года, когда в Грузию после объявления Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации» приехали десятки тысяч россиян. Кроме того, часть квартир, предположительно, купили этнические грузины, имеющие гражданство РФ.
Ранее «Эхо Кавказа» писало о росте цен на недвижимость в Грузии. Статистика свидетельствует, что наибольший рост цен отмечен в тбилисском премиум-сегменте.
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причина смерти не раскрывается.
Лоллобриджида сыграла более чем в 60 фильмах. Наиболее известные её роли – Эсмеральда в «Соборе Парижской богоматери» 1956 года и Аделина в мелодраме «Фанфан-Тюльпан» 1952 года.
Актриса была дважды номинирована на премию «Золотой глобус», в 1961 году она получила статуэтку как самая популярная иностранная актриса, а в 1995 году её наградили специальным призом за выдающийся вклад в мировое кино. В 2018 году на Аллее славы Голливуда открыли звезду Лоллобриджиды: 90-летняя актриса присутствовала на церемонии.
Последний художественный фильм с её участием вышел в 1997 году. После завершения кинокарьеры Лоллобриджида занялась скульптурой и фотографией. В 2022 году она участвовала в выборах в итальянский парламент, где набрала чуть более 1% голосов.
Последние годы актриса провела одна на вилле под Римом. У неё был сад, в котором живут сотни птиц – сообщалось, что их количество достигало 600.
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