Бжания рассказал о встречах с «высокопоставленными российскими чиновниками»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.

По информации «Нужной газеты», Бжания отсутствовал в Абхазии с 15 декабря прошлого года.

На сегодняшнем совещании абхазский президент отметил, что необходимо подвести итоги 2022 года. Аслан Бжания предложил провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов. Мероприятие поручено подготовить главе Кабмина Александру Анквабу.

«Необходимо дать объективную информацию по тому, что уже сделано и какие планы у нас на 2023 год. Этот год будет решающим в том смысле, что прошедшие два года мы проводили масштабную подготовительную работу. В основном это было связано с созданием базовых документов, в том числе межправительственных, по крупным проектам, которые в этом году должны перейти в практическую плоскость. Надо информировать общество о том, какие у нас могут быть приоритеты, точки роста, а также обозначить болевые точки, какие проблемы нам не удалось решить», – сказал Бжания.



Он отметил, что во время январских праздников провел ряд встреч как в Абхазии, так и за ее пределами. В частности, Бжания говорит, что встретился «с рядом высокопоставленных российских чиновников». Встречи, по его словам, «были связаны с подписанием межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний на территории Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросами аэропорта и газификации».



В абхазском посольстве в Москве Бжания провел встречу с бизнесменами – уроженцами из Абхазии.

На совещании обсуждался и вопрос, связанный со строительством в Гагре крупного спорткомплекса. Сообщается, что комплекс, «аналогов которого в Абхазии нет», будет построен частными лицами и передан в дар государству.