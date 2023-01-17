Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод из Армении в Карабах

Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий из Армении в Нагорный Карабах, сообщают из Степанакерта, добавляя, что, по состоянию на 13:00, подача голубого топлива прекращена.

В связи с прекращением газоснабжения госминистр непризнанного Нагорного Карабаха, начальник Оперативного штаба Рубен Варданян сегодня созвал экстренное совещание. По сообщению правительства Карабаха, были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением бесперебойной работы объектов жизнедеятельности в создавшейся ситуации, пишет Радио Азатутюн.

«Госминистр поручил должностным лицам инфраструктурных отраслей принять меры для обеспечения работы указанных объектов и минимальных потребностей населения альтернативными способами», - говорится в сообщении.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. На следующий день после блокирования Карабаха, вечером 13 декабря, Азербайджан также прекратил подачу газа в Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха».

Газоснабжение в Карабахе было восстановлено только спустя три дня, 16 декабря.

Уже неделю из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия. На территории, контролируемой Азербайджаном, вышла из строя единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении, азербайджанцы не предоставляют доступ туда для ликвидации аварии. В Степанакерт и районы подается электроэнергия местного производства, происходят веерные отключения, с сегодняшнего дня уже 4-часовые, поскольку производимой в Карабахе электроэнергии недостаточно для 24-часового электроснабжения.

«Мы уже не знаем, что и думать, потому что остаются дровяные печи. С дровами тоже уже проблема, потому что никто не представлял, что мы дойдем до такой ситуации», - сказала жительница Степанакерта Нонна Багдасарян.

Ответа на вопрос, как долго продлится эта ситуация, власти не дают. Нарастает неопределенность: чем же все это закончится? «Единственное, что ясно на данный момент, это то, что мы стоим перед катастрофой», - сказала женщина.