На похороны Вахтанга Кикабидзе в Тбилиси прилетит министр культуры Украины

Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании гражданина Грузии Георгия Зиракашвили. Он якобы хотел поехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. При этом ведущие белорусского канала обвинили посольство Украины в Минске в вербовке людей на войну. Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

В сюжете говорится, что 36-летний мужчина жил в Польше и работал таксистом. Выезжая из Польши в Грузию, он получил запрет на въезд в ЕС за нарушение правил пребывания.

Утверждается, что Зиракашвили, находясь в Грузии, решил вступить в «Грузинский легион» и воевать на стороне Украины. В посольстве страны ему посоветовали ехать в Украину через Беларусь, Польшу или Молдову. В Беларуси грузина задержали силовики.

Журналисты телеканала упомянули в материале имя посла Украины в Минске Игоря Кизима и открыто обвинили посольство Украины в вербовке людей для войны, не предоставив доказательств в этом. Кроме того, в сюжете напомнили о Венской конвенции о дипломатических отношениях, которую якобы нарушило посольство Украины в Беларуси.

Материал содержит кадры «оперативной съемки», судя по которым за мужчиной следили, показывали его встречу с теми, кого он считал сотрудниками посольства Украины. На самом деле это были белорусские силовики.

Игорь Кизим в ответ на обвинения пропагандистов заявил, что посольство Украины уже направило ноту в МИД Беларуси.

«Отчетливо виден очередной всплеск антиукраинской истерии на ведущем государственном канале белорусского телевидения и поиски так называемого «компромата» для провокаций против посольства и его сотрудников. В чем смысл всей этой лжи, манипуляций и лицемерия для белорусской стороны? Российский интерес я еще могу понять, но белорусский?», – заявил он.

Кизим также добавил, что белорусские пропагандисты играют роль «за спиной своих российских кураторов».

Грузинская служба Радио Свобода связалась с командиром «Грузинского легиона» Мамукой Мамулашвили. Он заявил, что ему неизвестна личность человека, упомянутого в сюжете белорусского госСМИ.

В разговоре с телекомпанией «Пирвели» он добавил, что с желающими вступить в «Грузинский легион» общаются представители «центра рекрутирования».

«Если бы человек обратился в «Грузинский легион», ему бы пояснили, что он ни в коем случае не должен ехать через Беларусь. Так что, это довольно странный случай для нас», – сказал Мамулашвили.

Власти Грузии сообщение о задержании Георгия Зиракашвили пока не комментировали.

Как пишет Настоящее время, с началом войны белорусские государственные каналы повторяют российскую информационную повестку в отношении войны с Украиной: недоговаривают, сознательно скрывают или переиначивают факты. Традиционно государственные информационные ресурсы обвиняют Запад в желании напасть на Россию и Беларусь, публично поддерживают военное вторжение, а также рассказывают о нацизме в Украине. В то же время сотрудники государственных изданий ездят на оккупированные Россией украинские территории, а также фактически легализуют белорусов, которые воюют на стороне так называемой «ДНР».