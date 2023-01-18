Глава Еврокомиссии о Грузии: ЕС готовит санкции против тех, кто помогает России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит пакет санкций, который будет направлен против тех, кто помогает России обходить ограничения. Так она ответила на вопрос телекомпании CNN о том, как не дать Москве уйти от санкций, пишет SOVA.

Журналистка Кристиан Аманпур попросила фон дер Ляйен прокомментировать эту тему в ходе включения председателя Еврокомиссии из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум.

«Мы слышим, и я уверена, что вы тоже видели сообщения о том, что, несмотря на это [ввод санкций], многие из запрещенных товаров на самом деле перевозятся автомобильным транспортом, и особенно, согласно последним сообщениям, из Грузии. Как не дать России получить то, что ей нужно, даже в условиях санкций?», - спросила Аманпур

Кристиан Аманпур в этой связи напомнила, что Евросоюз уже ввел девять пакетов санкций, которые разрушают российскую экономику. «Они работают». И следующий пакет будет направлен против тех, кто помогает Москве уходить от ограничений.

«Мы, конечно, видим, что есть попытки обхода [санкций], и мы не можем с этим мириться. Мы уже начали говорить, что составим список людей, которые приобретают технологии или товары из Евросоюза и переправляют их в Россию. Но 10-й пакет санкций будет в основном направлен на то, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и создать масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».

Ранее американское издание The New York Times подготовило материал, в котором говорится, что Грузия может использоваться для транзита подсанкционных грузов в Россию. В правящей партии «Грузинская мечта» статью назвали «сплошным фейком и сплетнями».