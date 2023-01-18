Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» в первом номере наступившего года подводит итоги прошедшего. По версии еженедельника, событие 2022 года – это выборы президента, противостояние года – это СВО в Украине. Юбилей года – 100-летие Юго-Осетинского научно-исследовательского института. 1 февраля 1922 года на юге Осетии было организовано Научно-литературное общество. Прямым правопреемником этого первого научного центра является Юго-Осетинский научно-исследовательский институт им. З.Ванеева. Еще одну круглую дату отметила в 2022 году сама Республика Южная Осетия – 30 лет со дня принятия Акта государственной независимости. «Этому предшествовало множество событий, в том числе и референдум о независимости, состоявшийся 19 января 1992 года. Данный исторический документ был принят на сессии Верховного Совета РЮО 29 мая 1992 года. Тем самым юридически было завершено оформление нашего государства. И эта дата является главенствующей в новейшей истории Осетии, поскольку века спустя наш народ пусть частично, но восстановил свою государственность», – пишет «Республика». Ну а проблема года – это ситуация с пробками на пункте пропуска «Нижний Зарамаг» между Южной Осетией и Россией. Издание отмечает, что «ситуации несколько лет, и за последние годы данный вопрос только усугублялся. Здесь часто возникают километровые пробки, что вызывает справедливое недовольство населения. Официальной причиной называется увеличение транспортного потока, но зачастую свою роль в этом вопросе играет и людской фактор, поскольку нередко попросту не все полосы пропуска функционируют», – пишет издание.

Газета «Южная Осетия» берется за чувствительную тему СВО в Украине. Издание опросило жителей республики и поясняет в подзаголовке: «Некоторые из опрошенных отказались от обсуждения данной темы, а у тех, кто согласился, – взгляды разошлись. Однако, считаю, каждое мнение должно быть услышано». В заголовок вынесена цитата продавца-консультанта из Цхинвала: «Поддерживаем Россию, но хотим, чтобы поскорее все вернулись домой». Большинство опрошенных однозначно поддержали Россию. Анна Чочиева тоже высказалась в поддержку России, но против войны: «Как женщина, мать, видевшая войну во всей ее физической и моральной жестокости, как человек, который потерял близких, а сегодня провожала родных в СВО, я могу выразить свое отношение только криком души, плачем, с требованием остановить войну, остановить СВО! Когда в 90-х годах к нам во время обстрела Цхинвала влетела пуля в квартиру и тяжело ранила маму, когда в 2008 году погиб мой племянник, я ощутила другую реальность. А в эту пятницу хоронили близкого родственника по маминой линии, который погиб на Украине. Никогда это не может быть моим выбором. Никогда!» – цитирует Чочиеву газета.

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Телеграм-канал «Осетия» пишет о возмущенных сообщениях некоторых читателей после того, как канал перепостил информацию с грузинского сайта о переводе в грузинские клиники пострадавших во время пожара в Цхинвале людях. По словам автора, им не понравилось, что там используется грузинская терминология. «Давайте оставим на минуту чертову букву "и", а также вечный поиск грузинских шпионов, и просто возьмем в руки калькулятор: бюджет Минздрава Южной Осетии за 2022 г. составил 1,4 млрд руб. Численность населения страны составляет 56 405 человек. Следовательно, на поддержание здоровья одного жителя ЮО выделяется 24,8 тыс. руб. Бюджет Минздрава Северной Осетии за 2022 г. составил более 5 млрд руб. Численность населения республики составляет 687 357 человек. Следовательно, на поддержание здоровья одного жителя СО выделяется 7,2 тыс. руб. Осетины, вас должна интересовать не буква "и" в грузинских текстах, вас сейчас должен интересовать вопрос: «Гаглоев когда-нибудь начнет разгребать оставленный стране бардак или нет?!» – пишет с возмущением блогер.