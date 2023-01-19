Пятая печать Константина

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.

(откровение Иоанна Богослова)

А я все продолжаю копаться в делах соседских. И переживать за них.

Почему я так много думаю и переживаю за то, что творится в северном нашем государстве?

А потому!

Потому, что слишком много меня связывает с Россией, в первую очередь – язык. Русский язык для меня был и остается главным моим языком, наряду с родным, грузинским. Я билингв, я думаю и разговариваю на двух языках. Разговариваю и думаю не одновременно, естественно, а согласно ситуации. Всю мировую литературу я читал на русском языке. Тогда, в те непростые советские времена, российская переводческая школа была на очень высоком уровне, чего не могу сказать о наших грузинских переводчиках. В редких случаях у нас переводы делали большие наши литераторы, такие, как Иване Мачабели, Константине Гамсахурдия, Михаил Джавахишвили. Но в основном зарубежные романы, повести и рассказы на мой родной язык переводились с русского, то есть получался двойной перевод (с оригинального на русский и с русского на грузинский), и потому многое по дороге терялось. К примеру, знаменитая «Пеппи Длинныйчулок» в русском переводе жила в вилле Курица. В грузинской книге она тоже жила в вилле «Киклико» (кукареку), а в шведском оригинале Пеппи обитала в вилле Виллекулла, что в переводе означает Вверхтормашками. То есть грузинский перевод Пеппи был сделан с русского, а не с оригинала. Кстати, недавно в книжном магазине «Библус» я увидел на прилавке новый перевод Пеппи и ревностно открыл первую страницу. И успокоился – перевод был именно «Вверхтормашками (Кирамала)». Так что постепенно мы тоже освоили переводы с одного языка на другой, не пользуясь промежуточным.

Русский язык у нас в Грузии постепенно угасает. Молодежь говорит на английском и русский для них абсолютно непонятен. Несколько раз в торговых центрах я в добровольном порядке выступал переводчиком с русского языка между нашими молодыми продавцами и заезжими гостями с территории бывшего СССР. Жаль, конечно, терять язык, на котором говаривал Ленин… шучу, на котором написаны «Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Герой нашего времени», «Шинель» и еще очень и очень много шедевров мировой классики. Но не это тема моего сегодняшнего романа.

Я люблю русский язык, и никакие Путины и Лавровы это не смогут изменить. Вот поэтому я все время очень болезненно переживаю за тот бред, что сейчас там, в России, творится

Повторюсь, я люблю русский язык, и никакие Путины и Лавровы это не смогут изменить. Вот поэтому я все время очень болезненно переживаю за тот бред, что сейчас там, в России, творится. На днях мне подбросили информацию о том, что художественный руководитель-директор МХТа им. Чехова, российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Константин Хабенский уволил из театра российского актера театра и кино, телеведущего, поэта, народного артиста РФ Дмитрия Назарова. Уволил за его антивоенные высказывания. Уволил вместе с женой, Ольгой Васильевой.

Дмитрий Назаров хороший и харизматичный актер. Я с удовольствием смотрел сериал «Кухня», где он играет главную роль. Играет отлично. Пожалуй, это была его самая звездная роль. В театре я его не видел. Знаю, что во МХТе он играл Воланда в «Мастере и Маргарите». Трудно мне его представить в такой роли, но, может, если бы посмотрел спектакль, смог бы представить. В сериале 2006 года в «Золотом теленке» он играл Адама Козлевича, но тот сериал был полный мискастинг, слабейшая режиссура и позор на голову всей постановочной группе.

А на днях я слышал весть, что выходит новый вариант «12 стульев», где Назаров играет Кису, а Бендера – Дмитрий Нагиев. Слишком злые у Нагиева глаза для Бендера, по моему скромному мнению. Да и лучше Филиппова Кису никто не смог сыграть. Теперь же после того, как Назаров попал в черный список, фильм могут положить на полку. Чистый совок, честное слово!

Но сейчас не об этом.

О гражданской и честной позиции Назарова я знал, и мне было радостно, что человек, не убоявшись зла, прямо и открыто говорит, что такое хорошо и что такое плохо.

Что касается Константина Хабенского!

Может быть, вы сейчас ждете, что я начну его поливать грязью за то, что он уволили Назарова? Буду говорить, что человек он никакой, плохой артист, бездарный руководитель и т.д.?

Человек, который уже четырнадцать лет занимается такой деятельностью, для меня не может быть негодяем. Я часто говорю, что в России люди искусства очень зависимы от власти

Нет, ребята, я этого говорить не буду. Во-первых, актер он хороший. Не Смоктуновский и не Евстигнеев, но довольно крепкий актер. Во-вторых, что для меня особенно ценно, он в 2008 году создал фонд, названный «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который организует помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Человек, который уже четырнадцать лет занимается такой деятельностью, для меня не может быть негодяем. Я часто говорю, что в России люди искусства очень зависимы от власти. Тем паче, когда они возглавляют всякие культурно-просветительные учреждения, находящиеся на государственной дотации. Даже если бы театр, которым руководит Хабенский, являлся сугубо частным театром, то, не прояви он должного послушания, до него дотянулась бы лапа власти. Это вне всякого сомнения. И у меня нет гарантии, что в таком случае и его фонд не поимел бы неприятностей. Уже ясно, что для руководства России ничего не ценно, кроме собственных болезненных амбиций.

Так что, да, Хабенский поступил гадко, но зато он сможет продолжать самое важное дело, помогать больным детям.

Не могу не вспомнить очень в свое время на меня подействовавший венгерский фильм 1976 года «Пятая печать».

Коротенько о сюжете.

События происходят во время нилашистского террора в Венгрии осенью 1944 года. Четверо обывателей, старых знакомых, один из которых хозяин заведения, каждый вечер собираются в кабачке и ведут заумные рассуждения на общемировые темы. Однажды туда заходит случайный прохожий, бродячий фотограф, инвалид войны Кесаи и тоже принимает участие в застольной беседе. Во время беседы начинают говорить о выборе между несчастным рабством и сытым деспотизмом. Приятели выбирают сытый деспотизм, но фотограф Кесаи говорит, что он выбрал бы несчастное, но честное рабство. Завсегдатаи кабачка ему не верят, и фотограф чувствует себя оскорбленным. И потом, уйдя из кабачка, закомплексованный фотограф пойдет доносить на своих новых знакомых, обвиняя их в антиправительственных настроениях. На второй день в кабачок приходит полиция и забирает всех четверых в участок. Там они оказываются перед выбором, аналогичным тому, о чем они спорили накануне. Тюремщики, желая подавить личность и уязвить человеческое достоинство своих заключенных, предлагают им сделку: каждый, кто два раза даст пощечину избитому до полусмерти человеку («Иисусу»), будет немедленно отпущен на свободу. В итоге трое из друзей не могут ударить бедного арестанта, и их там же расстреливают. Но четвертый, часовщик Дюрица, бьет несчастного заключенного. И его отпускают домой.

На этом месте все зрители начинают презирать Дюрицу, который поступил, как последний трус. Но!

Но потом оказывается, что Дюрица у себя дома прячет детей своих исчезнувших соседей, с «неправильными» политическими взглядами или с «неправильным» расовым происхождением. И это служит оправданием его аморальному поведению; часовщик не мог не вернуться домой, ведь дети без него пропадут.

Я тот фильм по молодости лет пересмотрел несколько раз и все никак не мог решить для себя, прав ли фотограф Дюрица или нет?

Теперь, на закате дня, я его оправдываю на все… 99 процентов.

Так, может быть, Константин Хабенский тоже в какой-то степени фотограф Дюрица?

Хочется верить, что так.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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