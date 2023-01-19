Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Абхазия Мактиной Джинджолия. Она сообщила, что большинство поступивших обращений связано с нарушением прав ребенка при бракоразводном процессе, при определении порядка общения или определении места его жительства. За время ее работы на этом посту поступило более 50 заявлений.

Часто расторжение брака сопровождается конфликтами между родителями и близкими родственниками, от которых страдают в первую очередь интересы ребенка

«Часто расторжение брака сопровождается конфликтами между родителями и близкими родственниками, от которых страдают в первую очередь интересы ребенка. Также в производстве Аппарата находится ряд заявлений, в которых описаны нарушения прав несовершеннолетних, связанные с их физической и (или) половой неприкосновенностью. Хочу отметить, что в последнее время статистика обращений в Аппарат, в которых описываются случаи применения к ребенку любого из видов насилия, к сожалению, увеличилась», – сообщила Уполномоченный по правам ребенка.

Мактина Джинджолия положительно оценила взаимодействие с органами власти. Она пояснила: «Особенно успешно нам удается взаимодействовать со службой социальной поддержки детей и семей. Однако сотрудничество с органами местного самоуправления, а именно с органами опеки и попечительства, которые не всегда работают эффективно, иногда преподносит неприятные сюрпризы и становится определенным «барьером» для нашей работы… Мы взяли на себя инициативу и разработали проект единого «Положения об отделе опеки и попечительства» в соответствии с законодательством Республики Абхазия, экземпляры которого были направлены всем главам местных администраций. Но, к большому сожалению, представленный нами проект Положения был принят лишь главой администрации Очамчырского района. Кроме того, в стране отсутствует централизованная система органов опеки и попечительства».

Она перечислила проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних. Это наличие достаточно серьезных пробелов в законодательстве, связанных с алиментными обязательствами, отсутствие единого банка данных о детях, которые остались без попечения родителей, кроме того, не определены категории лиц, которые могут быть усыновителями. Уполномоченный по правам ребенка пояснила: «Проблема еще и в том, что наше законодательство не приведено в соответствие с международными нормами и стандартами, которые касаются защиты прав и законных интересов несовершеннолетних».

Издание уточняет, что Аппарат продолжительное время работает над проектом создания «Республиканского кризисного центра временного пребывания для детей в трудной жизненной ситуации», а также над концепцией патронатных семей, которые готовы временно приютить ребенка при необходимости. По ее словам, в среднем каждый год количество детей, остро нуждающихся в подобном центре, единовременно составляет около 10-12 человек. «В качестве временного варианта размещения (как правило, на срок от нескольких дней до шести месяцев) видится целесообразным создание центра, рассчитанного на небольшое число детей, примерно до 10 человек. Данный формат должен быть максимально приближен к семейному», – сказала Мактина Джинджолия.

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Общественный деятель и блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал, что если Абхазия потеряет свой суверенитет и исчезнет как самостоятельное государство вместе с ее народом, то единственной причиной этого будет непрекращающаяся несколько десятилетий непримиримая борьба двух политических групп.

Они все уйдут, поверьте. Причем со временем и в мир иной. Все их обещания забудутся, а ваши дети останутся в том хаосе, который мы вместе им помогли создать

«Именно их противостояние является важнейшим фактором, тормозящим развитие страны, ведущим к девальвации нравственных и моральных ценностей народа, разрушению экономики и деградации нации. Эта вражда высосала из народа весь его потенциал, его жизненные силы и накапливаемую веками мудрость. Этот раскол настолько глубок и безнадежен, что поглотил всех нас. Мы готовы смотреть на любую проблему исключительно с точки зрения политической конъюнктуры. Это мрак, друзья мои. Рассуждать о чьей-то трагедии или о нашем всеобщем (независимо от наших политических предпочтений) нищенском положении, о развале энергосистемы страны или бардаке в здравоохранении, образовании только с позиции «выгодно моему лагерю» или «невыгодно моему лагерю», это уже диагноз из области психиатрии. Они все уйдут, поверьте. Причем со временем и в мир иной. Все их обещания забудутся, их памятники, даже самые высокие покосятся, а ваши дети останутся. Останутся в том хаосе, который мы вместе им помогли создать».

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Общественный активист Асида Кортуа на своей странице в Facebook написала пост, посвященный деятельности профсоюзов. «В стране опять волна недовольства. В принципе, она и не исчезала, но глушилась надеждой: а вдруг? А «вдруг» почему-то не происходило и не происходит. И каждый раз, в свете разных событий я задаюсь вопросом, а где все эти годы находятся профсоюзы? На какой они нише? Чем заняты? Какую работу ведут? Мировая практика показывает, что профсоюзы – колоссальная сила. Сила профсоюза – в ее массовости, в сплоченности, в энергичности и принципиальности. Профсоюзы протягивают руку помощи! Решают социальные проблемы! Отстаивают права и интересы человека труда! Хочу спросить, чьи права и интересы отстаивает профсоюз Абхазии?» – интересуется Асида Кортуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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