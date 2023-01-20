На востоке Грузии бывший военный убил пять человек и застрелился

В ночь на 20 января вооруженный мужчина открыл огонь по людям с балкона жилого дома в городе Сагареджо на востоке Грузии (регион Кахети, 50 км от Тбилиси). По информации МВД, погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Ранение получили пять человек. Их состояние стабильно тяжелое.

По словам очевидцев, стрельба началась близ клиники Geo Hospitals и продолжалась около часа. Была начата спецоперация, которая к настоящему времени завершена. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

«На место прибыло подразделение спецназа, начались мероприятия. Его, конечно, призвали сдаваться. Он произвел еще несколько выстрелов. Когда спецназ вошел, он лежал на кровати, а рядом был автомат. Поначалу шла кровь. Но там же было несколько колец от ручных гранат, поэтому они могли быть там заложены или быть под ним. Затем были вызваны саперы, которые все осмотрели. Сейчас они закончили свою работу, ручная граната была уже взорвана», — сказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Как пишет СОВА, стрелком оказался бывший военный Нодар Атуашвили 1974 года рождения. Он находился на военной службе с 2006 по 2021 год, проходил службу в составе грузинского контингента в Афганистане.

Соседи рассказали телекомпании «Формула», что мужчина вел замкнутый образ жизни, ни с кем не конфликтовал. При этом местные жители говорят, что него, вероятно, были проблемы с психическим здоровьем. Как рассказали соседи агентству «Интерпрессньюс», Атуашвили проходил соответствующее лечение.

По словам главы МВД, во время нападения в доме подозреваемого находился также его совершеннолетний сын. Он покинул квартиру после начала стрельбы.

Мотивы стрелка пока неизвестны.

Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса Грузии – статья 110 (умышленное убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах) и статья 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).