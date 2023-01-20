Стрельба в Сагареджо – один из пострадавших находится в критическом состоянии

Врачи в Сагареджо в эти минуты борются за жизнь 21-летнего мужчины, доставленного в клинику с проникающим ранением. Он находится в критическом состоянии, сообщил директор клиники Geo Hospitals Мамука Отиашвили.

Минувшей ночью в городе Сагареджо на востоке страны бывший военный открыл огонь с балкона квартиры по находящимся на улице людям. Убиты пять человек, в том числе один полицейский. По информации МВД, стрелявший покончил жизнь самоубийством.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в результате стрельбы в клинику, расположенную близ места происшествия, доставили шесть человек, один из них был уже мертв. Один пациент с легким ранением был переведен в Тбилиси в связи со специфической травмой, ранения еще троих не были опасными для жизни.

Власти Грузии выразили соболезнования семьям погибших.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Выражаю глубокую печаль в связи с трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу соболезнования родным и близким погибших в результате нападения, приношу соболезнования министерству внутренних дел в связи с трагической гибелью еще одного достойного сотрудника полиции, отдавшего свою жизнь при исполнении своих профессиональных обязанностей, на службе Грузии. Желаю скорейшего выздоровления раненным в результате нападения».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили

«Выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией в Сагареджо, унесшей жизни сотрудника полиции и четырех граждан. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие членам семей и близким погибших, коллегам героя полицейского и всему МВД. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения».

Спикер парламента Шалва Папуашвили

«Я глубоко опечален трагедией, которая разыгралась в Сагареджо. Погибли невинные люди и герой-полицейский. Вместе с членами их семей и родственниками каждый из нас скорбит об этой трагедии. Приношу свои соболезнования членам семьей и родственникам погибших, всей Грузии. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе

«Я потрясен ужасной трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу свои соболезнования семьям погибших, их близким, всей Грузии. Среди погибших есть сотрудник полиции, который выполнял свои служебные обязанности. Хочу выразить соболезнования министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури! В эти трудные минуты вся Грузия молится о здоровье пострадавших. Желаю им скорейшего выздоровления!»

Ранее МВД Грузии подтвердило, что в результате стрельбы в Сагареджо погиб старший оперуполномоченный районного отдела управления полиции Кахетии, старший лейтенант полиции, 38-летний Отар Гвинашвили. Он прибыл на место происшествия одним из первых и был застрелен бывшим военным, который вел стрельбу по людям на улице с балкона своей квартиры. МВД выражает глубокие соболезнования семье погибшего, пишет агентство «Новости-Грузия».