Алиев и Пашинян приедут в Тбилиси? Заявления сторон

Министры обороны стран НАТО и других государств, поддерживающих Украину в войне с Россией, в пятницу проводят заседание на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Оно посвящено координации поставок вооружения Украине.

Это уже восьмое заседание в так называемом Рамштайн-формате. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в Киеве ждут от него «сильных решений», в том числе о поставке тяжёлой бронетехники, включая танки, а также современных систем ПВО.

Пакет помощи США

Ряд стран НАТО сообщил о новых масштабных поставках оружия Украине ещё до встречи в Рамштайне. Соединённые Штаты в ночь на пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на два с половиной миллиарда долларов. В него входят более 100 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, жизненно важные для Украины средства ПВО и другие виды вооружений, говорится в пресс-релизе Пентагона.

В этот раз Украина получит боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, восемь зенитно-ракетных комплексов «Авенджер», 59 боевых машин пехоты «Брэдли», 90 бронетранспортеров «Страйкер» с 20 катками для обезвреживания мин, 53 бронетранспортера с защитой от мин и нападений из засад и 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, сообщает министерство обороны США. Американские БМП и БТР поставляются Украине впервые.

Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы. Также предоставляются противопехотные мины «Клеймор», 2000 противотанковых ракет, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.

Пакет является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами. В начале января США выделили Украине военную помощь на три миллиарда долларов.

С 24 февраля 2022 года - начала российской агрессии - США предоставили Украине военную помощь на почти на 27 миллиардов долларов.

Будут ли «Леопарды»?

Однако танков «Абрамс» в новом пакете не будет. По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, «на сегодняшний момент» предоставление Украине американских танков «Абрамс» «просто не имеет смысла», – сообщает CNN. Ранее в американском оборонном ведомстве указывали на сложности в эксплуатации этих танков и подготовке украинских экипажей для них.

Украина активно призывает предоставить ей западные танки. Первой из стран НАТО, согласившихся на это, стала Великобритания, объявившая на днях об отправке 14 танков «Челленджер-2». О готовности отправить Украине танки «Леопард» заявлял и ряд других стран, в частности Польша. Однако для их передачи необходимо согласие Германии. Пока оно не дано. Министр обороны Германии Борис Писториус при этом отверг утверждения ряда СМИ о том, что Берлин увязывает возможность поставки германских танков «Леопард-2» Украине с решением США о поставках «Абрамсов».

Ранее Германия, Франция и США приняли скоординированное решение о поставках Украине бронетехники, однако речь идёт о БМП и БТР, а не танках.

Накануне группа западных стран пообещала добиться «беспрецедентных» поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.

Такие страны, как Эстония, Дания, Швеция, Словакия уже сообщили о новых пакетах военной помощи Украине – не дожидаясь заседания в Рамштайне.

Крупнейшую за все время поставку военной помощи Украине объявила Финляндия. Минобороны страны не сообщило, какие именно вооружения войдут в пакет, но отметило, что совокупная их стоимость составляет около 400 миллионов евро.

Швеция и Финляндия не входят в НАТО. Они подали заявки на вступление в военный союз после нападения России на Украину.

Реакция России

Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Из уст некоторых российских представителей вновь начали звучать непрямые угрозы применения ядерного оружия. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне написал в телеграме, что страны Запада добиваются поражения России в войне, однако «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба». Посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в том, что они «ведут мир к катастрофическому сценарию». «Что России еще нужно сказать или сделать для того, чтобы «горячие головы» в администрации одумались и не допустили ядерного Армагеддона?» - спросил Антонов.

Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым. Страны Запада согласны с такой оценкой. Они подчёркивают, что цель военной поддержки Киева – максимально усилить позиции Украины перед возможными мирными переговорами.