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Один из раненых в Сагареджо остается на управляемом дыхании
По заявлению директора сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Geo Hospitals» Мамуки Отиашвили, состояние двух раненых при нападении в Сагареджо удовлетворительное, а третий, 24-летний мужчина, остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении.
Как он сообщил «ИнтерпрессНьюс», состояние здоровья тяжелого пациента в динамике улучшилось.
«Состояние здоровья двух пациентов на сегодняшнее утро удовлетворительное. Состояние одного крайне тяжелого пациента в динамике лучше, однако, исходя из его общего состояния, травмы он остается на управляемом дыхании и продолжает лечение в отделении реанимации.
В настоящее время у нас продолжают лечиться три пациента. Один пациент в связи с травмой глаза был переведен в соответствующую клинику и выписан из этой клиники домой, на амбулаторное лечение. Один пациент с легкими ранениями выписан из нашей клиники в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», - сказал Мамука Отиашвили.
- В ночь с 19 на 20 января в Сагареджо 49-летний отставной военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из своей квартиры в одном из жилых корпусов города. В результате погибли пять человек и пятеро были ранены. По данным МВД, по прибытии спецназа на место происшествия стрелок предположительно покончил жизнь самоубийством.
Другие новости дня
Глава Думы пригрозил странам Запада уничтожением
Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром в воскресенье пригрозил странам Запада «глобальной катастрофой» и «уничтожением» в результате возможного применения Россией, как следует из контекста его записи в телеграме, оружия массового поражения. Угрозы прозвучали в связи с увеличением объемов поставок западного оружия Украине.
В последние несколько дней Володин стал третьим высокопоставленным российским чиновником - после Дмитрия Медведева и посла России в США Анатолия Антонова - который почти прямым текстом грозит США и странам Европы ядерными ударами в связи с их поддержкой Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия... Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня», - пишет Володин в телеграм-канале. Далее он упоминает о «технологическом превосходстве российского оружия» и прямым текстом пишет: «Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».
Тем самым глава Госдумы повторяет аргументацию, к которой ранее прибегли Медведев и Антонов. Они апеллировали к тому, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия.
Российские руководители и ранее выступали с угрозами в адрес Запада, говоря о возможном «Армагеддоне» и «Апокалипсисе», однако впервые они столь откровенным образом увязывают возможное применение оружия массового поражения с поставками вооружений Украине.
Российский президент Владимир Путин недавно, рассуждая о российской ядерной доктрине, отказался полностью исключить возможность нанесения превентивного удара. «Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит, и второй тоже не применит», - говорил Путин, имея в виду, что превентивный удар был бы эффективнее ответного.
США и их союзники предупреждали Россию - как публично, так и неофициально - о недопустимости использования против Украины ядерного оружия. Из последних заявлений российских представителей, однако, следует, что в Москве рассматривают возможность его применения не только против Украины, но и против самих стран Запада.
Российские чиновники рассуждают об угрозе территориальной целостности России, поскольку, в соответствии с позицией Кремля, считают российскими аннексированные территории четырех областей Украины и Крыма.
При этом МИД России продолжает употреблять в своих заявлениях формулу о том, что ядерная война не должна быть развязана.
Поставки какого именно вооружения Украине могут стать поводом для эскалации со стороны Москвы, Володин не пишет. Ранее США и их союзники договорились о поставке Украине бронетехники, а также артиллерии, боеприпасов и других вооружений. При этом речь по-прежнему не идет о боевой авиации, дальнобойных ракетах или основных боевых танках (о поставке 14 танков «Челленджер» объявила только Великобритания).
Реакции Запада на последние заявления пока не было.
В доме президента США Байдена найдены новые секретные документы
ФБР провело новый обыск в доме президента США Джо Байдена. В ходе обыска были обнаружены секретные документы, которые президент не имеет права держать вне офиса. Об этом сообщил в субботу адвокат Байдена Боб Бауэр.
Документы относятся к тем временам, когда Байден был сенатором от штата Делавэр (1973-2009 годы) и к временам его вице-президентства в правительстве Барака Обамы (2009-2017 годы).
По словам адвоката, Байден добровольно разрешил сотрудникам ФБР доступ для проведения обыска в свой дом в штате Делавэр. Сам президент и первая леди при обыске не присутствовали: они находятся в отпуске. На месте отпуска тоже были проведены обыски, в ходе которых секретных документов или других интересующих полицию вещей не было обнаружено.
По сообщению Associated Press, Байден заявил, что найденные документы «хранились, как оказалось, не в том месте», и что он немедленно передаст их в архив Министерства юстиции.
Впервые документы с грифом «секретно» были найдены в бывшем офисе Байдена и в его доме в ноябре прошлого года. Представители Белого дома объявили, что документация оказалась в распоряжении Байдена по ошибке в те времена, когда он был вице-президентом. Генеральный прокурор Меррик Гарлэнд объявил о назначении специального прокурора для расследования дела Байдена.
Этот эпизод привлек повышенное внимание на фоне громкого расследования в отношении Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде в прошлом году были обнаружены сотни документов, в том числе секретных, вывезенных бывшим президентом из Белого дома. Джо Байден назвал тогда действия своего предшественника «крайне безответственными».
Турция осудила сожжение Корана в Швеции
Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением митингов в Швеции, в ходе которых демонстранты сожгли экземпляр Корана - священной книги мусульман. Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий также и шведское гражданство, поджег экземпляр Корана перед посольством Турции. Он известен тем, что уже несколько раз сжигал Коран на демонстрациях.
Визит шведского министра обороны в Анкару отменен, а власти Турции обвинили Стокгольм в нарушении договоренностей.
В Стокгольме в субботу прошла еще одна демонстрация против политики Анкары. Ее участники выступали против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдских политических беженцев. Целью протеста было защитить права этнических курдов, которые подвергаются гонениям в Турции.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили многие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт. В Турции прошли протесты, участники которых сожгли шведский флаг. МИД Турции выпустило заявление, в котором расценило сожжение Корана как нападение на религию и святотатство, замаскированное под свободу самовыражения. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из-за протестов в Швеции, которые власти не могут подавить, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю, отменяется. Также Турция обвинила Швецию в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении в НАТО.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти Швеции поддерживают все ее проявления.
- После начала военного вторжения России в Украину ранее нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Одним из главных препятствий для такого решения является позиция Турции как страны-члена НАТО. Турция требует от северных стран выполнить условия, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В последнее время между странами возникает все больше разногласий.
Мелия: Оппоненты развернули против меня грязную кампанию
В преддверии голосования по вопросу избрания нового председателя «Единого национального движения», Ника Мелия провел встречу с членами партии и сторонниками в Зугдиди. Она прошла в закрытом формате.
Перед встречей политик заявил, что оппоненты развернули против него грязную кампанию.
«Этот избирательный процесс, мягко говоря, начался абсолютно неуместно, в неприемлемых формах и с нанесением ущерба общеполитической общественной жизни. Несмотря на все это, буквально через несколько дней пройдут выборы в партии «Национальное движение». В этой стране обязательно произойдут большие политические изменения, однако, сначала большие политические изменения произойдут в партии», - цитирует Мелия SOVA.
При этом он не стал комментировать вопрос о том, почему председатель зугдидской парторганизации Ани Цитлидзе не присутствовала на брифинге в его поддержку вместе с депутатами муниципального собрания (сакребуло) и почему член политсовета Леван Конджария выразил поддержку Левану Хабеишвили.
- Согласно решению политсовета партии «Национальное движение» выборы председателя состоятся 28-29 января 2023 года. На пост председателя претендуют 4 кандидата – Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Геогрий Мумладзе.
Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими
Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими. Об этом сообщил «Черновик», информацию подтвердило МВД по Дагестану.
По данным ведомства, 20 января мужчина помог скрыться участнику перестрелки и был доставлен в отдел полиции. Там мужчина почувствовал себя плохо, и ему оказали первую помощь. В результате полицейские решили отвезти Далгатова в больницу, где он скончался.
«В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного», – говорится в сообщении ведомства.
По данным издания «Черновик», погибшего звали Курбан Далгатов. Его родственники утверждают, что он умер в результате удушения: «Были нанесены удары током в область сердца, после – потеря сознания с нарушением дыхания с последующей фибрилляцией сердца (удушье). Он скончался».
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело. «При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом», – говорится в заявлении МВД.
Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов
Телеканал RT France прекращает свою деятельность в связи с блокировкой счетов. Об этом сообщила в твиттере главный редактор Ксения Федорова.
«Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность», – написала Федорова.
123 сотрудника RT France, среди которых 77 журналистов, потеряют работу и «рискуют не получить зарплату за январь», говорится в публикации.
19 января газета Le Monde сообщила о блокировке банковских счетов RT France. Это было сделано в рамках принятого в декабре 2022 года девятого пакета санкций ЕС против России из-за вторжения в Украину. В МИД России заявили, что эти действия «повлекут за собой ответные меры в отношении французских СМИ в России».
- В марте 2022 года Евросоюз приостановил вещание некоторых поддерживаемых государством российских медиа, в том числе RT. Европейские регуляторы СМИ поставили под сомнение объективность освещения телеканалом событий, связанных с российским вторжением на территорию Украины.
- В июле суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил апелляцию российского телеканала RT France на принятое ранее решение запретить его вещание «из-за систематического распространения дезинформации».
Югоосетинская партия «Справедливая Осетия» провела учредительный съезд
Учредительный съезд политической партии «Справедливая Осетия» прошел в субботу в Цхинвали, сообщает пресс-служба Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В доме культуры администрации г. Цхинвала состоялся учредительный съезд создаваемой политической партии «Справедливая Осетия». Проследить за правомочностью съезда пришли представители Министерства юстиции. Делегаты съезда проголосовали и единогласно приняли устав и политическую программу партии, избрали мандатную комиссию в составе 2 человек, политический совет в составе 7 человек, а также председателя центрального совета партии, которым стал Домбай Гассиев», - рассказали в пресс-службе ведомства, передает информагентство «Рес».
Там отметили, что после проведения учредительного съезда Министерство юстиции ожидает представления полного пакета документов. «Политическая партия считается зарегистрированной только после соответствующей регистрации в Минюсте», - подчеркнули в министерстве.
Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард».
«Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков «Абрамс» и немецких «Леопард». Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках «Абрамсов».
СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию.
«Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине», – заявили в министерстве.
- 20 января в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США «Рамштайн». Борис Писториус заявил, что к весне Германия подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки «Пэтриот», семь самоходных артиллерийских установок «Гепард», ракетные системы «Ирис-Т» и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.
В Цхинвали семья отравилась угарным газом
В столице Южной Осетии в субботу днем от угарного газа отравились три человека, сообщили в дежурной части МЧС самопровозглашенной республики.
«В больницу были госпитализированы бабушка с двумя несовершеннолетними внуками. Их состояние на данный момент удовлетворительное», - сказали информагентству «Рес» в чрезвычайном ведомстве.
Там отметили, что происшествие произошло в многоквартирном доме на проспекте Алана Джиоева №132, причиной отравления жильцов квартиры стала неправильная эксплуатация газового оборудования.
Сарджвеладзе: Не вижу проблемы в возобновлении авиасообщения с Россией
Председатель комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, по словам которого «необходимо полностью возобновить с Грузией не только авиасообщение, но и дипломатические отношения между странами, а наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и поддержке граждан России в Грузии».
Как в свою очередь заявил Сарджвеладзе, «каждый должен принять во внимание, что сегодня в Грузии есть правительство, для которого ценностью номер один являются жизненные интересы нашей страны», пишет Общественный вещатель Грузии.
«Это подразумевает, конечно же, деоккупацию и создание всестороннего удобства для населения нашей страны. На фоне, когда существует данность, что гражданин России может въехать в Грузию на машине, открытие нового канала в таких условиях даст техническую возможность, например, грузинскому населению, проживающему в России, посещать Грузию и навещать свои семьи не через Армению, Азербайджан, а приехать напрямую. Я лично не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, это создание большего комфорта для населения Грузии», - сказал Михаил Сарджвеладзе.
Однако, по его словам, интерпретация данного вопроса в качестве аргумента, подтверждающего пророссийскую позицию грузинской власти, является неправильной.
«Это неприемлемая риторика, которую сегодня предлагает оппозиция с целью ввести в заблуждение население, будто наличие авиа или наземного сообщения означает откат в вопросе оккупации и т. д. Что касается дипломатии, то все зависит от содержания, потому что связи с Российской Федерацией по гуманитарным вопросам, хоть и не по прямым каналам, но, естественно, поддерживаются. Например, через Швейцарию или Женевский формат, потому что есть вопросы, которые нуждаются в обязательном регулировании. Соответственно все зависит от формы, средств и содержания таких отношений. Что касается инициативы, то я бы не стал обращать особого внимания на заявление Гаврилова. Это не та форма, в которой ведется обсуждение и диалог», - сказал Михаил Сарджвеладзе.
- Лидеры «Грузинской мечты» позитивно отреагировали на заявление Сергея Лаврова. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти приветствовали бы решение по авиарейсам, поскольку оно облегчит положение соотечественников, проживающих в России. Генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе также заявил, что не видит ничего плохого в возобновлении авиасообщения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако, выступила резко против. По словам главы государства, ей, «мягко говоря, не понятная позиция правительства и правящей партии».
ISW: системы ПВО в Москве - подготовка россиян к долгой войне
Возможное размещение систем противовоздушной обороны в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины. Скорее всего, это игра напоказ, с помощью которой Кремль готовит граждан к затяжной войне. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты института полагают, что Москва не верит в нанесение каких-либо ударов. Системы ПВО, скорее всего, были установлены специально для публикации резонансных изображений, чтобы предупредить россиян об опасности, которую для них представляет война с Украиной.
В отчете также говорится, что распространение сообщений о ПВО в Москве может демонстрировать намерение российских властей провести параллели с Великой Отечественной войной, представив Украину страной, несущей реальную угрозу России – по аналогии с Германией и Советским Союзом.
Возможно, что таким образом Кремль хочет увеличить число сторонников войны среди россиян и подготовить их к дальнейшей мобилизации, сообщает ISW.
Вместе с тем, по данным Bloomberg, установка систем ПВО на крышах зданий в Москве может говорить о том, что российские власти опасаются атаки украинских беспилотников. Собеседники агентства рассказали, что решение о ПВО было принято после атак дронов на военные аэродромы под Рязанью и Саратовом.
Фотографии и видео зенитных ракетных комплексов, которые российские военные установили на крышах домов в центре Москвы и неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, а также рядом с аэропортом Остафьево, стали появляться в российских соцсетях несколько дней назад.
Одна из систем – «Панцирь С-1» – была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Минобороны России на Фрунзенской набережной, но дату установки определить не удалось. Ранее на окраинах Москвы были замечены новые системы противовоздушной обороны С-400.
Российские власти установку систем ПВО не комментируют. Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов в Минобороны. В комитете по обороне Госдумы фотографии и видео назвали фейками.
Бывший «морской котик» из США погиб в боях за Украину
Бывший «морской котик» из США погиб в боях за Украину. Дэниел Свифт воевал на стороне территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает издание Time.
Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя американских военно-морских сил передает, что Свифт поступил в морскую пехоту в 2005 году. За участие в военных кампаниях в Ираке и Афганистане он получил награды. В марте 2019 года американец дезертировал и потерял свой статус «морского котика».
Дата и место гибели, а также причины, по которым Свифт оставил военную службу в США и приехал воевать за ВСУ, не уточняются. Американская сторона не стала представлять подробности, сославшись на конфиденциальность личной информации.
Госдепартамент США не подтвердил личность Свифта, но признал гибель американского гражданина.
- В начале марта МИД Украины сообщал, что на стороне ВСУ воюют примерно 20 тысяч иностранцев более чем из 50 стран. Сколько иностранцев воюют сейчас, украинская сторона официально не уточняет.
- По последним данным The Washington Post, к началу 2023 года в зоне активных боевых действий на территории Украины могли находиться от одной до трех тысяч иностранных граждан.
Состояние одного из пострадавших в Сагареджо стабильное
Согласно информации клиники «Кавказский медицинский центр», состояние одного из пострадавших в Сагареджо, которому была сделана операция на глаз, стабильное. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщил хирург-офтальмолог Реваз Омиадзе.
По словам врача, сегодня пациент будет выписан из клиники. «На данном этапе пациенту необходимо наблюдение», - сказал Реваз Омиадзе.
В ночь с 19 на 20 января в Сагареджо 49-летний отставной военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из своей квартиры в одном из жилых корпусов города. В результате погибли пять человек и пятеро были ранены. По данным МВД, по прибытии спецназа на место происшествия стрелок предположительно покончил жизнь самоубийством.
Трое раненых проходят лечение в клинике «Geo Hospitals» в Сагареджо. Один пострадавший уже выписан, состояние двоих стабильное, состояние еще одного тяжелое - он помещен в реанимацию.
Более 50 человек пострадали за день на протестах в Перу
За один день на антиправительственных протестах в Перу пострадали не менее 58 человек. Некоторые из них поступили в больницы с переломами рук и ног, травмами глаз и живота.
Демонстрации по всей стране продолжаются уже больше месяца. Правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие вооружены и используют самодельные взрывчатки.
Накануне, 20 января, участники протестов в столице бросали камни и стеклянные бутылки, полицейские применяли слезоточивый газ. Накануне в центре Лимы сгорело историческое здание – особняк, которому было почти сто лет. Власти заявляют, что потеряли «монументальное достояние», и подозревают поджог.
В южных регионах Перу тысячи протестующих напали как минимум на два полицейских участка – один из них подожгли, на крупный медный рудник – в третий раз за месяц и на несколько аэропортов – парализовав их работу.
В шести регионах из 25 введено чрезвычайное положение, ограничены права граждан. Президент Перу Дина Болуарте пообещала наказать причастных к беспорядкам и ужесточить меры «против вандалов».
С начала протестов в Перу погибли как минимум 45 человек, в том числе несколько подростков. Участники демонстраций требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения бывшего президента Педро Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.
Болуарте уже предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и не раз заявляла, что другие требования протестующих она удовлетворить не может.
- Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.
- Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
Англиканская церковь извинилась перед ЛГБТ+ за гомофобию
Англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах.
Несколько дней назад Церковь Англии предложила не разрешать парам ЛГБТ+ вступать в брак в англиканских храмах, продолжая настаивать, что брак – это союз мужчины и женщины.
Теперь епископы принесли извинения представителям сообщества. «Мы публично и однозначно подтверждаем, что ЛГБТ+ желанны и ценны. Все мы дети Божьи, – заявили епископы в своем письме. – Случаи, когда вы получали враждебный и гомофобный ответ в наших церквях, постыдны. Мы в этом раскаиваемся».
При этом глава Церкви Англии и духовный лидер всех англикан архиепископ Кентерберийский признал, что церковь все еще «очень разделена» по этому вопросу. «Я уверен, что дискуссии продолжатся. Но это чрезвычайно важный момент не только для англиканского сообщества и англиканской церкви, но и для всемирной церкви», – сказал он.
Представитель группы Stonewall, защищающей права ЛГБТ+, заявил агентству Reuters, что извинений епископов недостаточно, «когда так много христиан ЛГБТ+ сталкиваются с враждебностью и дискриминацией за то, что они такие, какие есть».
- В России закон, запрещающий распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, вступил в силу 5 декабря 2022 года.
- После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 200 сайтов. Многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание гомосексуальных отношений, а видеосервисы начали цензурировать фильмы.
На российские нефтепродукты введут два потолка цен
Страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия договорились о двух потолках цен на нефтепродукты из России в ответ на ее вторжение в Украину. Также они пересмотрят лимиты цен на российскую нефть, экспортируемую по морю. Об этом сообщил Минфин США.
Согласно заявлению ведомства, один потолок цен установят для российских нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).
Представители стран согласились, что такой подход позволит точнее устанавливать предельные цены, так как он учитывает широкий диапазон цен, по которым торгуются российские нефтепродукты.
Ожидается, что ограничение цен на нефтепродукты начнет действовать 5 февраля. С учетом изменений, которые после этого произойдут на мировом рынке, страны пересмотрят потолок цен на российскую танкерную нефть в марте. С декабря 2022 года он находится на уровне 60 долларов за баррель.
Потолок цен означает, что страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия сейчас оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива.
Страны установили потолок цен, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, поэтому эти меры «особенно важны для стран с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий войны России в Украине».
В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. При этом сейчас нефть российской марки Urals на мировом рынке торгуется ниже потолка, а аналитики отмечают, что после его введения экспорт российской нефти значительно снизился.
США объявят «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией
Минфин США признает «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, администрация Байдена признает «трансконтинентальную угрозу ЧВК». Точный список планируемых к введению санкций не приводится.
ЧВК и ее предполагаемый основатель Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза. Российскую компанию обвиняют в участии в незаконных вооруженных конфликтах, в том числе вторжении в Украину, и совершении военных преступлений.
По оценке Вашингтона, только на территории Украины сейчас размещены 50 тысяч вагнеровцев, 40 тысяч из которых - завербованные заключенные российских колоний.
Евгений Пригожин прокомментировал решение США признать «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией. «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», - приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
- Во время брифинга были обнародованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны вагоны, следовавшие в ноябре из России в КНДР и обратно. В США считают, что в них были доставлены ракеты для использования наемниками «ЧВК Вагнера» на войне в Украине. Поставки оружия из КНДР нарушает введенные против страны международные санкции, наложенные резолюцией Совета безопасности ООН, куда входит и Россия.
В Украине создали петицию с призывом назвать одну из улиц Киева именем Кикабидзе
На сайте Киевской городской рады зарегистрирована петиция с призывом переименовать улицу, названную в честь русского писателя Николая Лескова, в честь Вахтанга Кикабидзе. В аннотации отмечается, что Кикабидзе – известный грузинский актер, певец и друг Украины, «поддерживавший борьбу нашей страны за независимость в войне против России», пишет SOVA.
«Актер отказался от российского ордена «Дружбы» из-за войны России против Грузии в августе 2008 года. Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он больше не был в России».
Автор инициативы Игорь Запорожец также отмечает, что во время похорон артиста в Тбилиси его гроб был накрыт грузинским и украинским флагами.
На момент публикации материала петицию подписали свыше 1500 человек.
Прокуратура ФРГ проверит «Русский дом» на предмет обхода санкций
Прокуратура Германии начала проверку «Русского дома науки и культуры» по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и обходе санкций Евросоюза. Жалобу на «Русский дом» подал политик от партии «Зеленых» Фолькер Бек, обвинив учреждение также в распространении кремлевской пропаганды.
Как сообщил газете Berliner Zeitung представитель прокуратуры Себастьян Бюхнер, проверены будут доходы и платежи «Русского дома» на фоне санкций ЕС против России из-за ее военного вторжения в Украину. Владелец «Русского дома», государственное агентство «Россотрудничество», входит в санкционные списки Евросоюза. Проверке подвергнутся также и власти Берлина, ответственные за соблюдение санкций.
Ранее немецкое агентство LTO писало, что «Русский дом», как ресурс подсанкционного Россотрудничества, не имеет права получать прибыль в Германии - например, от продажи билетов на свои мероприятия или сдачи помещений в аренду. В ответ на это, по сообщению LTO, российская государственная медиакомпания «Россия сегодня» (RT) обвинила агентство в «русофобии» и ведении «агитационной кампании», утверждая, что «Русский дом» является отдельным юридическим лицом, не зависящим от Россотрудничества и, соответственно, не подпадающим под санкции. Однако на сайте Россотрудничества о «Русских домах» в столицах разных стран говорится как о структурном подразделении агентства.
- «Русский дом науки и культуры» в Берлине был основан в 1984 году. Это крупнейшее из представительств Россотрудничества в 96 странах мира. Сразу после начала военного вторжения России в Украину Русский дом прекратил свою деятельность. Она начала возобновляться осенью 2022 года.
Союзники Киева не договорились о поставке западных танков украинской армии
Союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. 20 января вечером в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США «Рамштайн». Стороны обещали продолжить консультации о поставке танков.
Украинская армия запросила у западных страны сотни американских танков «Абрамс» и немецких «Леопард». В пятницу назначенный на этой неделе новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов». Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что не может анонсировать ничего нового об «Абрамсах».
Тем не менее ряд западных стран готовы к передаче своих танков Украине. Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Редакция ссылается на свои источники в дипломатических кругах.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак после пятничного совещания заявил, что страны, эксплуатирующие “Леопарды”, договариваются о создании коалиции, которая передала бы танки Украине. Для этого им потребуется разрешение Германии, передает польское издание Onet.
- Германия к весне подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро, заявил в пятницу Писториус. «Приоритет номер один – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. В том числе боеприпасы», – сказал он. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки «Пэтриот», семь самоходных артиллерийских установок «Гепард», ракетные системы «Ирис-Т» и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.
- Милли в пятницу на пресс-конференции сообщил, что США помогут Украине освободить как можно больше территории, занятой Россией. В то же время он сказал, что считает, что Киеву будет сложно освободить всю территорию в этом году. Это можно интерпретировать как прогноз продолжения войны как минимум до 2024 года.
В Беларуси пропала активистка «Мемориала» Екатерина Яньшина
В Беларуси в пятницу пропала российская правозащитница Екатерина Яньшина. Днем она должна была освободиться из изолятора временного содержания, где отбывала 15 суток за якобы хулиганство. Однако к встречающим она не вышла, ее местонахождение почти полсуток было неизвестно.
Екатерина Яньшина, сотрудничавшая с центром защиты прав человека «Мемориал», в начале января приехала в Минск как независимый наблюдатель на суде по делу белорусской правозащитной организации «Вясна», которую обвиняют в финансировании протестов. 6 января в зале суда Яньшина была задержана за то, что фотографировала и вела трансляцию заседания. Ей было назначено 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Во время ареста к Яньшиной не допускали адвоката.
Яньшина должна была освободиться из изолятора на улице Окрестина в Минске после полудня 20 января. Встречать ее приехали ее белорусский адвокат и главный редактор портала «Адвокатская улица» Екатерина Горбунова. Однако Яньшина так и не появилась. Администрация изолятора по телефону сообщила, что правозащитницу отпустили.
Издание Sota сообщает, что в Беларуси существует практика, когда задержанных, не выпуская из ИВС, сразу снова везут в милицию, чтобы оформить повторное задержание по новому обвинению. Также, по словам Екатерины Горбуновой, она несколько раз звонила в милицию и в посольство России в Беларуси, после чего ей перезвонили из милиции и «в жесткой форме» потребовали, чтобы Горбунова приехала в отдел полиции и подписала заявление о пропаже человека. По совету адвоката Горбунова не стала этого делать, поскольку при этом велика вероятность задержания уже автора заявления.
В посольстве России Горбуновой сообщали, что Яньшина якобы уже на свободе и летит в Москву. Однако ни с кем из близких или коллег она не связывалась.
UPD: Вечером в пятницу стало известно, что Яньшина сразу после освобождения из изолятора была депортирована в Россию. Личные вещи, включая средства связи, ей не отдали, поэтому связаться с ней до приезда в Россию не удавалось.
Правозащитник Янгулбаев предложил Кадырову обменять себя на свою мать
Бывший юрист северокавказского филиала «Команды против пыток» Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять похищенную местными силовиками мать Зарему Мусаеву на себя. С прошлого января она находится под арестом - ее судят по обвинению в нападении на полицейского, пишет Кавказ.Реалии.
В видеообращении, которое Янгулбаев записал в годовщину ее похищения, он обвиняет Кадырова в нарушении «правил страны и человеческой морали». Правозащитник подчеркивает, что за год нахождения под арестом здоровье Заремы Мусаевой ухудшилось.
В комментарии редакции Кавказ.Реалии Янгулбаев пояснил, что это не эмоциональное заявление: с предложением обменять себя на мать через адвокатов и следователя он обратился к властям Чечни еще прошлой весной, однако они ему так и не ответили.
«Единственная цель – спасти мать. Я предлагаю обмен через нейтральную страну-гаранта, которую могут выбрать чеченские власти – например, Турцию, страны Балтии, Украину, для того, чтобы в заложниках не оказались оба», - пояснил Янгулбаев.
Правозащитник считает, что он нужен чеченским властям из чувства мести.
«Если бы похитили меня или братьев, обвинив в терроризме, то практически никто не обратил бы внимание – для российских медиа и правовой системы очередное похищение в Чечне выглядит обыденным. То, что произошло с матерью, за гранью морали. Выпустив ее, власти Чечни могут «почистить» свою репутацию в общественном сознании, потому что похищение и удержание в заложниках женщины – явный и безусловный беспредел», - подытожил Янгулбаев.
20 января 2022 года в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву в Грозный. Во время задержания она из-за применения силы потеряла сознание, ей не позволили ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается из-за диабета.
Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В конце 2022 года в деле появилась новая независимая экспертиза, которая опровергает выводы той, что была до этого. После этого проводивший позицию следствия эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Арсен Мунгиев уволился.
- Правозащитный проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной.
Георгий Гахария: Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине
Лидер партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Москва вознаграждает Тбилиси за его позицию по отношению к Украине. Так оппозиционный политик отреагировал на недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Тот похвалил власти Грузии за «мужество» в противодействии давлению Запада и не исключил возобновления прямого авиасообщения между странами.
«Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине, и после заявления депутатов Иванишвили о том, что ЕС / НАТО больше не является панацеей, обдумывает восстановление всех видов отношений, включая дипломатические. Это предательство национальных интересов Грузии и исторического выбора народа», - цитирует Гахария SOVA.
Лидеры «Грузинской мечты» позитивно отреагировали на заявление Сергея Лаврова. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти приветствовали бы решение по авиарейсам, поскольку оно облегчит положение соотечественников, проживающих в России. Генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе также заявил, что не видит ничего плохого в возобновлении авиасообщения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако, выступила резко против. По словам главы государства, ей, «мягко говоря, не понятная позиция правительства и правящей партии».
Президент Франции объявил о решении увеличить оборонный бюджет
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил существенно увеличить расходы на оборону до конца десятилетия и провести трансформацию французских ядерных вооруженных сил, чтобы противостоять растущим угрозам с учётом влияния войны России с Украиной.
Макрон в пятницу посетил авиабазу Мон-де-Марсан и выступил там перед французскими военнослужащими. Президент Франции предложил выделить 413 миллиардов евро на военные расходы в период с 2024 по 2030 год, чтобы, по его словам, обеспечить свободу, безопасность и процветание в мире. Военный план на 2019–2025 годы предусматривал военное финансирование на сумму 295 миллиардов евро.
Макрон в своём выступлении также отметил угрозы гибридной войны, растущие кибератаки на критически важную инфраструктуру и сохраняющиеся угрозы терроризма.
Кроме того, французский лидер заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. По словам Макрона, ядерные силы ставят Францию в особое положение среди других стран ЕС.
«У Франции есть и будут армии, готовые к вызовам века», – сказал Макрон. Он добавил, что Париж будет вкладывать значительные средства в беспилотники и военную разведку. Франция также будет уделять внимание своему присутствию в заморских территориях, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где возникают новые угрозы, подчеркнул Макрон.
- Визит французского лидера на военную базу состоялся на фоне начавшейся в Германии встречи министров обороны стран НАТО и других государств – союзников Украины в войне с Россией. Стороны обсуждают координацию поставок оружия Киеву, в том числе тяжёлого вооружения.
- Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Кремль заявил, что поставки Украине военной техники ничего не изменят.
- Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым.
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