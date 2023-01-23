Три оппозиционные партии Грузии объявили о начале «национально-освободительного движения»

Лидеры партий «Дроа», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи - больше свободы» сегодня объявили о начале нового «национально-освободительного движения» и его первой акции. Движение, по заявлению лидеров, будет бороться против коллаборационизма и «за возвращению узурпированной власти народу», пишет агентство «Новости-Грузия».

Партии заявили первую акцию на 24 февраля, в знак солидарности с украинским народом, в день годовщины начала российского вторжения в Украину.

«Этот день, 24 февраля проводит черту между народами с развитым будущим и Россией, у которой нет будущего… Мы должны еще раз продемонстрировать, что, несмотря на ссоры, ошибки и разногласия, мы вместе в критические моменты и заявить, что у Грузии есть европейское будущее и что страна не вернется в прошлое», - заявила лидер «Дроа» Элене Хоштария.

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что правительство Грузии «ведет страну в Россию», «это нельзя дальше терпеть», а лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе «ждет Таганрог».

По данным различных опросов общественного мнения, рейтинг каждой из партий, объявивших о новом движении - 2-3%.

Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Эксперты говорят, что текущий год станет временем переформатирования оппозиции и многое зависит от того, как переживет внутренний раскол самая крупная оппозиционная партия Единое Национальное движение.