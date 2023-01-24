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«Какого чёрта Запад ждёт?» – Джонсон призвал срочно вооружить Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, призвал страны Запада немедленно предоставить Киеву всё вооружение, которое просят власти Украины для борьбы с российской агрессией.
В колонке, опубликованной в британской газете Daily Mail, Джонсон описал свои впечатления от посещения пригородов Киева Бучи и Бородянки. Он побывал там в субботу в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского. В ходе российского наступления на Киев в феврале и марте прошлого года там погибли сотни мирных жителей.
По мнению Джонсона, немедленные поставки странами Запада сотен танков и другого тяжелого вооружения Украине могут быстро привести к краху российской обороны, освобождению оккупированных территорий и завершению войны. «Какого чёрта мы ещё ждём?» – задаёт вопрос Джонсон, указывая, в частности, на нерешительность Германии по вопросу о поставках Украине танков «Леопард».
«Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн-Вестфалию? Охранять Теннесси? Ездить по деревням в Уилтшире?» – с иронией спрашивает Джонсон.
«Чем быстрее мы поможем украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее весь мир сможет начать приходить в себя после катастрофы, которую устроил Путин», – считает бывший британский премьер.
Джонсон также призвал к быстрому одобрению решения о принятии Украины в НАТО, а также к поставкам Киеву других видов оружия, включая боевые самолёты. Как пишет британский премьер, он «ни на йоту» не верит утверждениям о том, что поставки оружия и наступление Украины приведут к ядерному удару со стороны России. На возможность применения ядерного оружия намекали высокопоставленные российские чиновники, такие как Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. По мнению Джонсона, если президент России Владимир Путин использует ядерное оружие, это станет катастрофой для него самого – против него выступят Китай и обычные граждане России.
По мнению Джонсона, целью западных поставок должно стать обеспечение успеха украинского наступления на юге страны. Бывший британский премьер считает, что перерезание так называемого сухопутного коридора в Крым будет означать победу Украины в войне.
- Великобритания первой из западных стран – о чём упоминает Джонсон – решила поставить Украине танки западного производства, речь идёт о 14 танках «Челленджер». Польша и ряд других стран также заявляют о готовности поставить танки. Германия пока не приняла решения, Соединённые Штаты также в данный момент отрицают возможность поставок танков «Абрамс».
- Джонсон, ушедший в отставку летом прошлого года, остаётся влиятельным депутатом от Консервативной партии. Будучи премьером, он несколько раз посещал Киев и был одним из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины среди западных лидеров.
Другие новости дня
Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку
Начальник Госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах».
Как сообщило агентство «Апсныпресс», об этом глава МВД Вальтер Бутба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания.
Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции
Финляндии, возможно, придется пересмотреть продвижение заявки на членство в НАТО одновременно со Швецией, если заявка Швеции будет заблокирована на более длительный период времени. Об этом заявил порталу Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В то же время он подчеркнул, что пока ещё слишком рано комментировать этот вопрос. «Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает одновременное вступление в НАТО, отметил Хаависто.
В июне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не вступит в НАТО без Швеции.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», – подчеркнул Ниинистё.
Швеция и Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза.
В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано после антитурецких протестов в Стокгольме, участники которых публично сожгли Коран и выступали в поддержку курдов. Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.
Ещё весной Турция выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача турецким властям ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме.
Сочинский морпорт: «Надеемся запустить перевозки в Абхазию и Грузию»
Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.
«Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом», – сказал Владимиров.
Он уточнил, что из Сочи в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.
«Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении», – добавил Владимиров.
Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта».
Власти самопровозглашенной республики Абхазия, в свою очередь, ведут переговоры о ремонте сухумского аэропорта для начала авиасообщения с Россией.
Оппозиция вновь вызывает в парламент премьер-министра Грузии
Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывает в парламент Грузии премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Анна Бучукури и Теона Акубардия.
Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.
Агентство «Новости-Грузия» публикует список вопросов к премьеру:
- Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?
- Почему Совет Безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?
- Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?
- Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?
- У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?
- Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?
- Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 Парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?
Механизм интерпелляции — право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.
Доля России в экспорте грузинского вина выросла до 63,7%
Экспорт грузинских вин в минувшем году составил 252 миллиона долларов (106 693 тонны). Рост продаж по сравнению с 2021 годом составил 5%.
В списке экспортных товаров вино заняло пятое место с долей 4,5%, сообщили в Национальной службе статистики (Грузстат).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», несмотря на все усилия по диверсификации, основным рынком сбыта грузинского вина оставалась Россия, при этом ее доля увеличилась с 54,6% в 2021 году до 63,7% в 2022-м.
На фоне войны Украина уступила второе место Польше. В пятерку стран также входят Китай и Казахстан.
Первая десятка стран, куда продавалось грузинское вино:
Россия — 160,8 млн долларов, 73 128 тонн;
Польша – 14,5 млн долларов, 6706 тонн;
Украина — 13,5 млн долларов, 6446 тонн;
Китай – 12,5 млн долларов, 3988 тонн;
Казахстан — 10 млн долларов, 3788 тонн;
Беларусь — 7,5 млн долларов, 3172 тонны;
США – 5,2 млн долларов, 1039 тонн;
Латвия — 4,3 млн долларов, 1597 тонн;
Германия – 3,2 млн долларов, 851 тонна;
Литва – 2,1 млн долларов, 803 тонны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВВП Грузии в 2022 году вырос на 10% – в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе же говорит, что в 2022 году рост общего объема экспорта Грузии составил 33 процента, за этот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7 процентов.
Польша направила Германии запрос о поставках «Леопардов» Украине
Польша официально обратилась к Германии за разрешением на поставки танков немецкого производства "Леопард" Украине. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Он также призвал саму Германию поставить танки Украине.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что правительство ФРГ не будет препятствовать поставкам немецких танков из Польши, если страна подаст соответствующее заявление. При этом Польша распространила сообщение, что готова поставить Украине танки "Леопард" без согласия Германии.
Во вторник на пресс-конференции после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники скоро примут решение по вопросу о поставках танков Украине. По его словам, пока решение не принято, однако Берлин уже дал понятПольша направила Германии запрос о поставках «Леопардов» Украинеь своим союзникам, что те при желании могут готовить боевые машины для передаче Украине.
На фоне дискуссий о возможности поставок германских танков "Леопард" в Украину немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что в его распоряжении находится 139 "Леопардов" типа 1 и 2, которые он мог бы отремонтировать. Таким образом, теоретически танки Украине могли бы быть переданы не бундесвером, а непосредственно предприятием по заказу правительства ФРГ.
Как заявил официальный представитель предприятия медиа-группе RND, в распоряжении концерна находятся 22 танка типа "Леопард-2A4", которые он может привести в боевую готовность для поставок Украине. Их ремонт будет длиться "около года". Поставки возможны поэтому лишь в конце 2023 – начале 2024 года. Наряду с этим Rheinmetall сможет предоставить 88 более старых танков типа "Леопард-1".
29 танков типа "Леопард-2A4" находятся на ремонте для отправки в другие страны НАТО в рамках проекта по замене боевых машин советского производства, которые ранее были предоставлены Украине. Они будут готовы уже в конце апреля-начале мая 2023 года. Эти 29 танков также можно будет запланировать для поставки в Украину. По информации журнала Stern, глава концерна Армин Паппергер исходит даже из возможной поставки в конце марта. "Эти танки принадлежат правительству ФРГ. Оно может делать с ними все, что захочет", – отметил Паппергер.
Официальный представитель концерна подчеркнул, что ситуация в целом нестабильна из-за рамочных условий, которые ставят страны НАТО, различных прямых и непрямых поставок запчастей и составляющих, а также изменяющихся условий заказа. Поэтому назвать конкретные сроки поставок танков различного типа весьма трудно.
Украина просит страны Запада поставить ей основные боевые танки, утверждая, что они должны помочь провести в 2023 году наступательные операции по освобождению территорий.
iPhone-туризм: Грузию в декабре посетили почти 220 тысяч граждан Турции
Турция вышла на первое место по числу граждан, посетивших Грузию в декабре прошлого года. Об этом свидетельствует статистика грузинского МВД.
В частности, Грузию посетили почти 220 тысяч граждан Турции. Рост числа визитов по сравнению с декабрем 2021 года составил 468%.
Ранее сообщалось, что граждане Турции устремились в Грузию за новыми айфонами. В батумских магазинах, а также на КПП «Сарпи» образовались длинные очереди. Из Турции даже организовали так называемые «телефонные туры».
Дело в том, что стоимость смартфонов в Грузии почти вдвое меньше, чем на турецких прилавках. Кроме того, спешка в конце прошлого года была связана с тем, что с 2023 года в Турции увеличился размер сбора за регистрацию IMEI телефона, привезённого в Турцию из-за границы. Без регистрации доступ к мобильной связи блокируется через 120 дней.
Отметим, что в сентябре Грузию посетили 90 839 граждан Турции, в октябре – 90 863, в ноябре – 113 054, в декабре – 219 756.
По информации «Эха Кавказа», спрос на смартфоны в Грузии со стороны граждан Турции спал после Нового года.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку.
Утром 24 января он опубликовал в телеграм-канале фото заявления об увольнении. Президент Украины уже подписал указ об отставке Тимошенко.
Накануне Владимир Зеленский сообщил о «кадровых решениях» среди чиновников разного уровня, в том числе в правоохранительных органах. Об этом он заявил в вечернем видеообращении по итогам 334-го дня войны.
«Украинская правда» со ссылкой на свои источники писала, что в отставку уйдёт Кирилл Тимошенко, а также главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В чём причина их отставки, пока неизвестно. Ранее Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий.
В вечернем обращении президент Украины также заявил, что Совет по национальной безопасности принял «принципиальное» решение о том, что представителям власти запрещён отдых за границей.
«За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», – заявил Зеленский. Позже он подписал соответствующий указ. В нём говорится, что госслужащие, депутаты и другие представители органов власти в период мобилизации и военного положения смогут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.
Зеленский не назвал имен, но украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию – причем на автомобиле украинского бизнесмена – на Новый год ездил заместитель генерального прокурора страны Алексей Симоненко. Издание УНИАН пишет, что его уже попросили написать заявление об уходе.
- 22 января в Украине по подозрению в коррупции был уволен высокопоставленный правительственный чиновник Василий Лозинский. Следствие утверждает, что заместитель министра инфраструктуры Украины получил 400 тысяч долларов в качестве платы за содействие заключению договоров на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины также ведёт расследование возможных злоупотреблений при закупках продуктов питания для военнослужащих. В Минобороны Украины отрицают злой умысел, утверждая, что если нарушения и были, то по техническим причинам, а не в связи с коррупцией.
- 17 января подал в отставку советник офиса президента Украины Алексей Арестович, который, по опросам, входил в тройку самых популярных политиков Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Ранее в эфире Youtube-канала Фейгин Live Арестович заявил, что российская ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли десятки людей, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты. В Верховной раде потребовали уволить Арестовича, заявив, что его действия вредят стране.
Прокуратура: абхазский паспорт незаконно выдали россиянину
Следственным управлением Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения паспортизации сухумского паспортного отдела Виктории Джинджолия.
По версии следствия, она приняла от гражданина Российской Федерации Александра Лебедева документы для получения абхазского паспорта, в том числе поддельную копию справки из Комиссии по вопросам гражданства при абхазском президенте о предоставлении ему гражданства. Справка содержала заведомо ложные сведения, утверждают в прокуратуре.
«Тем самым, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, в силу небрежного отношения к своей службе, (Джинджолия) не предприняла меры, направленные на установление подлинности данной справки», – сказано в заявлении.
По информации прокуратуры, на основании подложного документа бланк паспорта гражданина Абхазии был незаконно выдан Александру Лебедеву в августе 2021 года.
Отметим, что неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим своих обязанностей, повлекшее незаконную выдачу абхазского паспорта, наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет (Статья 2941 УК).
В заявлении не указано, будут ли предприняты процессуальные действия в отношении россиянина, представившего поддельную справку для получения абхазского паспорта.
- В октябре прошлого года оппозиционное Абхазское народное движение обратилось в Генпрокуратуру. В заявлении говорилось, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004. Оппозиция требовала провести проверку на предмет соблюдения абхазского законодательства, однако в прокуратуре заявили, что в обращении не содержались сведения о нарушении законов. В ведомстве добавили, что вопрос, отраженный в обращении, будет принят во внимание при планировании проверок Генпрокуратуры.
Госдума РФ обяжет резервировать дату и время выезда за границу на машине
В Госдуме подготовили поправки в закон, которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автомобиле. Предложения внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» затронут автомобили, принадлежащие, как российским гражданам, так и иностранцам. Об этом сообщает ТАСС. В базе данных Госдумы законопроект пока не опубликован.
Такой порядок пересечения границы может вступить в силу уже с 1 марта сроком на один год.
Резервировать дату и время водители смогут бесплатно через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной министерству транспорта России. Заявитель сможет зарезервировать любые дату и время за исключением уже забронированных.
Во втором чтении весь законопроект должен быть рассмотрен 24 января.
- В сентябре после объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны. На сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. На границе с Грузией со стороны России её длина достигала более 20 километров – время ожидания в ней составляло около двух суток. За первые три дня с 21 сентября только границу с Грузией пересекло почти пять тысяч автомобилей.
Пентагон: ВС Украины ведут успешные операции в Луганской области
Украинские войска постепенно продвигаются в направлении города Кременная на востоке Луганской области, освобождая оккупированную российской армией территорию. Эта операция, скорее всего, является подготовительным этапом к весеннему наступлению украинских Вооруженных сил, заявил в понедельник непоименованный высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщает издание Politico.
«Мы видим украинские контрнаступательные операции и небольшие приобретения территории рядом с Кременной», – говорит источник Politico.
По словам американских аналитиков, захват Кременной откроет путь украинской армии к наступлению на Северодонецк и Лисичанск. Бои под Кременной – продолжение украинского контрнаступления, начатого осенью, в ходе которого была освобождена Харьковская область.
Одновременно, украинские представители сообщают о признаках подготовки российской армии наступления в районе Луганска. По словам представителя Пентагона, российские подкрепления, прибывающие под Луганск, «плохо вооружены, плохо подготовлены, они в спешке отправлены на поле боя».
В пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли высказал предположение о том, что Украина в нынешнем году сможет освободить значительную часть оккупированной Россией территории в зависимости от того, насколько быстро она получит от западных союзников боевую технику и подготовит личный состав к ее использованию.
«Я думаю, что украинцы будут способны провести значительные наступательные операции тактического и даже оперативного уровня и освободить как можно больше территории Украины», – подчеркнул Милли.
Югоосетинский парламент в ближайшее время рассмотрит кандидатуру председателя ВС
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрит представление президента о кандидатуре Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда в ближайшее время.
Как сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе парламента, представление уже поступило в законодательный орган, вопрос пройдет обсуждение во всех комитетах парламента и уже после этого будет вынесен на рассмотрение президиума.
«Окончательное утверждение президентского представления произойдет на сессии законодательного органа возможно уже на следующей неделе», - отметили в пресс-службе.
Ранее парламент освободил от должности главы Верховного суда Олесю Кочиеву в связи с истечением срока.
Три оппозиционные партии Грузии объявили о начале «национально-освободительного движения»
Лидеры партий «Дроа», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи - больше свободы» сегодня объявили о начале нового «национально-освободительного движения» и его первой акции. Движение, по заявлению лидеров, будет бороться против коллаборационизма и «за возвращению узурпированной власти народу», пишет агентство «Новости-Грузия».
Партии заявили первую акцию на 24 февраля, в знак солидарности с украинским народом, в день годовщины начала российского вторжения в Украину.
«Этот день, 24 февраля проводит черту между народами с развитым будущим и Россией, у которой нет будущего… Мы должны еще раз продемонстрировать, что, несмотря на ссоры, ошибки и разногласия, мы вместе в критические моменты и заявить, что у Грузии есть европейское будущее и что страна не вернется в прошлое», - заявила лидер «Дроа» Элене Хоштария.
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что правительство Грузии «ведет страну в Россию», «это нельзя дальше терпеть», а лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе «ждет Таганрог».
По данным различных опросов общественного мнения, рейтинг каждой из партий, объявивших о новом движении - 2-3%.
Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Эксперты говорят, что текущий год станет временем переформатирования оппозиции и многое зависит от того, как переживет внутренний раскол самая крупная оппозиционная партия Единое Национальное движение.
Президент Турции заявил об отказе поддержать вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано в понедельник после антитурецких протестов в Стокгольме, его цитирует агентство «Анадолу».
На одной из акций протеста участники публично сожгли Коран - книгу, священную для мусульман. Кроме того, на ней звучали лозунги в поддержку курдов, Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.
«Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», - заявил Эрдоган. Он сказал это в телеобращении по итогам заседания правительства.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае. Соглашение о вступлении должны ратифицировать все 30 стран военно-политического союза, включая Турцию.
В январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что считает, что Анкара одобрит заявку. После акции с сожжением Корана другой член шведского правительства, глава МИД Тобиас Билльстрем, заявил, что власти страны не поддерживают случившееся.
«Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно», - сказал он, выразив сочувствие оскорбленным акцией мусульманам.
Журналисты установили имена более 12 000 россиян, погибших в Украине
Более 12200 российских военных погибли в Украине с начала войны, 800 из них - мобилизованные. Об этом сообщает британский канал Би-би-си, который совместно с российским изданием «Медиазона» ведет поименный подсчет умерших.
Журналисты подчеркивают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.
Наибольшее число погибших - из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Дагестана и Бурятии. Из родов войск наиболее высокие потери несут мотострелковые части, воздушно-десантные войска и добровольческие батальоны.
Би-би-си к концу января стало известно о более 450 погибших в Украине заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера». Сообщается, что потери среди них растут очень быстро, и теперь в статистику они входят отдельной строкой.
По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны. Таким образом, по их мнению, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 24 тысяч человек погибшими.
Центр военно-морского анализа США считает, что общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 110 000 человек. Оценку в 180 тысяч приводит коммандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Потери Украины он оценил в 100 тысяч.
- Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек.
Суд в Украине приговорил к 5 годам организатора российского референдума
Суд в Украине приговорил к пяти годам заключения жительницу села в Херсонской области, участвовавшей в проведении незаконного референдума о присоединении к России. Она разносила бюллетени для голосования по домам местных жителей, сообщает пресс-служба херсонской областной прокуратуры.
Имя осужденной не называется, сообщается, что она жительница села Новоалександровка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, после того как российские войска заняли поселок, осужденная добровольно вступила в российскую администрацию поселка. Приговор был вынесен по статье о коллаборационизме.
Референдумы о присоединении к России были проведены на контролируемых российской армией территориях на востоке и юге Украины в сентябре. Согласно объявленным результатам, участники проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Такое голосование не предусмотрено законодательством Украины, за ним не наблюдали представители независимых СМИ и наблюдатели международных структур. Итоги референдумов не признал никто в мире, кроме Москвы и Северной Кореи.
- В декабре глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал, что с начала февральского вторжения только полиция открыла более 2,2 тысяч уголовных производств по статье о коллаборационизме, передавали Крым.Реалии. Общей статистики по таким преступлениям не приводится.
В Махачкале полицейских отстранили от работы после смерти задержанного
Начальника отдела полиции Советского района Махачкалы и трех его заместителей отстранили от работы на время служебной проверки. 20 января в этом отделе избили задержанного, который впоследствии умер от полученных травм.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан, по результатам проверки «будет принято решение о целесообразности пребывания данных сотрудников в ОВД». Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.
В республиканской прокуратуре заявили, что по делу задержаны трое подозреваемых – в ближайшее время решится вопрос о заключении их под стражу на время расследования. Кто именно был задержан, не сообщается. Телеграм-канал Mash Gor без указания источника информации сообщил, что это трое полицейских.
По официальной версии, 20 января задержанный якобы помог скрыться участнику перестрелки, поэтому он был доставлен в отдел полиции по Советскому району. По информации издания «Черновик», речь идет о местном жителе Курбане Далгатове, сотрудники полиции применяли к нему пытки. «Были нанесены удары током в область сердца», - цитирует издание неназванного родственника погибшего.
- В сентябре прошлого года «Команда против пыток» опубликовала доклад о полицейском насилии на Северном Кавказе. По данным правозащитников, в 87% случаев Следственный комитет вынес отказы в возбуждении уголовных дел.
Грузинская делегация не поддержала украинского кандидата на пост председателя ПАСЕ
Грузинская делегация в ПАСЕ поддержала переизбрание председателем Парламентской ассамблеи Тини Кокса. 69-летний член Ассамблеи из Нидерландов был вновь избран, получив поддержку в 175 голосов.
Из 223 депутатов, которые голосовали, только 44 поддержали Александра Мережко из Украины, который боролся за должность в качестве альтернативного кандидата, пишет агентство «Новости-Грузия».
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Мережко «был причастен к принятию абсолютно неприемлемых изменений, связанных с внесением вопроса Саакашвили в резолюцию ПАСЕ».
«Это одна из причин, почему мы не поддержали его кандидатуру», - сказал Кобахидзе, отметив также, что грузинская делегация следовала устоявшейся практике переизбрания председателя на второй срок.
Тини Кокс начал свою работу на восстановленной должности с заявления о том, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания по всем украинцам, погибшим из-за противоправной агрессии.
Евросоюз одобрил новый пакет помощи Украине в 500 млн евро
Евросоюз в понедельник согласовал новый транш военной помощи Украине. Он составит 500 миллионов евро. Деньги выделяются из Европейского фонда мира, в который вносят вклад все страны Европейского союза. Таким образом, общий объем помощи Украине из этого фонда за время войны составит 3,6 миллиардов евро.
Кроме того, Евросоюз выделит дополнительные 45 миллионов евро на закупки нелетального оружия для европейской программы обучения украинских военных.
Решение принято на встрече в Брюсселе 27 министров иностранных дел стран Евросоюза. Ранее европейские власти не смогли прийти к единому решению о поставке Украине тяжелого вооружения, в частности немецких танков «Леопард». Германия подвергается резкой критике других европейских стран за затягивание решения по этому вопросу. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова дать разрешение на отправку «Леопардов» из Польши, однако новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу сообщил, что Берлин пока не принял решения.
В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе применения оружия массового поражения.
Кандидат в президенты Чехии усомнился, что придёт на помощь Польше
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в понедельник перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что в случае, если Польша подвергнется нападению, соседняя Чехия придёт к ней на помощь. Об этом он написал по-польски в твиттере.
Липавский выступил с заверениями после того, как один из кандидатов в президенты Чехии - бывший премьер-министр и миллиардер Андрей Бабиш - вечером в воскресенье во время теледебатов заявил, что, будучи президентом, не отправил бы чешских военных на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения на них.
«Однозначно нет. Я хочу мира и не хочу войны. Я бы ни в коем случае не послал бы наших детей и детей наших женщин на войну», – сказал Бабиш. Ведущий несколько раз повторял вопрос, и каждый раз Бабиш отвечал на него отрицательно, утверждая при этом, что его соперник во втором туре выборов, отставной генерал Пётр Павел, хочет втянуть Чехию в войну.
Кто именно мог бы напасть на Польшу или страны Балтии, ведущий дебатов не сказал, однако по контексту очевидно, что в виду имелась Россия.
Чехия, как и Польша, Эстония, Литва и Латвия, является членом НАТО. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из союзников должно рассматриваться как нападение на весь союз. На это Бабишу указали его политические оппоненты, в том числе и Липавский. Входящие в правящую коалицию в Чехии партии поддерживают Павела, они же активно выступают в поддержку Украины.
Бабишу пришлось оправдываться. Сразу же после дебатов он написал в твиттере, что не верит в возможность нападения на Польшу или страны Балтии, а если бы на них всё же напали, то он как президент всё же пришёл бы им на помощь.
Поскольку критика не утихла, в понедельник Бабиш написал, что не ставил под сомнение обязательства Чехии, а лишь выступил против Третьей мировой войны. По его словам, он уже объяснил свою позицию премьеру Польши, а президента Чехии Милоша Земана попросил связаться с польским президентом Анджеем Дудой. Официальная Варшава пока никак не комментировала высказывания Бабиша. Их, однако, раскритиковала польская пресса.
Пётр Павел - также по-польски - написал в твиттере, что второй свой визит в качестве президента нанесёт в Польшу (первый визит чешские президенты традиционно совершают в Словакию), и осудил высказывания своего соперника.
- Второй тур выборов президента Чехии пройдёт 27 и 28 января. В первом туре они набрали почти одинаковое число голосов. Опросы свидетельствуют о том, что шансы Павела предпочтительнее. Бабиш перед вторым туром сделал ставку на то, чтобы убедить избирателей в том, что Павел, как военный, хочет вовлечь Чехию напрямую в конфликт с Россией. Сторонники Бабиша распространяют сообщения о том, что Павел якобы объявит мобилизацию на войну в Украине, на биллбордах от имени Бабиша появились лозунги о том, что он хочет мира, а не войны. Ряд комментаторов при этом считает, что Бабиш не является в прямом смысле слова пророссийским политиком, а лишь использует тему войны, чтобы демонизировать своего противника. Павел отрицает, что под его руководством Чехия будет стремиться к войне с Россией.
Доход Грузии от туризма в 2022 году превысил 3.5 млрд долларов
В 2022 году доход Грузии от международных путешественников превысил 3.5 млрд долларов. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма страны.
По информации ведомства, по сравнению с 2021 годом доходы от международного туризма выросли на 2,3 млрд долларов (+182,5%), а по сравнению с 2019 годом – на 247 млн долларов (+7.6%).
«Что касается динамики восстановления туризма, то в 2022 году Грузию посетило 5,4 млн международных путешественников. В 2022 году, по сравнению с 2019 годом, восстановлено 71,9% визитов международных туристов, а визитов международных путешественников — 58%», – сказано в сообщении.
По информации грузинских властей, декабрь 2022 года отличался позитивной динамикой восстановления туризма. В частности, Грузию посетили 564 656 иностранных путешественников (84,6% от показателя 2019 года), а по сравнению с 2021 годом рост составляет +216,9%.
В Абхазии в прошлом году выявили почти 20 тысяч случаев коронавируса
В 2022 году в Абхазии было выявлено 19 872 случая заражения коронавирусной инфекцией, станционное лечение прошли 1520 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба на пресс-конференции, посвященной итогам работы Минздрава за 2022 год.
Как пишет агентство «Апсныпресс», от ковида в прошлом году, по данным Минздрава, умерло 146 человек.
За все время распространения COVID-19 в Абхазии было выявлено 57 776 случаев заболевания, скончались 695 человек. Вакцинацию от COVID-19 прошли около 20 тысяч человек.
«С 6 января 2023 года в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ, выполнявшей функции основного ковидного госпиталя, также никого нет», – отметил Бутба.
Омбудсмен Армении подала заявление об отставке
Омбудсмен Армении Кристине Григорян представила в Национальное собрание заявление о своей отставке. В пресс-службе парламента Радио Азатутюн сообщили, что получили заявление.
Офис омбудсмена сообщает, что Григорян подала в отставку в связи со сменой места работы, отметив, что о своей новой работе проинформирует общественность «в соответствующий момент», а пока воздержится от каких-либо комментариев на эту тему.
Согласно законодательству, полномочия омбудсмена прекращаются после подачи последним заявления об отставке, но не позднее, чем в случае повторной подачи заявления об отставке в течение одной недели.
Кристине Григорян заняла должность омбудсмена ровно год назад. Ее кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Представители власти считали, что Григорян является профессионалом и соответствует этой должности. Между тем оппозиция раскритиковала избрание Григорян на этот пост, посчитав, что она станет защитницей власти.
Канада выплатит коренным народам $2,1 млрд за «культурный геноцид»
Канада согласилась выплатить коренным народам почти 2,1 миллиарда долларов в качестве компенсации за потерю их языков и культуры, вызванную канадской системой-школ интернатов.
Решение должно быть утверждено федеральным судом в конце февраля. Деньги будут переданы в фонд, независимый от правительства Канады, на «возрождение образования, культуры и языка коренных народов, чтобы помочь им в исцелении и воссоединении со своим наследием».
С 1831 по 1996 год в Канаде работали более 130 школ-интернатов, которые управлялись церковью и были частью канадской политики, направленной на ассимиляцию детей коренных народов. За всё время существования школ через них прошли порядка 150 тысяч представителей коренных народов. Не менее 3200 детей погибли там из-за холода, скудного питания и болезней. Многие подверглись физическому, эмоциональному и сексуальному насилию.
В 2012 году представители 325 коренных народов Канады подали иск с требованием возместить ущерб, причинённый их языкам и культуре. В 2015 году канадская Комиссия по установлению истины и примирению опубликовала отчёт, в котором назвала систему школ-интернатов примером «культурного геноцида».
Министр по делам короны и коренных народов Канады Марк Миллер сказал, что решение правительства о компенсации не «сотрёт и не возместит прошлое», но «что оно может, так это обратить внимание на коллективный вред, причинённый канадским прошлым».
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