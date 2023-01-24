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Общество

«Сколько ему заплатили?». В Абхазии о(б)суждают Руслана Гамисония

Руслан Гамисония

20 января на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии появилось сообщение о том, что днем ранее прокуратурой города Сухума было возбуждено уголовное дело в отношении Гамисония Руслана Фамильевича.

Согласно постановлению о возбуждении дела, Гамисония, гражданин Республики Абхазия, в июне 2022 года, действуя в нарушение абхазских законов, умышленно, вне пункта пропуска, без действительных документов и надлежащего разрешения в неустановленном следствием месте пересек государственную границу республики с перемещением на территорию Грузии. В августе 2022 года в социальной сети Tik Tok на странице, зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, в публикациях в форме видеосюжета он выражает идеи, содержащие «скрытый призыв к неограниченному кругу пользователей, направленный на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия и вхождение Республики Абхазия в состав Грузии».

Кроме того, в настоящее время прокуратурой г. Сухума проводится процессуальная проверка по факту других публикаций в средствах массовой информации с участием Гамисония Р. Ф. Видеоматериалы, в которых фигурирует указанный гражданин, направлены на лингвистическую экспертизу, по исполнению и получению которой следователем будет принято процессуальное решение.

Весьма красноречивым оказался последний короткий абзац сообщения: «Гамисония Р. Ф. ранее судим Верховным судом РА за умышленное убийство, а также Гулрыпшским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок РФ».

В других интернет-публикациях приводятся слова Гамисония из видеоролика о том, что «Абхазия – это регион Грузии», а «народ Грузии – великий народ, который хочет помочь спасти абхазов». И еще о том, что, по его мнению, в Абхазии: «Ведется пропаганда, что здесь враги, якобы враги. Но здесь врагов нет. Пора прийти к совместному диалогу, начать выстраивать отношения, прийти к будущему. Здесь есть будущее, все друг другу помогают, все будет дальше очень хорошо. Миру мир!»

«Я был вынужден переехать из Сухуми в Тбилиси»
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«Я был вынужден переехать из Сухуми в Тбилиси»

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В абхазском обществе не могли не отреагировать на прозвучавшие заявления. Причем полемика возникла даже по поводу того, что это за отчество такое – «Фамильевич» и как же звали отца Руслана. Вот несколько интернет-комментариев:

«Как можно так не уважать свой народ? Сколько ему заплатили, неужели на сигареты не хватало?»;

«Скажи-ка, в чем было «величие» Грузии?»;

«А кто в Абхазии против мира и добрососедских отношений с грузинами? Но неужели эти парни (Буава и Гамисония) не понимают: если в Тбилиси говорится «дружба народов», то подразумевается: «восстановление территориальной целостности Грузии»?»;

«Не понимаю суеты вокруг этого... Уехал в Тбилиси? Вот и хорошо. Мусор вынес сам себя»;

«Вы слишком эмоциональны, а следует быть рациональными. Поливает грязью? И что? Он не один такой, их несколько… Спасибо, что такие не рядом. Я бы вообще внедрил такую методику, чтобы подобные сами бежали от нас сверкая пятками».

Тиктокер или враг абхазского народа?
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Тиктокер или враг абхазского народа?

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Абхазское телевидение посвятило данной теме выпуск программы «Аргама» с приглашением председателя СГБ Абхазии Роберта Киута. Вот что он сказал о криминальном прошлом Буава и Гамисония:

«И вот такого рода люди пытаются внушить нашей молодежи, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо. Что касается самого Даура Буава, то этот человек ранее был объявлен в розыск на территории Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств».

Тележурналист Гугуца Вардания, которая участвовала в передаче, сказала о Буава:

Они его спрашивают: «А как там?» И он им начинает рассказывать, как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали «национальным героем».

«Каждый вечер… вот я наблюдаю его эфиры… Каждый вечер в социальных сетях, в частности в Tik Tok, он выходит в эфир, ему звонит наша молодежь. Даже дети звонят, по голосу слышно, девочка, мальчик, лет десяти, одиннадцати. Они его спрашивают: «А как там?» И он им начинает рассказывать, как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали «национальным героем». И вот у этих детей, у подрастающего поколения, у которого еще не сформировалась психика, в четырнадцать-пятнадцать лет, которые в социальных сетях сидят, возникает мысль, что вот так просто можно чего-то добиться. Звонят ему и постарше люди и общаются довольно вежливо, а кто-то и невежливо. Но он обходит все острые углы, потому что чувствует: если что-то не так скажет, там по-другому разговор пойдет».

Председатель АГТРК Ирина Агрба рассказала про того же Буава:

«Я связывалась с его родственниками в городе Ткуарчале. Насколько мне удалось узнать, в этой семье абхазского воспитания никогда не было. Он родился после войны. Мама вывезла его в Россию. Он вырос в России. Приезжал в Абхазию, но человек, который не заканчивал нашу школу, который не говорит, наверное, на нашем языке, человек, который не знает практически своего отца, потому что отец рано умер… У него нет образа Родины. У нас здесь еще слезы матерей (погибших) не высохли. Плачем, ходим к памятникам, могилам и так далее. Этот пацан ничего такого в своей жизни не видел».

Далее Роберт Киут вернулся к Руслану Гамисония:

«О нем можно говорить многое. Это совсем не тот человек, который является «цветом нации». Таких людей мы можем им даже подарить – насильников, убийц. Пожалуйста, можете забирать. Но как они разговаривают, посмотрите, как они от лица молодежи республики выступают! Это все, понимаете, идеологическая работа спецслужб Грузии».

Но, по мнению общественно-политического деятеля Нугзара Агрба, с которым сегодня связалось «Эхо Кавказа», эту работу грузинских спецслужб не назовешь успешной.

Нугзар Агрба
Нугзар Агрба

«То, что ни Буава, ни Гамисония на абхазское общество, на абхазскую среду не будут иметь влияния, я думаю, там прекрасно понимают. Но просто кому-то это надо, кто-то отчитывается, что вот с абхазами идет работа, агитацией занимаются. На самом деле, абхазский народ их не слушает и не будет слушать никогда в жизни. К таким людям всегда будет большое недоверие. Этому надо радоваться, что из всего абхазского народа нашли вот этих… В основном у нас даже как-то пренебрежительно относятся. Ни от кого не слышал, чтобы о них что-то хорошее сказали. Короче говоря, в том и просчет, и трагедия спецслужб Грузии, что вот таких только могут найти «рупоров». А какие они «рупоры»? Никакие не «рупоры». Дай бог, чтобы у них всегда были такие защитнички, как эти двое».

Применимо ли к этим двоим понятие «коллаборационист»? Нет, считает Агрба. По его словам, коллаборационистами, то есть вступившими в сотрудничество с противником, были члены созданного во время грузино-абхазской войны Комитета спасения Абхазии: Лорик Маршания и другие. Движущими их мотивами было разное: и то, что они родились в смешанных семьях (хотя другим таким же это не помешало с оружием в руках защищать Абхазию), и то, что они слепо следовали внушенному партийными комитетами в советское время послушанию Тбилиси… Агрба говорит:

«Они четко не понимали, где Родина. «Москва – столица СССР, нашей Родины», мы говорили. «Тбилиси», вот так вот…»

На самом деле, полагает Агрба, есть объективная реальность – принадлежность человека к тому или иному этносу с его языком, менталитетом. И есть черта, после которой способность к компромиссам, в том числе межнациональным, превращается в национал-предательство. Так было и с членами пресловутого КСА. Но век у абхазского коллаборационизма оказался очень недолгим, вскоре после войны он исчез.

Что же касается Буава и Гамисония, то, судя по их биографиям и достаточно примитивной лексике, это просто люди, решившие улучшить свое материальное положение, считает Нугзар Агрба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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