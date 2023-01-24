20 января на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии появилось сообщение о том, что днем ранее прокуратурой города Сухума было возбуждено уголовное дело в отношении Гамисония Руслана Фамильевича.

Согласно постановлению о возбуждении дела, Гамисония, гражданин Республики Абхазия, в июне 2022 года, действуя в нарушение абхазских законов, умышленно, вне пункта пропуска, без действительных документов и надлежащего разрешения в неустановленном следствием месте пересек государственную границу республики с перемещением на территорию Грузии. В августе 2022 года в социальной сети Tik Tok на странице, зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, в публикациях в форме видеосюжета он выражает идеи, содержащие «скрытый призыв к неограниченному кругу пользователей, направленный на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия и вхождение Республики Абхазия в состав Грузии».

Кроме того, в настоящее время прокуратурой г. Сухума проводится процессуальная проверка по факту других публикаций в средствах массовой информации с участием Гамисония Р. Ф. Видеоматериалы, в которых фигурирует указанный гражданин, направлены на лингвистическую экспертизу, по исполнению и получению которой следователем будет принято процессуальное решение.

Весьма красноречивым оказался последний короткий абзац сообщения: «Гамисония Р. Ф. ранее судим Верховным судом РА за умышленное убийство, а также Гулрыпшским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок РФ».

В других интернет-публикациях приводятся слова Гамисония из видеоролика о том, что «Абхазия – это регион Грузии», а «народ Грузии – великий народ, который хочет помочь спасти абхазов». И еще о том, что, по его мнению, в Абхазии: «Ведется пропаганда, что здесь враги, якобы враги. Но здесь врагов нет. Пора прийти к совместному диалогу, начать выстраивать отношения, прийти к будущему. Здесь есть будущее, все друг другу помогают, все будет дальше очень хорошо. Миру мир!»

В абхазском обществе не могли не отреагировать на прозвучавшие заявления. Причем полемика возникла даже по поводу того, что это за отчество такое – «Фамильевич» и как же звали отца Руслана. Вот несколько интернет-комментариев:

«Как можно так не уважать свой народ? Сколько ему заплатили, неужели на сигареты не хватало?»;

«Скажи-ка, в чем было «величие» Грузии?»;

«А кто в Абхазии против мира и добрососедских отношений с грузинами? Но неужели эти парни (Буава и Гамисония)… не понимают: если в Тбилиси говорится «дружба народов», то подразумевается: «восстановление территориальной целостности Грузии»?»;

«Не понимаю суеты вокруг этого... Уехал в Тбилиси? Вот и хорошо. Мусор вынес сам себя»;

«Вы слишком эмоциональны, а следует быть рациональными. Поливает грязью? И что? Он не один такой, их несколько… Спасибо, что такие не рядом. Я бы вообще внедрил такую методику, чтобы подобные сами бежали от нас сверкая пятками».

Абхазское телевидение посвятило данной теме выпуск программы «Аргама» с приглашением председателя СГБ Абхазии Роберта Киута. Вот что он сказал о криминальном прошлом Буава и Гамисония:

«И вот такого рода люди пытаются внушить нашей молодежи, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо. Что касается самого Даура Буава, то этот человек ранее был объявлен в розыск на территории Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств».

Тележурналист Гугуца Вардания, которая участвовала в передаче, сказала о Буава:

Они его спрашивают: «А как там?» И он им начинает рассказывать, как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали «национальным героем».

«Каждый вечер… вот я наблюдаю его эфиры… Каждый вечер в социальных сетях, в частности в Tik Tok, он выходит в эфир, ему звонит наша молодежь. Даже дети звонят, по голосу слышно, девочка, мальчик, лет десяти, одиннадцати. Они его спрашивают: «А как там?» И он им начинает рассказывать, как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали «национальным героем». И вот у этих детей, у подрастающего поколения, у которого еще не сформировалась психика, в четырнадцать-пятнадцать лет, которые в социальных сетях сидят, возникает мысль, что вот так просто можно чего-то добиться. Звонят ему и постарше люди и общаются довольно вежливо, а кто-то и невежливо. Но он обходит все острые углы, потому что чувствует: если что-то не так скажет, там по-другому разговор пойдет».

Председатель АГТРК Ирина Агрба рассказала про того же Буава:

«Я связывалась с его родственниками в городе Ткуарчале. Насколько мне удалось узнать, в этой семье абхазского воспитания никогда не было. Он родился после войны. Мама вывезла его в Россию. Он вырос в России. Приезжал в Абхазию, но человек, который не заканчивал нашу школу, который не говорит, наверное, на нашем языке, человек, который не знает практически своего отца, потому что отец рано умер… У него нет образа Родины. У нас здесь еще слезы матерей (погибших) не высохли. Плачем, ходим к памятникам, могилам и так далее. Этот пацан ничего такого в своей жизни не видел».

Далее Роберт Киут вернулся к Руслану Гамисония:

«О нем можно говорить многое. Это совсем не тот человек, который является «цветом нации». Таких людей мы можем им даже подарить – насильников, убийц. Пожалуйста, можете забирать. Но как они разговаривают, посмотрите, как они от лица молодежи республики выступают! Это все, понимаете, идеологическая работа спецслужб Грузии».

Но, по мнению общественно-политического деятеля Нугзара Агрба, с которым сегодня связалось «Эхо Кавказа», эту работу грузинских спецслужб не назовешь успешной.

«То, что ни Буава, ни Гамисония на абхазское общество, на абхазскую среду не будут иметь влияния, я думаю, там прекрасно понимают. Но просто кому-то это надо, кто-то отчитывается, что вот с абхазами идет работа, агитацией занимаются. На самом деле, абхазский народ их не слушает и не будет слушать никогда в жизни. К таким людям всегда будет большое недоверие. Этому надо радоваться, что из всего абхазского народа нашли вот этих… В основном у нас даже как-то пренебрежительно относятся. Ни от кого не слышал, чтобы о них что-то хорошее сказали. Короче говоря, в том и просчет, и трагедия спецслужб Грузии, что вот таких только могут найти «рупоров». А какие они «рупоры»? Никакие не «рупоры». Дай бог, чтобы у них всегда были такие защитнички, как эти двое».

Применимо ли к этим двоим понятие «коллаборационист»? Нет, считает Агрба. По его словам, коллаборационистами, то есть вступившими в сотрудничество с противником, были члены созданного во время грузино-абхазской войны Комитета спасения Абхазии: Лорик Маршания и другие. Движущими их мотивами было разное: и то, что они родились в смешанных семьях (хотя другим таким же это не помешало с оружием в руках защищать Абхазию), и то, что они слепо следовали внушенному партийными комитетами в советское время послушанию Тбилиси… Агрба говорит:

«Они четко не понимали, где Родина. «Москва – столица СССР, нашей Родины», мы говорили. «Тбилиси», вот так вот…»

На самом деле, полагает Агрба, есть объективная реальность – принадлежность человека к тому или иному этносу с его языком, менталитетом. И есть черта, после которой способность к компромиссам, в том числе межнациональным, превращается в национал-предательство. Так было и с членами пресловутого КСА. Но век у абхазского коллаборационизма оказался очень недолгим, вскоре после войны он исчез.

Что же касается Буава и Гамисония, то, судя по их биографиям и достаточно примитивной лексике, это просто люди, решившие улучшить свое материальное положение, считает Нугзар Агрба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях