Жители Абхазии рассказывают о возникших проблемах с доступом к социальным сетям, которые обходятся только с помощью VPN. «Эхо Кавказа» решило поговорить об этом с участниками нашего традиционного сухумского опроса.

– У вас возникают проблемы с доступом к социальным сетям?

Алиса: Да, возникают, но это в основном Instagram и Facebook. В Facebook я редко захожу, а с Instagram у меня связана работа, у меня есть интернет-магазин. И, конечно, проблемы именно с этой соцсетью мне доставляют неудобства. Но дома я чаще нахожусь, пользуюсь Wi-Fi, и проблем нет. Как только я покидаю пределы дома, так скажем, пользуюсь мобильной связью, то приходится включать VPN. Иначе ничего не загружается, сообщения не открываются, максимально неудобно.

– Когда начались эти проблемы?

Алиса: Примерно неделю назад. Я думала, что проблема в сотовом операторе, а потом услышала от других, что у них то же самое, и начала пользоваться VPN, включать его, когда мне нужно.

Розита Герман, исполнительный директор фонда «Асаркьа»: Я, действительно, стала замечать, что появляются моменты, особенно это было сегодня утром очень четко. Находясь вне зоны Wi-Fi, на улице, даже на работе, где не было Wi-Fi, я, уже имея интернет в своем телефоне, никак не могла зайти на страницу Facebook, то есть она абсолютно не обновлялась со вчерашнего дня. Но я не совсем рядовой пользователь соцсетей, я занимаюсь ведением страниц, и мне как раз было важно попасть на эту страницу, чтобы как-то обновить, поставить новую информацию. Я очень сильно волновалась, нервничала и вспомнила о том, что может происходить блокировка. Я пока не пользовалась VPN, но, если честно, совершенно не хочется, потому что не хочется думать, что мы тоже попадаем в эту обойму таких интересов, когда нужно блокировать мнение людей, когда нужно ограничивать в доступе к информации. Мне очень хочется думать, что это какой-то временный сбой и все это наладится, и мы забудем, что эта проблема у нас есть. Вообще, есть тенденция в обществе закрывать людям рты, стараться сделать так, чтобы люди больше молчали, чем возмущались чем-то. Это, конечно, немного, скажем прямо, меня пугает. Хочется думать, что это всего лишь определенный сбой.

Дэвид Гобечия: У меня проблемы приблизительно неделю. Не работает Facebook, Instagram, и приходится пользоваться VPN. Wi-Fi работает, а мобильная связь не работает, то есть соцсети не работают. Но очень странно, конечно, если это связано с российскими блокировками. То есть в России давно действуют блокировки, а у нас начались только сейчас. Возможно, проводят какие-то тестирования, что-то намечается в виде блокировок у нас здесь, но пока никто ничего не объясняет, никто ничего не говорит. Я заметил, в соцсетях пишут о том, что у кого-то работает интернет, у кого-то не работает. То есть частичные какие-то блокировки, пока непонятно. Наверное, уполномоченные органы должны как-то отреагировать, объяснить людям, что вообще происходит. Вообще-то, я считаю, что это нарушение закона, некачественное предоставление услуг. Кто-то должен это контролировать, следить и объяснять.

Низфа Аршба: Проблемы с доступом, например, в Facebook, Instagram, я им не так часто пользуюсь, но все равно захожу, было несколько раз, мессенджер по несколько дней был недоступен. Сами страницы не открывались, пришлось скачать VPN. Как только включаешь VPN, моментально все открывается, все работает. Я попросила людей, разбирающихся в этом, посоветовалась с ними, что не так, почему я в обычном режиме, как раньше спокойно, свободно не могу пользоваться своими страницами? Мне объяснили, что надо поменять настройки. Если в настройках указана Россия, то тогда без VPN эти все мессенджеры работать не будут. У меня есть друзья, у которых до сих пор доступ в мессенджер очень ограничен. Это наблюдается в последнее время, может быть, последний месяц люди стали с этим сталкиваться. Насколько я знаю, официально каких-то ограничений у нас, в Абхазии, вроде не ввели на эти социальные платформы, тем не менее проблема есть.

Беслан Хварцкия, гражданин Республики Абхазия: Да, возникают проблемы в последнюю неделю, я не могу заходить в Facebook через мобильный интернет, я не могу заходить ни в Facebook, ни в Instagram, проблема с переписками, все очень глючит, ничего не загружается, как будто заблокировали специально. Другие сайты работают, именно с Facebook и Instagram такая проблема происходит.

– Вы VPN пользуетесь?

Беслан Хварцкия: Я VPN включаю и с VPN без проблем захожу. Да, конечно, я пользуюсь VPN. Без VPN я не могу заходить ни в одни в соцсети, только через VPN.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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