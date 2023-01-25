В Верховном суде Абхазии рассматривается уголовное дело о шпионаже в пользу Грузии, возбужденное Службой государственной безопасности против гражданки Грузии Кристине Такаландзе. Ее обвиняют в том, что она собирала и передавала спецслужбам Грузии сведения, являющиеся охраняемой тайной. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Ее адвокат Автандил Чкадуа считает, что уголовное дело против Такаландзе было возбуждено незаконно, так как в материалах дела нет доказательств ее вины.

В июле прошлого года Служба государственной безопасности Абхазии задержала гражданку Грузии Кристине Такаландзе. Она родилась в Грузии, в городе Зугдиди, ей 24 года, проживала в селе Набакеви Галского района, абхазского гражданства у нее нет.

По данным СГБ Абхазии, Кристине Такаландзе по заданию иностранной разведки собирала и передавала представителям спецслужб Грузии сведения, составляющие государственную, военную и иную охраняемую законом Абхазия тайну. Обвинение считает, что ее деятельность создавала возможности использования Службой госбезопасности Грузии передаваемых сведений для нанесения ущерба внешней безопасности, конституционному строю и суверенитету Республики Абхазия.

25 июля 2022 года Следственный отдел СГБ Абхазии возбудил в отношении Кристине Такаландзе уголовное дело по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Сухумский городской суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие завершено, 8 декабря материалы уголовного дела были переданы в Верховный суд Республики Абхазия. Обвинение вменяет Кристине Такаландзе статью 274 Уголовного кодекса Республики Абхазия «шпионаж», мера ответственности предусмотрена в виде наказания лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, интересы Кристине Такаландзе в суде защищает адвокат Автандил Чкадуа. В интервью «Эху Кавказа» он поделился своим мнением о предъявленных Кристине Такаландзе обвинениях, рассказал об условиях содержания и состоянии здоровья своей подзащитной.

- Автандил, прокомментируйте, пожалуйста, уголовное дело, возбужденное против Кристине Такаландзе? Можно ли что-то сказать о том, нанесение какого ущерба безопасности Абхазии вменяет ей следствие?

- По этому поводу могу сказать следующее: в действиях моей подзащитной нет состава преступления, образующего шпионаж. Так как она никакие противоправные действия не совершала, не собирала никакие сведения, не передавала другому иностранному государству, ей вменили шпионаж незаконно, и нет достаточных доказательств, что она совершила преступление, относящиеся к таким государственным преступлениям, как шпионаж. Мы начали судебное следствие, пригласили переводчика и ожидаем. Завтра будет очередной процесс. Наверное, во время судебного следствия будет установлена истина, и защита надеется, что никто не сможет подтвердить, что она совершила преступление, предусмотренное статьей «шпионаж».

- Как себя чувствует ваша подзащитная? И где она содержится?

- Моя подзащитная содержится в ИВС СГБ Республики Абхазия. Здоровье у нее удовлетворительное, не могу сказать, что против нее были какие-либо незаконные действия, чувствует она себя хорошо, дает показания, отвечает на все вопросы. По этому поводу к сотрудникам ИВС, где она содержится, никаких претензий нет.

- Ваш доступ к ней никак не ограничен? При необходимости вы всегда можете с ней связаться?

- Абсолютно. У меня такая возможность всегда была, при моем желании я встречался со своей подзащитной и мог неограниченное время вести беседу. Никаких проблем в этом нет.

- Правильно ли я вас поняла, что нарушения ее прав нет?

Ее содержание под стражей незаконно, так как нет достаточных доказательств образующих такой состав преступления, как шпионаж, в ее действиях.

- Ее права по поводу условий содержания соблюдаются. Но лично я считаю, что ее содержание под стражей незаконно, так как нет достаточных доказательств образующих такой состав преступления, как шпионаж, в ее действиях. И соответственно, защита считает, что против нее незаконно возбуждено уголовное дело.

- Автандил, какие перспективы у вашей подзащитной?

- Мы надеемся, на факты, имеющиеся в материалах уголовного дела, которые не образуют состав шпионажа. Естественно, мы рассчитываем и надеемся на справедливость, на судебное следствие, на справедливое отношение при оценке доказательств в суде. Так, что перспективы у нас есть, если защита не имеет перспектив, она, наверное, и не работает.

- К ней есть доступ ее родителей, родственников, близких? Она может получать необходимые вещи, продукты питания, какая ситуация в этом отношении?

- Насколько я знаю, никто ее в этом не ограничивал. В определенное время ей свидания не давали, так как это преступление относится к категории тяжких. Но ее не ограничивали, когда она имела на это право, в передачах одежды, продуктов питания и встречах.

- Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Насколько я знаю, журналистов туда не допускают, есть ли у журналистов возможность освещать этот процесс? И, если вам известно, какова реакция омбудсмена на этот процесс и на это уголовное дело?

Уполномоченная по правам человека, госпожа Асида Шакрыл присутствовала, суд удовлетворил ее ходатайство...

- Суд проходит в закрытом режиме, журналисты не имеют права до окончания судебного следствия высказывать свое мнение, публиковать материалы и так далее. Уполномоченная по правам человека, госпожа Асида Шакрыл присутствовала, суд удовлетворил ее ходатайство, и она имеет право присутствовать в зале судебного заседания. Но ей было сказано, что она не имеет права разглашать информацию о судебном следствии.

Сегодня в Верховном суде Абхазии прошло очередное судебное заседание, на котором рассматривалось дело о шпионаже в пользу Грузии. Но по условиям закрытого процесса освещать его и публиковать материалы не разрешает суд.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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