Если что-то на пользу чиновнику-бюрократу, то он ссылается на «российские законы», а как что-то не нравится, то «у нас свое независимое государство»

В авторской рубрике «Улыбка Сырдона» газеты «Республика» говорится об опасном разрыве в уровне доходов населения. Автор пишет о договоре между РФ и РЮО, который подразумевает доведение размера заработных плат в республике до уровня СКФО. При этом он обращает внимание на особенности исполнения этого соглашения: «В некоторых министерствах и ведомствах у простого клерка зарплата едва-едва дотянулась до 15 тысяч, а у его начальника она уверенно перевалила за сотню тысяч. Разница не только удивительная, но и несправедливая. И такая диспропорция утвердилась практически во всей бюджетной сфере. Республику подспудно стало сотрясать недовольство масс, при этом на все был один ответ – это российские стандарты. И это объяснение, часто звучащее и по другим поводам, меня, признаться, всегда поражает. Если что-то на пользу чиновнику-бюрократу, то он ссылается на «российские законы», а как что-то не нравится, то «у нас свое независимое государство». И такому «прочтению жизни» уже минимум десять лет», – пишет автор и предостерегает, что в небольшом югоосетинском обществе подобные диспропорции опасны.

Телеграм-канал Rajdian размышляет о политических особенностях Северной и Южной Осетии, а именно, о выборах. «Один из самых ярких признаков того, что у осетин есть своя политическая культура, которая предполагает конкурентные выборы, дебаты (всего того, чего в России нет), – постоянный провал российских политтехнологов на территории Южной Осетии. Каждый президент ЮО получает себе в штат чуть ли не насильно «спецов из Москвы», и каждый президент (за исключением Эдуарда Кокойты) не в состоянии избраться на второй срок», – делится наблюдениями автор и добавляет, что считает парадоксальным, что никто из политиков не делает выводов из этой ситуации. «Читатели могут меня спросить: «А как же Северная Осетия?» Отвечаю. В Северной Осетии нет публичной политики, поэтому о чем-либо предметно говорить не получится. Северная Осетия в этом смысле существует не в рамках осетинской политической культуры, а в рамках российской – без выборов, без дебатов, без политики, только вертикаль власти с портретами», – заключает он.

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Куда смотрело наше Минкультуры? А потом мы расходимся в нападках и обвинениях в адрес североосетинских организаторов концертов ансамблей народных песен и плясок из Грузии

Недавно мужской хор при Государственном ансамбле песни и танца «Симд» посетил с гастролями Северную Осетию. Блогер Алан Парастаев делится впечатлениями от программы об этом событии североосетинского канала «Осетия-Ирыстон». Из сюжета стало известно, что хор не выступал в Северной Осетии 40 лет. Блогер отмечает, что этот факт его разозлил. «Зло не на артистов – их дело творческое – репетировать, совершенствовать песенное мастерство. А вот что делали руководители хора, импрессарио или коммерческие директора, те, кто занимается организационными вопросами, не знаю, как они называются в таких коллективах. Куда смотрело наше Минкультуры? А потом мы расходимся в нападках и обвинениях в адрес североосетинских организаторов концертов ансамблей народных песен и плясок из Грузии, которые я тоже не особо приветствую. Но, с другой стороны, если ты за 40 лет не смог показать себя и развлечь, доставить удовольствие от своего творчества жителям Северной Осетии, то и винить в том, что кто-то сделал это с другими, уже как-то неправильно», – считает Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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