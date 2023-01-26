Пашинян: Баку добивается «исхода армян» из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что власти Азербайджана добиваются «исхода армян» из непризнанного Нагорного Карабаха.

По его словам, Лачинский коридор – единственная дорога, связывающая Карабах с Арменией, закрыт уже на протяжении 46 дней, и уже 46 дней нормальная жизнь в регионе нарушена, полным ходом разворачивается гуманитарный кризис.

«По нашим сведениям, план Баку состоит в следующем: довести экономическое и психологическое давление в Нагорном Карабахе до определенной кульминационной точки, затем открыть коридор на несколько дней, ожидая, что армяне Нагорного Карабаха массово покинут свои дома, затем вновь закрыть коридор, потом снова открыть его на несколько дней, и так до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах», – заявил Пашинян на заседании правительства.

Премьер-министр также отметил, что если до сих пор международное сообщество скептически относилось к тревогам по поводу этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, то теперь это восприятие медленно, но неуклонно укрепляется в международном сообществе.

При этом депортация армян Нагорного Карабаха из их домов – не единственная цель Азербайджана, заявил Пашинян, отметив, что провокационными действиями Азербайджан также стремится сорвать мирную повестку, мирный переговорный процесс и разжечь новую войну в регионе.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что заявления о закрытии Лачинского коридора – «абсолютно лживые и абсурдные».