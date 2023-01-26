Выступающая за Грузию Анастасия Губанова выиграла короткую программу на ЧЕ

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Тбилисского городского суда в отношении бывших банкиров, ныне лидеров оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также их партнера Автандила Церетели.

Согласно приговору от 12 января 2022 года по делу «об отмывании денег» они получили по семь лет лишения свободы, но за истечением срока давности были освобождены от наказания. Суд также отменил арест имущества и счетов и ограничения на передвижение.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», недовольны решением Апелляционного суда остались обе стороны. Лидеры «Лело» заявили, что изначально приговор был «политическим» и требовали полного оправдания. А прокуратура не смогла добиться обратной переквалификации обвинения и заключения их под стражу.

Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели обвинялись прокуратурой в «незаконной легализации» около 17 миллионов долларов. Речь шла о банковской транзакции между коммерческим банком и компанией-партнером. При этом в деле не было пострадавшей стороны, а факт касался событий 12-летней давности.

Тбилисский городской суд в январе прошлого года переквалифицировал обвинения по делу основателей крупнейшего в Грузии TBC банка и бизнесмена Автандила Церетели, который является отцом гендиректора оппозиционной телекомпании «Пирвели» Вато Церетели.

Суд счел их виновными, но не в групповой незаконной легализации денег, в чем обвиняла прокуратура, а в мошенничестве. Исходя из того, что дело былоი переквалифицировано, а статья о мошенничестве не может стать причиной для уголовного преследования из-за давности срока преступления (события касаются 2008 года), суд освободил подсудимых из-под стражи в зале суда.