«Сцена ревности»: в Армении комментируют реакцию МИД РФ на миссию ЕС

Представляющий провластную фракцию «Гражданский договор» депутат армянского парламента Виген Хачатрян уверен, что заявление МИД России с критическими формулировками в адрес Запада и Армении – это не что иное, как сцена ревности.

«Этот текст — скорее сцена ревности, чем какое-либо содержание», — заявил Хачатрян.

Резко отреагировав на решение Брюсселя о создании миссии наблюдателей Евросоюза в приграничных районах Армении, Москва вчера заявила, что представители ЕС могут «лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия».

«Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

В Москве убеждены, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе и российские пограничники, несущие службу на границах Армении, остаются ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе в обозримой перспективе.

Провластный депутат армянского парламента считает, что российская сторона просто пытается оправдать свое бездействие, пишет Радио Азатутюн.

«У России и ОДКБ есть все возможности для выполнения своей миссии, и они давно могли бы что-то сделать, но ничего не сделали. Если бы они выполняли свои обязанности, такой проблемы вообще бы не возникло», — сказал Хачатрян.

В МИД РФ также отметили, что «российский миротворческий контингент будет реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации «на земле».

Официальная Москва заявила, что «не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, Армения предпочла сделать выбор в пользу ЕС».

«Вообще это не корректно, что они пытаются давать оценки нашей внешней политике, я считаю это недипломатическим языком», - заявил провластный армянский парламентарий.

МИД Армении пока не ответил на заявление Москвы.