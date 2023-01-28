В результате автоаварии близ Руиси погибли два человека

В интервью Саакашвили не подразумевается грузин, - об этом заявила мать бывшего президента Грузии Гиули Аласания, говоря о той части интервью изданию Spiegel, в которой Михаил Саакашвили говорит: «Не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были российскими агентами».

По словам Аласания, в Украине к Михаилу Саакашвили приходили люди, которые предупреждали его, что он должен вернуться в Грузию до октября. По ее словам, это была спецоперация Кремля, пишет Общественный вещатель.

«В связи с этим со стороны общественности произошла какая-то спекуляция по поводу кто и что имеется в виду. Никакой грузин не подразумевается. Речь идет об Украине. Сейчас в России самый распространенный и популярный термин - ИПСО, означающий информационно-психологическую спецоперацию. В случае с моим сыном они подходили к нему в разных местах, где могли его встретить, будь то аэропорт, кафе или улица, и предупреждали, что его приезд является необходимым, это должно произойти до октября, обязательно до октября.

Почему? Потому что в Украине готовилась эта операция и к тому времени он не должен был быть рядом с Зеленским. Это была задача, и эта цель была достигнута. Кремль достиг своей цели и вот уже год и четыре месяца он сидит здесь взаперти и фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Ни о ком конкретно речь не идет. Он неоднократно говорил о Вано, что было напечатано там о Мерабишвили. Он и раньше говорил, что он (Вано) не имеет никакого отношения к этим событиям», - сказала Аласания.