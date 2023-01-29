Саломе Зурабишвили поздравила Петра Павла с победой на президентских выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили одной из первых поздравила с победой на выборах нового президента Чехии Петра Павла, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Желаю вам успехов и рассчитываю на сотрудничество для углубления грузино-чешских отношений, основанных на европейских ценностях», - написала Зурабишвили в Twitter.

Петр Павел накануне победил во втором туре президентских выборов в Чехии.

Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.

Петр Павел станет четвертым президентом Чешской Республики после разделения Чехословакии в 1993 году. Его предшественниками были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993-2003), профессор-экономист, бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и еще один экс-премьер Милош Земан (2013-2023).

Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии.

СМИ отмечают, что Павел занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за четкую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.