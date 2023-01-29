Fitch: сверенный кредитный рейтинг Грузии улучшен до «позитивного»

Международная рейтинговая компания Fitch улучшила прогноз Грузии по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной валюте со стабильного на позитивный и присвоила уровень «BB», пишет агентство «Новости-Грузия». По прогнозу Fitch, рост ВВП Грузии составит 4,5% в 2023 году и 5% в 2024 году.

Согласно отчету, позитивный прогноз отражает высокие темпы экономического роста, увеличение валютных резервов и фискальную эффективность в 2022 году, обусловленные восстановлением туризма, числом мигрантов и притоком капитала из России.

Одновременно Fitch пишет о влиянии геополитических факторов, отмечая, что Грузия подвержена рискам из-за неурегулированных конфликтов в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с участием России.

«Усилия правительства по управлению отношениями с Россией потенциально осложняют задачу получения статуса кандидата в члены ЕС», - говорится в отчете.

Тем временем Министерство финансов Грузии заявило о предпосылках для повышения рейтинга до уровня BB+.