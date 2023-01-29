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Fitch: сверенный кредитный рейтинг Грузии улучшен до «позитивного»
Международная рейтинговая компания Fitch улучшила прогноз Грузии по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной валюте со стабильного на позитивный и присвоила уровень «BB», пишет агентство «Новости-Грузия». По прогнозу Fitch, рост ВВП Грузии составит 4,5% в 2023 году и 5% в 2024 году.
Согласно отчету, позитивный прогноз отражает высокие темпы экономического роста, увеличение валютных резервов и фискальную эффективность в 2022 году, обусловленные восстановлением туризма, числом мигрантов и притоком капитала из России.
Одновременно Fitch пишет о влиянии геополитических факторов, отмечая, что Грузия подвержена рискам из-за неурегулированных конфликтов в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с участием России.
«Усилия правительства по управлению отношениями с Россией потенциально осложняют задачу получения статуса кандидата в члены ЕС», - говорится в отчете.
Тем временем Министерство финансов Грузии заявило о предпосылках для повышения рейтинга до уровня BB+.
Другие новости дня
Дмитрий Шашкини: На выборах в председатели ЕНД уверенно побеждает Хабеишвили
По словам члена «Национального движения» Дмитрия Шашкина, к этому времени уже более 35 тысяч человек выразили свою позицию и приняли участие в выборах председателя партии, что составляет более 70 процентов от зарегистрированных участников голосования. Активность очень высокая, что говорит о том, что члены партии хотят перемен, хотят, чтобы партия перешла к движению и стала активной, заверил он.
По информации Шашкина, в выборах уверенно побеждает кандидат Леван Хабеишвили.
«Это основано на данных исследований из районных организаций партии. Я уверен, что в первом же туре у «Национального движения» появится новый председатель. Председатель, который в первую очередь позаботится о том, чтобы вывезти Михаила Саакашвили на лечение за границу… Те, кто хочет перемен, кто хочет, чтобы президента Саакашвили перевели за границу, естественно, выберут Левана Хабеишвили», - цитирует Шашкина Общественный вещатель Грузии.
- В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Едином национальном движении» – проходят выборы нового председателя. Голосование проводится в электронном виде – с использованием системы блокчейн. К внутрипартийным выборам в ЕНД допущены 49 638 человек. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет в течение двух дней – 28 и 29 января. Завершится праймериз в 10:00 30 января. За пост председателя ЕНД борются четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
FT: глава ЦБ предложила рассекретить часть данных об экономике России
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предложила рассекретить часть экономических данных, так как это необходимо для роста рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.
«Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги», – передает слова Набиуллиной FT.
По данным собеседников издания, она «возглавляет усилия» по отмене решений о засекречивании экономических данных, которые были приняты в первые недели российского вторжения в Украину.
По словам одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка, непрозрачность статистики создает проблемы «даже для тех, кто внутри системы».
«Экономическое крыло имеет доступ к закрытой макростатистике, но корпоративная статистика иногда становится проблемой», – сказал собеседник газеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость засекречивать данные ведением гибридной войны против России, в том числе экономической. При этом он утверждает, что все, кто участвует в разработке экономической политики, имеют доступ к необходимым данным. Владимир Путин, по словам Пескова, регулярно получает от высших должностных лиц доклады об экономической ситуации в России.
«Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю», – сказал Песков газете Financial Times.
- После российского вторжение в Украину правительство засекретило часть экономических данных, в том числе статистику внешней торговли, данные о банковской системе, исполнении федерального бюджета, золотовалютных резервах, энергопотреблении, добыче и экспорте нефти.
Жители Гудаури пытаются добиться разрешения на парапланеризм
Жители Гудаури устроили забастовку. Они перекрыли подступы к гондоле и не пускают туда отдыхающих. Митингующие пытаются добиться разрешения на парапланеризм, пишет SOVA со ссылкой на Telegram-канал Gudauri_news.
«В Гудаури перекрыли гондолу и никого не пускают. Правительство Грузии, спасите Гудаури. Бизнес здесь не останется. Чувствую себя в Афганистане», - пишет пользователь социальных сетей.
Ранее в Гудаури разгорелся скандал, который уже успел стать международным. 18 января австралийское издание ABC опубликовало статью, в которой говорилось, что десятки иностранных инструкторов, в том числе австралийцы, не могут работать на грузинском курорте «из-за угроз безопасности». Сообщалось, что местные инструктора всячески препятствуют деятельности иностранцев. Кадры запугивания также были опубликованы польским инструктором.
«Талибан» запретил женщинам доступ к вступительным экзаменам в вузы
Министерство образования Афганистана запретило частным университетам допускать девушек и женщин к вступительным экзаменам. В письме министерства указано, что за нарушение запрета вузы будут отвечать в суде.
В Афганистане насчитывается 40 государственных и 150 частных университетов. Ближайшие приемные экзамены в афганских вузах должны пройти в конце февраля.
Ранее, в декабре 2022 года, в Афганистане был приостановлен доступ в университеты для уже зачисленных студенток. Также правительство «Талибана» запретило женщинам работать в неправительственных организациях - их в стране около 180. Из-за этого запрета ООН приостановила часть гуманитарных программ в стране. «Талибан» также закрыл девочкам доступ в старшие классы в большинстве школ.
Мировое сообщество резко осуждает нарушения прав женщин в Афганистане после прихода движения «Талибан» к государственной власти. Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что «Талибану» необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал притеснение по половому признаку «преступлением против человечности».
- После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
В результате землетрясения в Иране пострадали 816 человек
В результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 816 человек, еще три человека погибли. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.
По его данным, 124 человека были госпитализированы в больницы. Ранее власти сообщали, что повреждения получили от 20% до 50% жилых домов в двух городах и 70 селах.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 января в северо-западной части Ирана. По данным IRNA, землетрясение ощущалось во многих районах провинции.
Италия подписала газовый контракт с Ливией на 8 млрд долларов
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе своего визита в Ливию сообщила о заключении контракта о поставках природного газа из этой североафриканской страны. Италия и Ливия совместно инвестируют 8 миллиардов долларов в поставки газа, развитие газодобывающей промышленности в Ливии, а также в разработки экологически чистой энергии.
Договор подписали главы государственных газовых компаний-монополистов - итальянской ENI и ливийской National Oil Corporation. Это самая крупная инвестиция в энергетический сектор Ливии за последние два десятилетия.
Перед визитом в Ливию Джорджа Мелони побывала в Алжире, который сейчас является главным поставщиком газа в Италию. Там итальянская газовая компания ENI и алжирская Sonatrach подписали новое соглашение об энергетической безопасности и о борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу.
- После начала военного вторжения России в Украину и введения Евросоюзом экономических санкций против России страны ЕС активно переходят на закупки энергоносителей у других поставщиков. Их цель - в максимально короткие сроки избавиться от зависимости от российских поставок газа, нефти и нефтепродуктов. В середине января Германия - ранее главный европейский потребитель российских энергоносителей, - заявила, что полностью перешла на поставки из иных источников.
С июня 2023 в Грузии запланированы прямые полеты в США
С июня 2023 года в Грузии запланированы прямые авиаперелеты в США. Об этом сообщил глава Air Georgia Георгий Кодуа. По его словам, авиакомпания ждет сертификат от Агентства гражданской авиации, но если этого не произойдет, переговоры ведутся с португальской компанией.
В случае запуска прямого авиасообщения с США под флагом Грузии, цены на авиабилеты будут колебаться в районе 950-1000 долларов США, если полеты будут осуществляться под европейским флагом, то цена составит примерно 1200-1300 долларов США, пишет SOVA.
Рассматриваются два варианта перелета в Нью-Йорк: Тбилиси-Нью-Йорк или Тбилиси-Брюссель-Нью-Йорк.
Саломе Зурабишвили поздравила Петра Павла с победой на президентских выборах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили одной из первых поздравила с победой на выборах нового президента Чехии Петра Павла, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Желаю вам успехов и рассчитываю на сотрудничество для углубления грузино-чешских отношений, основанных на европейских ценностях», - написала Зурабишвили в Twitter.
Петр Павел накануне победил во втором туре президентских выборов в Чехии.
Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
Петр Павел станет четвертым президентом Чешской Республики после разделения Чехословакии в 1993 году. Его предшественниками были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993-2003), профессор-экономист, бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и еще один экс-премьер Милош Земан (2013-2023).
Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии.
СМИ отмечают, что Павел занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за четкую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников
Военный завод в иранском городе Исфахан в ночь с субботы на воскресенье подвергся атаке беспилотников. По сообщению Министерства обороны Ирана, они были сбиты системами ПВО, пострадавших нет, крупного ущерба заводу тоже не нанесено. Власти Ирана пока не могут уточнить, какой стране могли принадлежать беспилотники.
Иранские СМИ сообщают также о взрывах и пожарах в столице страны Тегеране, городах Тебризе и Дезфуле - на стратегических объектах и нефтеперерабатывающих заводах.
В июле Иран объявил об аресте группы курдских диверсантов, которые якобы намеревались взорвать военный комплекс в Исфахане. Они были обвинены в работе на Израиль.
Глава буддистов Калмыкии сложил полномочия шаджин-ламы
Глава буддистов Калмыкии и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков) заявил о сложении полномочий шаджин-ламы.
В сообщении говорится, что он принял такое решение в связи с включением в реестр иностранных агентов.
«В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)», – сказано в публикации.
Минюст России включил Тэло Тулку Ринпоче в реестр иностранных агентов 27 января. В октябре прошлого года он осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская сторона. Лама назвал войну «большим страданием» и заявил, что она не нужна.
Тэло Тулку Ринпоче был верховным ламой Калмыкии с начала 1990-х годов. Лама уехал в Монголию после ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он тоже является гражданином США и, по его словам, не захотел рисковать, оставаясь в России.
На президентских выборах в Чехии победил Петр Павел
В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Победу одержал генерал в отставке Петр Павел.
Его соперником во втором туре выборов был бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Павел набрал более 58% голосов, Бабиш – менее 42%.
Премьер-министр Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой, так же как главы некоторых соседних с Чехией государств – в частности, Словакии и Австрии. Вступление в должность нового президента состоится в начале марта после инаугурации.
Победитель сменит в Пражском Граде Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве.
Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии. Павел занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за четкую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Андрей Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO, в прошлом - предприниматель-миллиардер, глава крупного многопрофильного холдинга Agrofert. Незадолго до выборов суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Первый тур выборов президента Чехии прошел 13 и 14 января. Тогда ни Павел, ни Бабиш не набрали более половины голосов избирателей, набрав примерно равное число голосов.
Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием. Петр Павел станет четвертым президентом Чешской Республики после разделения Чехословакии в 1993 году. Его предшественниками были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993-2003), профессор-экономист и бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и другой экс-премьер Милош Земан (2013–2023). До 2013 года президента Чехии избирал парламент, потом были введены прямые выборы главы государства.
В России перестали оформлять десятилетние загранпаспорта
В городах нескольких регионов России прекратили оформлять заграничные паспорта, которые действительны в течение десяти лет. Об этом написали несколько региональных изданий, обратила внимание «Медуза».
В управлениях МВД в Тверской и Оренбургской областях местным СМИ подтвердили, что выдача десятилетних паспортов прекращена. В обоих случаях в полиции ссылаются на сообщение «Госзнака» о «технических причинах» остановки выпуска документов. Аналогичная ситуация в Амурской области, где местному жителю также сообщили о приостановке выдачи паспортов с действием в течение 10 лет, пишет SOTA.
В ведомстве пообещали возобновить их изготовление во второй половине марта. Но в МВД Чувашии, как отмечает «Сирена», заявили, что сроки изготовления паспортов увеличены на «неопределенный срок».
Летом 2022 года выдачу загранпаспортов нового образца приостанавливали в российских посольствах нескольких стран. Тогда власти тоже объясняли это «техническими причинами». В МИД России говорили, что выдачу прекратили «в связи необходимостью переформатирования электронного носителя». «Известия» тогда со ссылкой на источники в IT-сфере сообщали, что приостановка может объясняться дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.
В 2022 году с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов – на треть больше этого же периода 2021 года, писал РБК. В марте – после начала военного вторжения России в Украину – произошел самый сильный за первое полугодие 2022 года прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале.
В Дагестане на берегу Каспийского моря вновь нашли мертвых тюленей
Туши мертвых тюленей вновь обнаружили в Махачкале. Восемь занесенных в Красную книгу животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис», следует из сообщения администрации Ленинского района города.
Ранее в январе текущего года специалисты Каспийского природоохранного центра нашли на побережье в Дагестане более 50 туш тюленей, а месяцем ранее, в декабре 2022 года, стало известно о гибели более 2500 особей, сообщает Кавказ.Реалии. Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев связал массовую гибель редких животных с птичьим гриппом.
В декабре в Росприроднадзоре заявили, что основная версия гибели тюленей – удушье из-за выброса природного газа. Тогда в тканях погибших особей нашли признаки кислородного голодания. Ту же причину власти приводили в пример и в 2021 году, когда в республике погибли 170 каспийских нерп.
- Каспийская нерпа или каспийский тюлень – единственный вид морских млекопитающих в фауне Дагестана. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 год животное занесли в Красную книгу России.
- В марте 2022 года внимание на экологические проблемы Каспия обратили в Совете Федерации России. Выступавший там врио главы Дагестана Сергей Меликов связал проблему с качеством жизни в республике. Он сообщил об «антисанитарных условиях», ведущих «к печальным для всего Каспия экологическим последствиям, которые ощутимы и в других регионах».
- Независимые экологи говорят об антропогенном воздействии на популяцию тюленей, прежде всего о сбросе в море неочищенных канализационных стоков, на который чиновники закрывают глаза, а также об участившихся военных учениях.
Абхазская Госавтоинспекция будет ежедневно проводить усиленные рейды
МВД самопровозглашенной республики Абхазия продолжает проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике.
Накануне, 27 января, министр Вальтер Бутба лично проинструктировал личный состав перед рейдовым профилактическим мероприятием. Пристегивать ремни и акцентировать на данной требуемой законом норме теперь будут сами сотрудники, сообщает агентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Профмероприятие «Безопасный город» началось с патрулирования улиц. Особое внимание сотрудники ГАИ уделяют автомобилям без номерных знаков, подозрительной езде, парковке в неположенном месте. Стационарный контроль – вторая часть рейдового мероприятия. Несмотря на то, что сотрудники милиции работают в ненормированном графике, ежедневно патрулируя улицы городов и районов, остается тревожной статистика по так называемым «пьяным водителям». Уже в первые часы рейда были выявлены лица, управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии.
Отчет о проведенном профмероприятий на еженедельном субботнем совещании под председательством министра Вальтера Бутба озвучил курирующий милицию общественной безопасности заместитель министра Беслан Чкадуа. Он также рассказал о профилактических мероприятиях, которые запланированы на выходные дни. В субботу и воскресенье патрули усиливаются ввиду проводимых свадебных торжеств.
В ходе совещания министр отметил, что инициативу руководства МВД по растонировке стекол служебных и личных автомобилей чиновников разных уровней, поддержал президент. «Всем нашим сотрудникам необходимо также снять тонировку со стекол своих транспортных средств», – предупредил министр.
Подводя итоги обсуждения блока вопросов, посвященных работе милиции общественной безопасности, Вальтер Бутба подчеркнул, что усиленные рейды будут проводиться ежедневно. МВД напоминает, что основной целью сотрудников милиции является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, минимизация нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Минобороны РФ заявило, что Украина нанесла удар по больнице в Новоайдаре
Минобороны России утверждает, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в самопровозглашенной «ЛНР».
«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в больнице оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. Украинская сторона пока официально не комментировала сообщение Минобороны России.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.
Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.
Позже сегодня на лед также выйдут танцевальные пары - Георгий Ревия и Мария Казакова, занявшие 8-е место по итогам первого выступления. В чемпионате Европы также приняли участие Ника Эгадзе и Морис Квителашвили, заняв 7-е и 16-е места в личном первенстве.
Анастасия Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. Дважды, в 2010 и 2012 годах, призером чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили. В 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. В 2022 году за Грузию стала выступать 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
В результате автоаварии близ Руиси погибли два человека
Автоавария близ Руиси повлекла жертвы. Столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека погибли и один – пострадал, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По информации Министерства ВД, уголовное дело возбуждено по части восьмой статьи 276 УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек.
Президент Грузии осудила теракт в Иерусалиме
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила теракт в Иерусалиме, унесший жизни семи человек. Об этом она написала в своем Twitter, передает SOVA.
«Шокирована стрельбой в синагоге в Иеруслиме. Я осуждаю это ужасное нападение на мирных верующих. Насилие никогда не может быть оправдано. Мои молитвы с ранеными и теми, кто потерял своих близких».
Напомним, теракт в Иерусалиме произошел вечером в пятницу, 27 января. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. В результате погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько ранены, часть из них тяжело. Нападавший был застрелен.
В Чехии на выборах президента лидирует отставной генерал Петр Павел
В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%.
На пост главы государства претендовали генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
По итогам подсчета 90% голосов Павел набирает 57% голосов. Бабиш набирает около 43%. Он получил большинство голосов в промышленных регионах Чехии.
Судя по всему, сократить разрыв Бабишу уже не удастся. Премьер-министр Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой. Вступление в должность нового президента состоится 8 марта после инаугурации.
Победитель сменит в Пражском Граде Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве.
Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Андрей Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. Незадолго до выборов суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Первый тур выборов президента Чехии прошел 13 и 14 января. Тогда ни Павел, ни Бабиш не набрали более половины голосов избирателей.
В тройку лидеров в первом туре также вошла Дануше Нерудова. Она набрала 14% голосов. Нерудова экономист, бывший ректор частного университета. Ее кампания нацелена главным образом на молодых избирателей. Нерудова во время избирательной кампании поднимала такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ.
После первого тура голосования Нерудова призвала своих избирателей отдать голоса за Павела.
Чехия – парламентская республика, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
В Киево-Могилянской академии запретили общение на русском языке
Руководство Киево-Могилянской академии запретило употребление русского языка в стенах учебного заведения. Об этом сообщил в фейсбуке член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.
По словам Зубко, преподавание на русском языке не ведется уже давно. Сейчас речь идет о запрете русского языка в личном общении студентов, преподавателей и администрации академии.
Зубко также отметил, что новых правил потребовала реальность, в которой приходится работать украинским вузам и другим учебным заведениям.
Руководство академии сообщило, что новые правила приняты 27 января на общей конференции, в которой принимали участие в том числе студенты.
«Украинская правда» напоминает, что ранее в киевских школах отказались от преподавания русского языка даже факультативно. Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому в стране могут запретить использование российских источников в образовании и науке.
Киево-Могилянская академия - старейший вуз Украины. Учебное заведение основано в 1615 году. Оно считается одной из старейших высших школ в Восточной Европе.
К внутрипартийным выборам в ЕНД допущены 49 638 человек
По информации председателя политсовета «Единого национального движения» Кобы Накопия, к внутрипартийным выборам в ЕНД допущены 49 638 человек. Из первичного списка были исключены 118 лиц, среди них были представители других политических партий и некоторые депутаты парламента.
По его словам, в итоге все зарегистрированные для участия в голосовании лица были идентифицированы, избирательный процесс проходит успешно, зафиксирована высокая активность - за первые два часа проголосовало больше 9 тысяч сторонников партии, пишет Общественный вещатель Грузии.
- В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Едином национальном движении» – проходят выборы нового председателя. Голосование проводится в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет в течение двух дней – 28 и 29 января. Завершится праймериз в 10:00 30 января. За пост председателя ЕНД борются четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Виктора Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто после высказываний премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
26 января Орбан на встрече с прессой, комментируя российское нападение на Украину, заявил, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, так как в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.
Венгерский премьер также отметил, что Москва не может позволить НАТО находиться на украинской территории, поэтому ставит перед собой цель превратить Украину в «неуправляемые руины».
Орбан также сказал журналистам, что сейчас Украина является «ничейной территорией», и сравнил ее с Афганистаном.
«В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», - написал Николенко в фейсбуке.
- Виктора Орбана регулярно обвиняют в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита. Кроме того, в конце прошлого года Орбан заявлял, что сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы.
В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы
В Иерусалиме в субботу, 28 января, два человека получили ранения в результате стрельбы. 23-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Второму раненому 59 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Пострадавшие – отец и сын, оба волонтеры службы скорой помощи.
По последним данным, стрелявший - житель Восточного Иерусалима в возрасте 13 лет, его удалось задержать прохожим. Журналисты сообщают, что у подростка был старый пистолет.
Полиция назвала случившееся терактом.
Стрельба произошла в районе Ир-Давид (Город Давида). Это старейший район Иерусалима, расположенный на узком горном хребте к югу от Храмовой горы. Нападавший открыл огонь возле входа в еврейский дом «Адерет». Он находится вблизи Мусорных ворот Старого города и прохода к Стене плача.
В соцсетях распространяется видео, сделанное со стороны арабского района Иерусалима. В ролике слышна стрельба и крики.
Сегодняшнее нападение - второе по счету в Иерусалиме за прошедшие сутки. В пятницу вечером 21-летний араб открыл огонь по посетителям синагоги. Погибли семь человек, трое получили ранения. Нападавший был убит в перестрелке с полицией. Предположительно, он был близок к группировке ХАМАС.
Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.
Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. По утверждению Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.
G7 поддержала потолок цен на российские нефтепродукты в $100
Страны «Группы семи» предложили Евросоюзу установить потолок цен на российские нефтепродукты в 110 долларов за баррель, однако согласятся и на 100 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя «Группы семи».
В рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину, с 5 февраля 2023 года в мире начнут действовать два потолка цен на российские нефтепродукты. Один – для тех нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).
Первый Еврокомиссия планирует установить в 100 долларов за баррель, второй – в 45 долларов. «Группа семи», в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, предпочла бы потолок повыше – в 110 долларов, опасаясь скачков цен и сбоев поставок в Европу, однако «может смириться и со ста долларами». Обсуждение продолжается.
Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учета российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.
Потолок цен означает, что страны «Группы семи» и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
- В декабре 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, «скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель», считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
- Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен.
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