Канцлер Австрии выразил «абсолютную поддержку территориальной целостности Грузии»

Федеральный канцлер Австрии посетил Тбилиси с официальным визитом. Церемония встречи Карла Нехаммера прошла в администрации правительства Грузии.

После двусторонней встречи премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер выступили с совместными заявлениями для прессы.

Канцлер Австрии, в частности, заявил об «абсолютной поддержке территориальной целостности Грузии» и поддержке миссии ЕС в Грузии, которая, по его словам, «вносит большой вклад в стабильность» страны.

Нехаммер также высказался в поддержку Грузии на её пути к европейской интеграции и похвалил правительство страны за «рациональные оценки».

«Господин премьер-министр (Ираклий Гарибашвили – ред.) рассказал о том, что было сделано для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Нам понятно, что сделать это не всегда легко. Стоит приложить больше усилий, сделать больше инвестиций в этом направлении, в прямом смысле этого слова, потому что этот процесс принесет много изменений с внутриполитической точки зрения, в том числе для граждан Грузии», – сказал он.

Ираклий Гарибашвили, поблагодарив канцлера Австрии за поддержку, отметил, что за последние десять лет власти Грузии добились «всевозможного прогресса на пути евроинтеграции».

«Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о свободной торговле с Европой, оформили безвизовый режим, а теперь историческое решение, которое было принято в прошлом году, в июне, когда была четко подтверждена европейская перспектива нашей страны. За это я хотел бы поблагодарить Австрию, нашу дружественную страну, и господина канцлера лично. Мы высоко ценим поддержку Австрией территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а теперь и европейских устремлений Грузии», – сказал Ираклий Гарибашвили.

При этом Гарибашвили говорит, что исполнить первую рекомендацию Брюсселя, деполяризацию, не удается без сотрудничества с оппозицией.

Премьер Грузии также отметил, что «война в Украине — это самый большой вызов на европейском континенте».

«Кризисов такого масштаба в Европе не было со времен Второй мировой войны, что является очень большой проблемой для всей архитектуры европейской безопасности, для мира, а также для нашего региона. Как известно, у нашей страны есть свои проблемы, 20 процентов территории нашей страны оккупирована Россией. Война 2008 года была, безусловно, разрушительной для нашей страны. Результатом этого является так называемое признание наших исторических территорий, Абхазии, Самачабло. Упомянутая оккупация продолжается и по сей день, что, естественно, является большим вызовом для нашей страны. Мы отвечаем на этот вызов правильной, разумной политикой. За последние десять лет нам удалось добиться мира, стабильности и экономического развития в Грузии», — заявил премьер-министр Грузии.