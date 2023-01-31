27 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась XXI церемония награждения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» – за 2022 год.

На звание лучшего полнометражного кинофильма претендовало пять номинантов, а победителем стал «Чемпион мира», драма о памятном матче на звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в филиппинском городе Багио. Приятно было затем услышать имя представительницы Абхазии в числе лауреатов. Ею в номинации «Короткометражный фильм» (учреждена в 2016 году, а сам «Золотой орел» – в 2002-м) стала сценарист фильма, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве Занда Какалия. Кстати, когда-то, в 80-е годы, эти курсы окончил и известный абхазский писатель Даур Зантария. Но про Занду можно сказать, что она первая абхазка, которая получила престижную российскую кинонаграду. И имя ее в минувшую пятницу звучало среди таких известных киноимен, как Евгений Миронов, Петр Тодоровский, Олег Меньшиков, Олег Янковский и другие.

Мы с Зандой познакомились несколько лет назад, когда она была одним из организаторов Сухумского Международного кинофестиваля, проходившего в помещении сухумского Русдрама дважды, в 2018 и 2019 годах, с участием авторов короткометражек из многих стран разных континентов. Внешне она сразу привлекала внимание копной своих курчавых золотисто-рыжеватых волос.

Вчера поздравил ее с этим большим успехом и первым делом спросил, как и когда возник замысел ее сценария. В одном из интернет-текстов в РФ сообщается, что режиссер этого 24-минутного игрового фильма – Татьяна Жукова, по жанру это трагикомедия, а фабула его изложена так: «Лена приезжает за город, чтобы собрать и вывезти вещи из проданного ею дома, но ее планам мешает сосед Игорь, который круглосуточно сидит на дереве и кричит, сводя Лену с ума». Занда рассказала:

«Сценарий к этому фильму я написала около десяти лет назад. И у меня тогда был непростой период в жизни. Этот фильм как раз об этом – что надо уметь прощаться и прощать. И есть великолепная фраза… Я, к сожалению, не знаю точно, кто автор ее, потому что интернет выдает разные варианты авторства… «Каждый человек, которого ты встречаешь, сражается в битве, о которой ты ничего не знаешь». И вот эта фраза является слоганом этого фильма. Иногда мы ненавидим друг друга, людей вокруг за то, что они что-то не то нам делают, но надо понять, осознать, что и у этих людей есть какие-то причины, почему они это делают.

– А название фильма как родилось, как его расшифровать? Такое рекордно короткое – «А»? Что это такое?

Хотелось бы, чтобы его уже название выделяло. «А» – это крик. Крик о помощи, крик о справедливости

– Его изначальное название было другое – «Разговор». Но когда уже фильм отсняли и монтировали, мы с режиссером долго ломали головы, как его назвать. Потому что много есть фильмов с таким названием – «Разговор». Хотелось бы, чтобы его уже название выделяло. «А» – это крик. Крик о помощи, крик о справедливости.

– Ну, кстати, да, у меня такая догадка возникла, что «А» – это крик.

– Да, да.

– Ну, а чем заканчиваются отношения этой Лены и Игоря?

– Ой, ну если я сейчас все вам раскрою… (смеется). Заканчивается все хорошо.

– Можно посмотреть этот фильм где-то в интернете или он должен пока пройти прокат?

Пока у фильма есть прокатное удостоверение, его нельзя показывать по телевизору, какие-то просмотры устраивать можно только по согласованию с продюсером, командой создателей

– Сейчас, к сожалению, этот фильм недоступен для просмотра, потому что он пока отсылается на кинофестивали, а у каждого кинофестиваля есть такое правило, что пока у фильма есть прокатное удостоверение, его нельзя показывать по телевизору, какие-то просмотры устраивать можно только по согласованию с продюсером, командой создателей. Я попробую организовать какой-нибудь официальный показ фильма, но не знаю пока…

– Занда, вы, насколько знаю, учились вместе с режиссером фильма…

– Да, в одном потоке. Мы там учились вместе два года. Я была в мастерской кинодраматургии, она – в мастерской режиссуры.

– Это было в какие годы?

– В 2013-2015. Сценарий этот я написала во время обучения, в 2013-2014 годы, около того.

– Ваше имя – очень редкое у нас. В Абхазии оно встречается еще?

– Я лично с ними не знакома, но знаю еще, что есть с таким именем девушки, женщины.

– Что побудило вас выбрать такую редкую профессию?

На семейном совете было решено, что я должна получить профессию юриста, которая всегда и везде мне пригодится. Но когда поняла, что моей жизни нет без кино, семья меня поддержала

– Я с детства писала. Сколько себя помню. Научилась писать сама еще до школы. Когда пошла в школу, начала писать сказки. Лет в семь-восемь мне попала в руки книжка итальянского писателя Джанни Родари. У него были какие-то невероятные фантасмагорические сказки, которые просто взорвали мою фантазию, мое воображение. Потом где в возрасте 11-12 лет я влюбилась в кино. Но на семейном совете было решено, что я должна получить профессию юриста, которая всегда и везде мне пригодится. Я отучилась на юриста в АГУ. Потом работала два с половиной года юристом в строительной компании. Но когда поняла, что моей жизни нет без кино, семья меня поддержала».

По возвращении с учебы в Москве Занда живет и работает в Сухуме. Пишет сценарии для рекламы, короткометражных и полнометражных фильмов, игровых и документальных. Она владеет родным абхазским языком, но пишет все же на русском.

Пока фильм «А» является в ее карьере самым успешным. Ранее он получил диплом 31-го Международного фестиваля «Киношок», специальный приз на фестивале «Восток-Запад. Классика и авангард», стал лучшим короткометражным фильмом на фестивале импакт-кино «Лампа» и др. Один из замыслов Занды – написание сценария по произведениям Фазиля Искандера.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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