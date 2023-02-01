Саакашвили на суде потребовал адекватного лечения и обратился к Украине

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, рассматривающего ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.

На украинском языке он зачитал свое обращение к Украине, заявив, что уверен в победе.

«Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве», — заявил Саакашвили. Он также заявил, что в заключении подвергался пыткам и был отравлен, пишет агентство «Новости-Грузия».

Затем он поднял рубашку и продемонстрировал суду свое физическое состояние, извинившись перед всеми «за неэстетические кадры».

«Единственное, о чем я прошу, дать мне возможность адекватного лечения…», — сказал Саакашвили, обращаясь к суду.

После этого включение было прервано и суд продолжил слушать свидетелей защиты.

Накануне сообщалось, что Саакашвили могут перевести в реанимацию. Пока он остается в палате.

Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует. На прошлой неделе министерство юстиции Грузии выразило недоверие результатам независимой медицинской экспертизы центра «Эмпатия». Суд приобщил к материалам дела отчет Национальной службы экспертизы им. Самхараули, в котором оспариваются выводы независимых экспертов.

С момента ареста Саакашвили потерял более 30% массы тела, сейчас он весит около 69 килограммов при росте 195 см. Среди диагнозов независимой экспертизы — быстропрогрессирующая деменция, кахексия -угрожающая потеря массы тела, анорексия, гастроэнтерологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.

В клинике «Вивамеди» же заявляют, что Саакашвили «плохо ест» и отказывается от внутривенного питания.