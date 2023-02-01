ВВП Армении в 2022 году вырос на 14,2%

В 2022 году экономика Армении выросла на 14,2%, сообщил статистический комитет республики.

Внешнеторговый оборот достиг 14 млрд 129 млн долларов (рост в 1,7 раза к 2021 году). Экспорт увеличился в 1,8 раза – до 5 млрд 360 млн долларов, импорт – в 1,6 раза, до 8 млрд 769 млн долларов.

В начале января премьер-министр республики Никол Пашинян говорил, что прогнозирует рост экономики Армении в 2022 году на уровне 12,5-13%.

«Мы планировали рост в 2022 году на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению», – сказал он.

В госбюджете на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%, размер инфляции определен на уровне 4%. В 2021 году ВВП Армении увеличился на 5,8%, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, рост грузинской экономики в 2022 году составил 10.1%.