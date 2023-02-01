Зеленский : Власти Грузии публично убивают Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом заявил, что в настоящее время власти Грузии публично пытают и убивают Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Зеленский показал фото Саакашвили и отметил, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой.

«Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить», - подчеркнул президент.

По его данным, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают.

«Поэтому здесь такой вопрос: Грузия - она за кого сегодня, руководство? Они нейтральны, они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, либо они за Россию, либо против Украины и т.д. С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению», - подчеркнул Зеленский.