Газета «Республика» в новом номере рассуждает о том, что все-таки сказал Лавров и как его поняли в Грузии. Речь идет о словах российского министра иностранных дел о том, что «Россия за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией». Автор описывает реакцию в Тбилиси, которая была весьма разнообразной. «Грузинское прочтение этого поощрительного заявления было таким: только Россия может помочь в восстановлении территориальной целостности страны, так что можно и потерпеть некоторое время травлю со стороны Украины и Запада. А каково осетинское прочтение этой фразы, которая в разной формулировке звучала уже не раз с российской стороны?» – задается вопросом автор и останавливается не на заявлениях, последовавших после этих слов, а на опыте и истории различных программ и стратегий Грузии, направленных на налаживание отношений с Южной Осетией. Самым значимым грузино-осетинским проектом автор называет Эргнетский рынок, который просуществовал на границе между Южной Осетией и Грузией до 2004 года. «В экономическом плане Эргнетский рынок, ставший одним из крупнейших на Кавказе, сыграл свою роль, помог выжить в трудное время многим жителям Южной Осетии, хотя основной доход получали бизнесмены и те, кто крышевал их бизнес. Все же в политическом контексте народ еще был не готов рассматривать рынок и государственный суверенитет отдельно друг от друга, то есть сохранять абсолютно враждебные отношения с грузинским государством и в то же время соблюдать некие общие правила сотрудничества сторон на рынке. Поэтому, когда в июне 2004 года М. Саакашвили официально в целях борьбы с контрабандой, а на деле готовясь начать новую вооруженную агрессию против Южной Осетии, нагнал в Эргнет огромное количество силовиков и просто ликвидировал грузинскую часть рынка, это разрубило узел противоречий. С одной стороны, закрытие рынка способствовало улучшению криминогенной ситуации в регионе, с другой – снимало этическую проблему торговых отношений с врагом. Так или иначе, «вовлечения», как на это рассчитывали грузинские политики, не произошло», – считает автор, как не произошло этого и потом, несмотря на множество разрекламированных программ.

Газета «Южная Осетия» пишет о таком непривычном для республики до сих пор явлении, как работа на удаленке. Автор газеты побеседовала с четырьмя молодыми людьми, которые рассказали о своей работе онлайн. 25-летняя Мария – программист в российской компании. «Советую всем, кто ищет работу, чаще отправлять свое резюме в разные компании, даже если вы не уверены, возьмут ли вас. Чем больше вы откликаетесь на вакансии, тем выше ваши шансы. А еще прохождение собеседований – это опыт, который в конечном счете поможет вам трудоустроиться», – цитирует ее газета. 22-летний Георгий и 23-летняя Анна работают в крупной онлайн-школе Skyeng. Георгий преподает программирование, а Анна английский язык. Зарина, преподаватель английского, начинала с офлайн уроков, но затем перешла и к онлайн урокам. У нее десятки учеников и длинный лист предзаписи. Недавно она запустила собственный курс английского языка. Примечательно, что все четверо героев газеты закончили школу и получили высшее образование в Южной Осетии, в ЮОГУ.

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Блогер Алан Парастаев комментирует заявление югоосетинского президента Алана Гаглоева о создании общественной организации участников СВО. Он считает, что цели организации дублируют обязанности и функции, например, Минздрава и других госструктур. По мнению блогера, такая организация может заниматься более деликатными вопросами: «Скажем, таким вопросом, как ограничение призыва на службу в СВО тех, у кого трое и более детей. Сколько раз читаешь в сводках о погибших: «У него осталось трое детей». А еще общественная организация имеет явные преимущества перед госструктурами в таком сложном и, можно сказать, деликатном вопросе, как поиск попавших в плен и считающихся пропавшими без вести. Для этого можно использовать возможности международных организаций, личные связи, другие механизмы общественной работы», – считает Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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