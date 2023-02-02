Слово о Спилберге

Скоро наступит большой день подведения кинематографических итогов имени Оскара. Пока до этого сакрального действа еще далеко, оно состоится 13 марта, но уже есть полный список номинантов на главную картину прошедшего года.

Внимательно глянув на шорт-лист, я сразу пометил себе те, которые я буду смотреть и которые, наверное, не посмотрю.

Думаю, не буду я смотреть фильм режиссера Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен». Как вы уже догадались по названию, картина снята по одноименному роману, пожалуй, самой сильной и мощной книге неоднозначного для меня писателя Эриха Мария Ремарка.

Раньше по молодости лет Ремарка я очень любил. Тогда, в 70 гг. ХХ века Ремарка любить было очень модно и гламурно. И я тоже с радостью читал его романы, которые щедро переводились в СССР. Особенно мне нравились «На западном фронте без перемен», «Возвращение» и первая часть «Трех товарищей». Эти книги я перечитывал с большим удовольствием. Более поздние вещи мне казались довольно пресными и однообразными (да простят меня фаны Ремарка).

Кстати, несколько лет тому назад московский театр «Современник» привез в Тбилиси спектакль «Три товарища» в постановке Галины Волчек. Я пошел смотреть. После первого отделения я встал и ушел, настолько это было неинтересно. Постановка сухо иллюстрировала текст романа, и была скорее похожа на видеовариант книги.

К чему я это все говорю? А к тому, что я уже довольно давно перестал интересоваться инсценировками классических книг и в кино, и в театре. Последнее, что я посмотрел, это был британский сериал 2016 года «Война и мир». Как это ни странно, но сериал мне понравился. Вообще-то у меня есть сугубо личное мнение, что классику должна инсценировать та страна, на языке которой она написана: «Анну Каренину» – Россия, «Отца Горио» – Франция, «Оливера Твиста» – Англия (на крайний случай – США, но и то не факт), а Сервантеса, соответственно, Испания. Если же, например, Намибия снимет фильм по книге (тоже, к примеру) Мариэтты Шагинян «Гидроцентраль», то обязательно потеряется общий дух романа и возникнут вопросы. Вы поняли, о чем я.

И т.д.

Я не знаю, видели ли достопочтимые мои читатели американский фильм 1958 года «Братья Карамазовы». Подобного, я бы сказал, маразма мне видеть не приходилось. Конечно, американцы снимали своих Карамазовых не для наших соотечественников. Они их сняли для своих же американцев, которые, уверен, особо не разбирались в деталях. В фильме были все известные штампы – веселые цыгане, расшитые косоворотки, обязательные лапти, много водки, русские иконы и даже пляшущий на заднем плане медведь. А как же иначе можно было показать «загадочную русскую душу»? Это был скорее детектив, триллер с хэппи-эндом! Чуть лучше была американская картина 1956 года режиссера Кинга Видора «Война и мир» с Одри Хепберн, Мелом Феррером, Витторио Гассманом и Генри Фонда в роли Пьера. Но даже кондовый и скучный бондарчуковский вариант «Войны и мира» был на порядок лучше своего американского аналога. Английский же экранный пересказ великого романа Л. Толстого получился на удивление хороший. Актер Пол Дано насколько убедительно играл Пьера Безухова, что ни пожилой Бондарчук, ни худосочный Генри Фонда не смогли его переиграть. Ну, Пол Дано, по моему мнению, один из сильнейших современных актеров. Но сейчас не про это.

Повело меня опять в сторону, как часто со мной бывает. Начал за здравие, а кончил за Безухова.

Так вот, фильм немецкого режиссера Бергера я (наверное) смотреть не буду.

Также, по всей вероятности, не буду смотреть байопик про Элвиса Пресли. Я не очень люблю байопики, особенно про людей, чью жизнь и творчество я знаю очень хорошо. Да и Элвис, несмотря на все его величие, не является для меня сакральной фигурой, как, например, Фредди Меркьюри. Про Фредди и группу Queen был снят пару лет тому назад фильм «Богемская рапсодия», и он получился довольно неплохим. Я пересилил свое нежелание смотреть на экранного Фредди в исполнение Рами Малека, и по настоянию своей дщери, которая благодаря мне является фанаткой Queen, пошел с ней в кинотеатр. Пошел, и в принципе не пожалел, что пошел. В прокате картина собрала около миллиарда долларов, что лишний раз доказывает: группа Queen – великая группа, и она во всем мире до сих пор вызывает интерес и любовь.

Но сейчас не про Queen.

В оскаровском списке я обнаружил картину очень мною уважаемого режиссера Стивена Спилберга «Фабельманы». И вот с нее я и начал смотреть фильмы, претендующие на Оскара.

Спилберга я люблю. Люблю раннего Спилберга времен «Близких контактов третьей степени», «Челюстей», тетралогии про Индиану Джонса, великолепного «Списка Шиндлера» и очень качественной ленты «Спасти рядового Райана». Особо люб мне фильм 1993 года «Парк юрского периода». Эта картина присутствует у меня в списке моих самых любимых фильмов всех времен и народов, и в год раз я ее с удовольствием пересматриваю. Продолжение («Затерянный мир») значительно слабее.

Последние ленты Спилберга мне не особенно нравятся, они хорошие, они добротные, они в меру зрелищные, но шедеврами их назвать очень сложно. Особенно неудачным, по моему мнению, была спилберговская попытка повторить успех «Вестсайдской истории» 1961 года. До сих пор не могу понять, для чего он в 2021 году переснял этот великолепный мюзикл, но об этом я уже имел честь разглагольствовать.

Несмотря на все, я с постоянным интересом слежу за его творчеством и считаю его одним из крупнейших режиссеров современности. И поэтому, увидев, что в шорт-лист попал последний, автобиографический фильм Спилберга «Фабельманы», я с радостью уселся его смотреть.

Сюжет фильма построен на детско-юношеских впечатлениях Стивена Спилберга и рассказывает о его становлении на кинематографический путь. В ленте участвует мой любимый Пол Дано, о котором я уже упоминал выше. Роль матери досталась Мишель Вильямс, тоже весьма и весьма харизматичной актрисе. Остальных я не знаю.

Ну, что вам сказать про свои впечатления?

Впечатления странные.

То ли Спилберг уже потерял хватку (ему уже 82 года, а это немало даже по сегодняшним меркам), то ли не очень хотел ворошить свое прошлое, и он как будто только слегка прикоснулся ко многим элементам детских годов. Но все это было в меру осторожно и, я бы даже сказал, лубочно.

Чуть-чуть была поднята тема царившего в те годы в США антисемитизма, но это он показал как-то пресноватенько. В общем, такое кинцо для семейного просмотра, слегка ностальгичное, безо всяких потрясений и восторженного замирания сердца. Если и давать сему фильму премию, то только почетный приз режиссеру за вклад в киноискусство. Фильм далеко не «Амаркорд». Но глянуть можно - в плане ознакомления того, как великий Стивен сформировывался кинематографистом.

Летом сего года выйдет пятая часть «Индианы Джонса». Четвертая часть 2008 года была на порядок слабее предыдущих трех. С волнением жду картину полюбившейся мне франшизы. Обязательно пойду смотреть, но… боюсь получить очередное разочарование. Сам Спилберг хоть и не являлся режиссером пятой части, но, как я знаю, он там незримо присутствовал, контролировал процесс, и вся ответственность за успех или неуспех ляжет на его покатые плечи.

И на посошок: Стивен Спилберг считается одним из самых коммерчески успешных режиссеров в истории. И у него дома на каминной полке уже стоят три покрытые золотым сплавом статуэтки Оскара. В 2013 году издание Time включило его в список 100 самых влиятельных людей XX века. На 2020 год Forbes оценивает состояние Стивена Спилберга в 3,7 миллиарда долларов!

Не хило, не правда ли?

Эх, и чего я в свое время не пошел в кинематограф режиссером…

Про остальные оскаровские фильмы буду вам докладывать по мере их просмотра.

И анекдот в тему:

Плывет по Атлантике красивый, большой лайнер.

Публика подобралась тоже соответствующая: мужчины в дорогих смокингах, женщины в роскошных вечерних платьях. Собрались они в банкетном зале. Тут выходит капитан:

– Господа, у меня две новости: одна хорошая, другая плохая. С какой начнем?

Все, естественно:

– С хорошей.

Капитан:

– Господа, мы получили 11 Оскаров!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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