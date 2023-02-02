Состояние здоровья и заключение Михаила Саакашвили остается в центре внимания не только грузинских СМИ. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следят ли они за судьбой бывшего президента Грузии?

Жанна: Специально не слежу, но если попадаются новости, просматриваю. Интересно, наказание следует человеку за его деяния или нет? Не фарс ли все то, что нам преподносят? Он в тюремной больнице, насколько я знаю. Видела, что он, как невоспитанный ребенок, швыряется вещами в медперсонал. Слышала, что адвокаты доказывают, что он чуть ли не при смерти и что его срочно нужно перевести куда-либо в Европу на лечение. Информацию о нем я специально не ищу, но держу в поле зрения.

Аза: Я только вчера смотрела передачу про него по новостям. И у Соловьева тоже была передача. Его показывали полураздетым в больнице, может, по видео это было или на суде он так разделся, я не поняла. Суд шел, а он в майке показывал свои ребра. Настолько он похудел, трудно даже поверить, что это он. Говорил о своей любви к Украине, обращался к украинцам. Конечно, смешно было это все слушать. Жалкое зрелище. То, что он в тюрьме, это все знают. Вряд ли он оттуда выйдет, слишком много натворил. Отработанный, списанный материал и все.

Кристина: Я очень поверхностно о нем знаю, признаться, не очень интересуюсь. Бог ему судья. Я знаю, что он арестован и сейчас всячески пытается привлечь к себе внимание, сделать из себя жертву политического режима. Мне безразлична его дальнейшая судьба. Признаться, я не знаю, за что его судят. Наверное, за политические преступления.

Диана: Нет, совершенно не слежу, наверное, придется посмотреть. Я от вас сейчас это узнала. Надо быть немножко в курсе все-таки. Новость довольно любопытная и неожиданная. Не следила, где он и что с ним. В памяти он, конечно, есть, но специально не слежу. Это не самая приятная личность, за которой хочется следить. А то, что что-то поменялось и его могут судить, это очень интересно. Я не знаю, за что его судят. Вряд ли за то, что он здесь натворил. Хотя он лишь один из элементов этой системы, конечно, не от одного человека все зависит. Не скажу, что меня волнует его судьба, но что в связи с этим происходит, интересно.

Фатима: Я, наверное, как и многие другие видела видеоролик, где он находится в тюрьме и показывает, как ему плохо. Я не поняла, что он говорит, но выглядит он, конечно, ужасно. Я не особо интересуюсь его судьбой. Это последний человек, судьбой которого можно интересоваться. Увидела сегодня этот ролик, где он находится то ли в психбольнице, то ли в больнице. Состояние его, конечно, ужасное. Выглядит он намного хуже. Вы знаете, в жизни за все нужно платить, и каждый получает то, что заслуживает. Я думаю, что он заслужил все это.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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