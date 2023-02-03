Опубликован доклад о выполнении Грузией технических критериев сближения с ЕС

Еврокомиссия опубликовала доклад о выполнении Грузией технических критериев сближения с Евросоюзом.

Брюссель оценил соответствие законодательства Грузии с законодательством ЕС в 32 сферах, которые ЕС называет «главами». Это необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.

В докладах используются пять критериев для каждой главы: «начальный этап», «определённый уровень подготовки», «умеренно хороший уровень подготовки», «хороший уровень подготовки» и «продвинутый».

Во многих, особенно в сферах экономики и финансов, Грузия достигла «определённого уровня подготовки», в некоторых — «умеренно хорошего уровня» и «начального этапа».

Как ранее сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который ознакомился с проектами докладов, Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с ЕС.

Отметим, что в прошлом году Брюссель рассмотрел заявки Украины, Молдовы и Грузии в рекордно сжатые сроки, из-за чего Еврокомиссия сосредоточилась лишь на политических критериях членства.