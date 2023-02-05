Маргвелашвили о Саакашвили: мы не имеем права пытать и убивать его

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал события, разворачивающиеся вокруг дела Михаила Саакашвили. По словам Маргвелашвили, он долгие годы был одним из главных критиков своего предшественника, но в данном случае речь идет о человеческой жизни.

«На протяжении всей своей карьеры я был критиком Михаила Саакашвили, но здесь есть несколько деталей, которые непременно нужно учесть. Первая заключается в том, что, возможно он и сделал что-то плохое, может с его стороны и были факт нарушения закона, но даже если бы он нарушил все пункты Уголовного кодекса Грузии, мы не имеем права его пытать и убивать. Да, даже если бы он нарушил все законы Грузии.

Второй – мы обязаны защищать человеческую жизнь, неважно, приемлема эта персона для нас политически или нет. Есть еще один вопрос, первого президента убили в результате заговора, спланированного при участии России, на второго президента Грузии дважды совершали покушение лица, проживающие сегодня в России. А теперь третий президент, который твердо стоял против Путина, которого пытают в грузинской тюрьме. Я считаю, что это сильно вредит нашей самобытности и национальным интересам», - цитирует Маргвелашвили SOVA.