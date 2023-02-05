Хабеишвили официально утвержден председателем партии «Нацдвижение»

Леван Хабеишвили официально утвержден председателем партии на сегодняшнем съезде «Национального движения», сообщает Общественный вещатель Грузии. Новый лидер обратился к участникам встречи и рассказал о плане действий. По его словам, в ближайшее время в районах начнут открываться отделения «Национального движения».

«Мы уже создали штаб по освобождению Саакашвили, который возглавит Георгий Чаладзе. Тбилисское отделение «Единого национального движения» в ближайшее время получит новый офис. Мы проведем тбилисскую конференцию, выберем партийных лидеров, начнем формировать молодежную организацию, проведем молодежный съезд, и у молодежи также будет независимое пространство. Начнем готовить областные и районные конференции. Мы не можем терять ни секунды», - сказал Леван Хабеишвили.

По его словам, «Национальное движение» будет везде, где у людей есть проблемы, где их несправедливо притесняют и граждане нуждаются в поддержке и опоре.

«Хочу пообещать вам, что до тех пор, пока президент Саакашвили не будет на свободе, пока последний политзаключенный не выйдет из тюрьмы и пока не будет обеспечено национальное будущее нашей страны, я не устану, не отдохну и не остановлюсь», - сказал Хабеишвили.

По информации «ИнтерпрессНьюс», сегодня также был утвержден генеральный секретарь партии - им будет Петре Цискаришвили. Руководителем политсовета «Нацдвижения» же избран Леван Бежашвили.

На съезде «Национального движения» были представлены члены политсовета партии. Членов политсовета представил Ираклий Надирадзе:

«Членами политического совета будут: Леван Хабеишвили, Леван Бежашвили, Хатия Деканоидзе, Георгий Ботковели, Давид Киркитадзе, Давид Хаджишвили, Деви Чанкотадзе, Ани Цитлидзе, Сулхан Сибашвили, Тинатин Бокучава, Коба Накопия, Акакий Минашвили, Абдулла Исмаилов, Роман Гоциридзе, Георгий Годабрелидзе, Теймураз Джанашия, Екатерина Херхеулидзе, Элгуджа Багратиони, Леван Антадзе, Гия Абуладзе, Мамули Сурманидзе, Георгий Киртадзе, Георгий Барамидзе, Ираклий Кавтарадзе, Георгий Чаладзе, Петре Цискаришвили, Ираклий Надирадзе, Лиле Липартелиани, Бадри Басишвили, Дмитрий Шашкин, Ираклий Павленишвили, Лаша Парулава, Ираклий Кавтарадзе, Гия Харчилава».