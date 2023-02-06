Гражданка Грузии погибла в результате землетрясения в Турции

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер после продолжительной болезни в частной клинике в Дубае. Мушаррафу было 79 лет. Пост президента Пакистана он занимал с 2001 по 2008 год.

Мушарраф родился в Дели семье дипломата. В 1961-1964 годах обучался в Пакистанской военной академии в Какуле, после 1971 года - в Командно-штабном колледже в Кветте, Национальном колледже обороны в Равалпинди, а также в Королевском колледже оборонных наук в Великобритании.

Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота и сначала занимал пост премьера. В 2001 году он провозгласил себя президентом, сохранив за собой посты премьера и начальника штаба сухопутных сил. В 2002 году срок президентства Мушаррафа продлили на пять лет.

В 2007 году Мушарраф вступил в конфликт с собственным окружением и с Верховным судом, который был против его участия в очередных президентских выборах. 6 октября 2007 года Мушарраф все же был переизбран на новый срок. Верховный суд стал затягивать утверждение результатов голосования. В итоге в Пакистане начался политический кризис.

Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и ряда гражданских свобод, а позднее принял присягу президента.

Парламентские выборы, состоявшиеся в феврале 2008 года, принесли победу оппозиции. Во избежание импичмента Мушарраф 18 августа 2008 года ушел в отставку и уехал в Лондон.

В 2013 году Мушарраф вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, но через несколько дней против бывшего президента возбудили несколько уголовных дел в том числе по обвинению в в убийстве экс-премьера Беназир Бхутто и госизмене.

Мушаррафа арестовали и отправили под домашний арест.

В марте 2016 года Мушаррафу разрешили выехать за границу на лечение, но он пообещал вернуться в Пакистан, чтобы предстать перед судом. 17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана вынес Мушаррафу смертный приговор. Его признали виновным в государственной измене за введение в 2007 году чрезвычайного положения.

Последние годы Мушарраф проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.