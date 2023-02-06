Южная Осетия присоединится к Конвенции о запрете биологического оружия

Южная Осетия присоединится к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 года. Соответствующее решение было принято на сессии парламента самопровозглашенной республики сегодня, 6 февраля.

Проект закона на рассмотрение парламента вынес председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев.

Глава комитета Заза Дриаев напомнил, что на заседании комитета 29 ноября 2022 года рассматривался вопрос об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Принятый законопроект будет направлен югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву для подписания и опубликования, сообщает информагентство «Рес».