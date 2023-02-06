Ника Абрамишвили: Ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили не должно быть удовлетворено

По заявлению представителя Пенитенциарной службы Ники Абрамишвили, ходатайство адвокатов третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не должно быть удовлетворено, пишет «ИнтерпрессНьюс».

В частности, как отметил он в своем заключительном слове в суде, представленный отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки отбывания наказания.

«Оценивая показания, мы приходим к однозначному выводу, что упомянутое заключение не может служить основанием для отсрочки отбывания наказания осужденного… С самого начала целью лиц, проводивших экспертизу, было представить факт пыток, жестокого обращения и нахождения осужденного в ненадлежащих условиях, и на основании этого ухудшение состояния его здоровья, как жертвы пыток и бесчеловечного обращения.

Однако лишь необоснованное и неаргументированное заключение экспертов, представленное без каких-либо доказательств, не может считаться достаточным доказательством для установления факта тяжелого заболевания осужденного. Необоснованная аргументация специалистов центра «Эмпатия» о том, что современные гайдлайны не предусматривают определение тяжести заболевания экспертами на основании соответствующих доказательств и что без каких-либо клинико-лабораторных исследований можно определить тяжесть болезнь, не должно быть принято во внимание судом», - отмечает Абрамишвили.