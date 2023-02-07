«Жуткие кадры из Турции. Нет человека в мире, наверное, который сегодня не сочувствует людям в этой стране. Страшная беда настигла многих. Молимся за души погибших. Сил выжившим». Это один из множества комментариев, которые появлялись вчера и сегодня в абхазском сегменте соцсетей как отклики на сильнейшее землетрясение на юго-востоке Турецкой Республики и севере Сирийской Арабской Республики. Слабые толчки, как известно, ощущались и в близлежащих регионах, включая Кавказ, в том числе и Абхазию.

Президент республики Аслан Бжания выразил соболезнование Башару Асаду – президенту САР, с которой у Абхазии уже немало лет установлены дипломатические отношения.

«Нет чужой беды!» – под таким слоганом появляются перепосты в Facebook сообщения о том, что в Республике Абхазия организовали сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Все благотворительные организации и частные лица, желающие оказать помощь пострадавшим, могут пожертвовать средства по указанным реквизитам карты «Тинькофф Банка». Увеличивается список организаций и лиц, которые уже подключились к этому благородному делу.

Возможно, кто-то воспримет это скептически; какую существенную помощь может оказать маленькая Абхазия своему экономически мощному южному соседу? Но в том-то и дело, что в дни таких страшных бедствий бесценна бывает любая по масштабам помощь. Безусловно, играет тут роль и обстоятельство, что в Турции, а меньшем количестве в Сирии проживают потомки абхазских махаджиров девятнадцатого века. Как сообщил в абхазских СМИ полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, в результате землетрясений одна женщина из абхазской диаспоры (по фамилии Хапат) погибла и восемь человек ранены.

Среди адыгов погибли 12 человек, 28 ранено. Абхазские студенты, которые учатся в Турции, не пострадали, поскольку живут в основном в Стамбуле, достаточно далеко от эпицентра подземных толчков.

Откликнувшийся комментарием в Facebook общественно-политический деятель Абхазии Аслан Кобахия поделился воспоминаниями о том, как он ездил в командировку в Турцию после другого разрушительного землетрясения – 1999 года, от которого гораздо больше пострадали основные места проживания абхазской диаспоры – в городе Адапазары и его окрестностях и других.

Множество комментариев пользователей в Абхазии вчера было в соцсетях и относительно слабых подземных толчков, которые ощутили после полудня жители республики. В основном это были качающиеся люстры на высоких этажах домов. Другие десятки пользователей писали зачем-то о том, что лично они ничего не почувствовали. Хотя что они могли почувствовать, находясь, скажем, на улице или на нижних этажах зданий?

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с президентом Географического общества Абхазии Левардом Барцицем. Я и в прежние годы не раз беседовал с ним на тему о землетрясениях в Абхазии, а сейчас начал с вопроса о том, чего ни разу не встретил в СМИ и соцсетях после того, как волны землетрясения докатились до Абхазии:

«Вчера сколько у нас примерно могло быть баллов?

– Ну, где-то два с половиной. Но для ощущений человека многое зависит от того, в каком месте ты находишься. Нас спасает еще одна особенность. В приморской части Абхазии много осадочного «чехла». И он как бы амортизирует. Поэтому в прибрежной части подземные толчки плохо выражены. А вот то, что в горах происходит… Но в старые времена считалось: «это что-то божественное». О таком не было принято говорить, вот почему у нас мало сохранилось информации в памяти народа, рассказах людей».

В последние столетия, по словам Барцица, самое крупное землетрясение в Абхазии было в 1668 году, когда произошел обвал в горах и образовалось озеро Рица:

«Шамахайское землетрясение знаменитое. Его центр находился в Дагестане».

От другого подземного толчка, в 1892 году, опять же в предгорьях, в Кодорском ущелье, образовалось озеро Амткел.

Ну, а легкие толчки, конечно, были многократно, ведь такие памятны и ныне живущим. За несколько лет до Отечественной войны народа Абхазии было такое, когда закачались люстры на верхних этажах жилых высоток. Это произвело большое эмоциональное впечатление на очевидцев и тех, кто слышал рассказы очевидцев. Наверное, еще и потому, что тогда у всех были свежи в памяти телекадры из армянского Спитака после разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек.

Ну, а примерно через четверть века в Абхазии ощущалось более сильное землетрясение. Барциц вспоминает:

«Многие говорили, что больше пяти баллов, но не было там даже пяти баллов.

– Это вот декабрь 2012 года?

– Да, и эпицентр тогда находился совсем рядом, в море. В 40 километрах от Очамчыры. Тогда появились и трещины в отдельных домах. Это было серьезное для наших мест землетрясение».

То землетрясение особо запомнилось многим в Абхазии и благодаря такому казусу. В тот год во всем мире чрезвычайное распространение получила бредовая идея, что 21 декабря должен случиться глобальный катаклизм, или, по-простому говоря, наступить «конец мира». Эта дата рассматривалась как последняя в 5125-годичном цикле календаря индейцев майя. При этом профессиональные исследователи истории народа майя заявляли, что ни в одном из сохранившихся эпиграфических памятников майя нет свидетельств или предсказаний о надвигающейся гибели человечества в 2012 году. Но хорошо известно, как заразна бывает произнесенная кем-то глупость… В Абхазии, как и повсеместно, эта тема в преддверии «события» бурно обсуждалась, большинством, конечно, в шутку. В «назначенный день», конечно, абсолютно ничего не произошло. Но через день, 23-го, многие жители домов высыпали на улицу, ощутив подземный толчок и опасаясь последующих. А наутро еще были толчки, от которых шаталась мебель и звенела посуда на кухнях… «А вдруг припозднившийся мировой катаклизм? – начали сомневаться склонные к панике.

Сегодня абхазский блогер Тенгиз Джопуа написал:

«На фоне трагических событий в Турции мне стало интересно: в нашей стране кто-то занимается вопросом контроля сейсмостойкости зданий и сооружений? В какой сейсмической зоне мы находимся? Советские данные после землетрясения в Армении были пересмотрены по всему Кавказу, так как выяснилось, что они были занижены и весь жилищный фонд, построенный до этого, просто не соответствовал реальной сейсмоактивности региона. Какая сейсмоустойчивость построенных в послевоенное время высокоэтажных зданий? Кто это проверяет?»