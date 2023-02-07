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Зурабишвили: Освобождение Саакашвили может стать угрозой для европейских шансов страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала первый комментарий после того, как Тбилисский городской суд принял решение оставить Михаила Саакашвили за решеткой, сообщает SOVA.
«С учетом заявлений бывшего президента, с учетом преступлений, в которых он не покаялся и которые не признает, вполне ожидаемо, чтобы в случае освобождения он стал активным противником не только властей, но и репутации страны и ее европейских шансов», - заявила Зурабишвили.
6 февраля Тбилисский городской суд отказал третьему президенту Грузии в отсрочке исполнения наказания или освобождении от наказания. Дело рассматривалось два месяца.
Лидер партии «Время пришло» Элене Хоштария, выразившая поддержку экс-президенту, отметила, что президент должна сделать выбор, понимая и осознавая всю ответственность.
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Правительство Грузии отозвало иск против президента
Правящая партия «Грузинская мечта» не будет подавать иск против президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд. Об этом сказано в заявлении, опубликованном инстанцией, пишет SOVA.
«Правительство Грузии представляет интересы истца в конституционном иске № 1723. 11 января 2023 года в Конституционном суде Грузии было зарегистрировано заявление истца об отзыве иска Дело по конституционному иску № 1723 подлежит прекращению», - сказано в заявлении.
Напомним, в начале июня правительство обратилось в Конституционный суд с вопросом о разделении полномочий между президентом и кабинетом министров. Речь шла о норме, касающейся назначения и освобождения с должностей глав дипломатических миссий. По утверждению правительства Грузии, за последний год президент неоднократно оставляла без ответа представленных ей кандидатов в послы.
25 июня Пленум Конституционного суда Грузии принял иск «Правительство Грузии против президента Грузии», по которому должен был оценить конституционность отказа главы государства утверждать послов и дипломатов, представленных кабмином.
Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал акции протеста
Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По заявлению Хабеишвили, 8 февраля в 17:00 акция протеста пройдет у Министерства юстиции в Тбилиси. Как он анонсировал на брифинге в офисе партии, акции протеста планируются во всех регионах и городах Грузии.
«Предлагаем следующий план: завтра в 17:00 будет протест у Министерства юстиции. Призываем наших граждан, проживающих в столице, зафиксировать протест.
Также с 9 февраля в Хелвачаури, Сигнахи, Марнеули, Зестафони и Боржоми в 13:00 в параллельном режиме будут проходить акции солидарности у местных муниципалитетов, я имею в виду мэрию и управу. Также на местах будем и мы, политические лидеры, пусть местные коррупционеры подготовятся и знают, что им не будет покоя.
Также 10 февраля в 13:00 пройдут акции протеста в Кобулети, Мартвили, Самтредиа, Сагареджо и Хашури. В субботу, 11 февраля, в 15:00 ждем вас у дома Бидзины Иванишвили в Шекветили. Господин Бидзина и вы - Ираклий Гарибашвили, Рати Брегадзе, различные высокопоставленные лица, укрепляющие российский олигархический режим, - готовьтесь, борьба будет бескомпромиссной», - сказал Хабеишвили.
В разрушенных землетрясением районах на юге Турции вводится режим ЧП
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении на три месяца режима чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, наиболее пострадавших от разрушительного землетрясения 6 февраля.
По последним данным, которые приводят информагентства, жертвами стихийного бедствия в Турции стали свыше 4500 человек. В соседней Сирии, по поступающим сообщениям, число погибших превышает 1800. Тысячи раненых.
В телеобращении во вторник Эрдоган отметил, что чрезвычайный режим на юго-востоке страны будет действовать с целью оперативного ведения поисково-спасательных работ. Особые меры, по его словам, позволят получить доступ в пострадавшие районы сотрудникам экстренных служб, а также финансовой помощи. Других деталей турецкий президент не привел.
В предыдущий раз чрезвычайное положение в Турции вводилось в 2016-м году, после событий, которые власти назвали попыткой госпереворота. Оно действовало на протяжении двух лет. Нынешний чрезвычайный режим должен завершиться незадолго до назначенных на 14 мая президентских выборов, на которых Реджеп Эрдоган попытается удержать пост после 20 лет руководства страной, отмечает «Би-би-си».
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник, в начале пятого утра по местному времени, когда большинство людей еще спали. Эпицентр толчков находился вблизи турецкого города Газиантеп. Сейсмологи зафиксировали очаг на глубине в 18 километров. Позднее 6 февраля произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,5, в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш - то есть примерно в том же части страны.
По последним данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, землетрясением в стране было разрушено более 4700 зданий.
Поисково-спасательные работы в Турции местами затрудняет проливной дождь, а кое-где - снег. В городе Адана, к примеру, применение тяжелой техники при разборе завалов не останавливали и ночью. Рухнувшие тяжелые плиты, куски бетона освещали мощные прожекторы, как и в других населенных пунктах. В Адане лишились крова многие жители, у кого-то из них нет ни обуви, ни одежды, ни зарядки для телефонов. При этом в ближайшую неделю в регионе ожидается морозная погода - с температурой ниже нуля.
Помощь в поисковых операциях предложили 70 стран. Власти Турции планируют открыть отели в туристическом центре Анталье, чтобы временно разместить там людей, потерявших жилье.
Мировые лидеры столкнулись с непростой логистикой по отправке грузов и бригад спасателей в пострадавшие от землетрясения районы на северо-западе Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война. В лагерях на границе с Турцией живут миллионы сирийских беженцев. Затронутая нынешним землетрясением часть сирийской территории разделена на районы, которые контролирует правительство в Дамаске, и последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада. Уже несколько лет гуманитарные операции в удерживаемых оппозицией районах контролирует Организация Объединенных Наций. За содействием к ООН в нынешних обстоятельствах обратились сотрудники Сирийского Красного полумесяца.
В Сирии также разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов, в том числе Дамаск и Латакия. Еще сильнее пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточенных сражений во время его штурма при поддержке российской армии. Здесь сильно повреждена древняя цитадель, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лавров получил степень командора Национального ордена Мали
Главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в Мали удостоили степени командора Национального ордена. Эта государственная награда вручается за выдающиеся заслуги в деятельности на благо страны. Всего существует пять степеней Национального ордена Мали. Степень командора - третья.
Глава МИД Мали Абдулайе Диоп на церемонии награждения отметил, что ранее Лавров от имени России принял политические решения, которые позволили Бамако укрепить оборону и безопасность.
Подробности сотрудничества России и Мали в сообщениях СМИ о встрече министров не приводятся, но известно, что в 2021 году власти африканской страны наняли «ЧВК Вагнера», обосновав это тем, что бойцы этой организации будут бороться с террористическими группировками, связанными «Аль-Каидой» и «Исламским государством».
В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство – распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
В декабре 2021 года Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение российских наемников в Мали. В совместном заявлении говорилось, что присутствие «ЧВК Вагнера» способно лишь еще больше ухудшить обстановку в Западной Африке и привести к усугублению ситуации с правами человека.
В апреле 2022 года российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходила операция правительственных сил. В конце января 2023 года эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений, в которых могли быть задействованы российские наемники.
«ЧВК Вагнера», основанная близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, активно участвует в войне с Украиной. До начала вторжения на территорию соседней страны Москва связи с «ЧВК Вагнера» отвергала.
В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили
У администрации правительства Грузии проходит акция в поддержку третьего президента Михаила Саакашвили. На месте мобилизована полиция.
У здания собрались сторонники и союзники третьего президента. Как заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, сегодня в 21:00 в штаб-квартире партии пройдет брифинг, где общественности сообщат расписание предстоящих протестов. Он подчеркнул, что протест не прекратится, пока Саакашвили продолжают убивать «по заданию Путина».
«Слуги Путина, Бидзина Иванишвили и его марионеточный режим должны осознать, что впереди очень тяжелые дни. Протест будет везде, где бы ни находились эти люди. Собираться так же спокойно, проводить брифинги так же спокойно, как раньше они больше не смогут. Также я хотел бы сообщить общественности, что сегодня, в 21:00 мы предоставим общественности информацию о конкретных местах [проведения акций], конкретных часах и днях в разных регионах и городах Грузии.
С завтрашнего дня протесты будут везде, в том числе в столице, в том числе у дома Бидзины Иванишвили, Гарибашвили, Брегадзе, у разных государственных учреждений, в разных городах и районах. Все должны прекрасно знать, что этот протест будет продолжаться до тех пор, пока мы находимся в такой ситуации, когда главнокомандующего, воюющего против Путина, убивают по приказу Путина. Им придется засыпать и просыпаться с полицейским кордонами и спецназом», - цитирует Хабеишвили SOVA.
- 6 февраля, Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
- По заявлению защитника третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, адвокаты обжалуют судьи в Европейском суде по правам человека.
- Накануне новый председатель партии «Единое Национальное движение» Леван Хабеишвили объявил на брифинге, что ЕНД прекращает работу в парламенте и переходит в режим действий при чрезвычайной ситуации.
Армения направляет спасательные отряды в Сирию и Турцию
Армения направляет сегодня спасательные отряды в Сирию и Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
В понедельник два землетрясения магнитудой 7.8 и 7.7 были зарегистрированы на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. Число жертв уже превышает 5 тысяч. По словам директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в случае и Турции, и Сирии информация о жертвах пока очень далека до полной.
Пока сообщается о четырех армянах, погибших в Сирии в результате разрушительного землетрясения. Двое из погибших - мать и сын. Отца и дочь семьи удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу. О личности двух других погибших пока нет информации, пишет Радио Азатутюн.
Землетрясение в турецком городе Малатья унесло жизни армянской супружеской пары, позже в больнице скончался их малолетний сын.
Рада Украины проголосовала за новых глав СБУ и МВД
Верховная рада Украины проголосовала за назначение главой Службы безопасности страны Василия Малюка, а главой МВД – Игоря Клименко.
За Малюка проголосовали 324 депутата из 450. От голосования воздержались фракции «Евросолидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко и «Голос». На заседании парламента присутствовал президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов поддержать кандидатуру Малюка.
«Удалось построить систему защиты Украины от вражеских специальных операций и противодействия российским спецслужбам. В этом есть значительная личная заслуга Василия Малюка», – сказал Зеленский.
Малюк временно исполнял обязанности руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) с июля прошлого года. Тогда от должности были отстранены предыдущий глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Поводом стало расследование о связях сотрудников подконтрольных им ведомств с российскими спесцлужбами.
Кандидатуру Клименко на пост главы МВД поддержал 321 депутат. Как и в случае с Малюком, от голосования за Клименко воздержалась «Евросолидарность».
Клименко ранее занимал пост руководителя Национальной полиции. Его выдвинули на пост министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолета в Броварах прежнего главы МВД Дениса Монастырского.
МИД Украины разочарован решением грузинского суда по делу Саакашвили
В Киеве разочарованы решением Тбилисского городского суда, который накануне отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится специальном заявлении МИД Украины.
«Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжелом заболевании Михаила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина на лечение за границу», - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве призывают грузинские власти немедленно прекратить сводить политические счеты с гражданином Украины:
«Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине».
В ведомстве обещают и дальше защищать интересы Саакашвили, который «должен быть освобожден».
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают Саакашвили.
Тогда же советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере , что «готов лично приехать его забрать». В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Саакашвили должен быть возвращен в Украину. Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал допустить его к заключенному.
О Саакашвили на прошлой неделе говорил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что «надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев».
Из-за санкций 67% российских компаний перешли на китайское оборудование
Абсолютное большинство промышленных предприятий России заместили оборудование, запчасти и комплектующие, импорт которых попал под санкции из-за российского вторжения в Украину, китайскими аналогами. Это следует из январского опроса Института Гайдара, результаты которого приводит "Коммерсантъ".
Согласно опросу, теперь в Китае приобретают оборудование 67% респондентов, запчасти – 63%, комплектующие – 54%. При этом российские аналоги выбрали 39%, 46% и 54% участников опроса соответственно.
23% респондентов признались, что продолжают получать комплектующие из санкционного списка, для оборудования и запчастей эта доля меньше. Также выяснилось, что пятая часть предприятий никогда не использовала подсанкционные комплектующие. Некоторым компаниям пришлось отказаться от импорта товаров совсем.
В 2022 году опросы Института Гайдара фиксировали, что переход на китайские аналоги – вынужденная мера, предприятия предпочли бы европейские товары даже по высоким ценам.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 372 полностью покинули страну.
- В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя. Список периодически редактируется.
Ираклий Гарибашвили подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликтов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия со cпецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседателем Международных женевских дискуссий Тойво Клааром, а также представителями ООН и ОБСЕ на Женевских дискуссиях.
Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, «на встрече, прошедшей в администрации правительства, была отмечена важность решения конфликтов мирным путем. В этом контексте была подчеркнута важность достижения эффективных, ощутимых результатов в формате Международных переговоров в Женеве, а также необходимость возобновления встреч в Гали в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Тойво Клаара за его личные усилия в процессе мирного решения конфликтов и еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликтов», - говорится в заявлении, распространенном администрацией правительства Грузии.
На встрече Гарибашвили и Клаара речь шла и о вызовах безопасности в регионе и мире.
«Еще раз было подчеркнуто успешное посредничество Грузии, в результате которого Азербайджан освободил военнопленных, а взамен передал Армении важные карты заминированных территорий. Также в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Премьер-министр выразил готовность и впредь играть роль посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе».
Напомним, на прошлой неделе стало известно о переносе очередного раунда Женевских дискуссии по безопасности с февраля на апрель.
Россия сочла нецелесообразной проведение планировавшейся 3 февраля встречи в Москве с сопредседателями Женевских дискуссий из-за уведомления об отмене очередного райнда Женевских дискуссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Сухуми, а затем и Цхинвали последовали за решением Москвы и также отказали во въезде в самопровозглашенный республики сопредседателям Женевских дискуссий.
- Ранее Глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
Алан Гаглоев посетит с рабочим визитом Москву
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выехал с рабочим визитом в Россию, где примет участие в XXI заседании Межправительственной комиссии (МПК) по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского лидера, заседание состоится 8 февраля в Москве.
"На заседании МПК будут обсуждены вопросы реализации Государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы, вопросы российской финансовой помощи на 2023 год в целях социально-экономического развития республики, реализации Инвестиционной программы и другие вопросы", - цитирует пресс-службу агентство "Рес".
В свою очередь пресс-служба правительства сообщила, что обсуждаться будет, в том числе, реализация соглашений, заключенных в развитие российско-югоосетинского договора о союзничестве и интеграции, и Плана интеграции таможенных органов республики с таможенными органами Российской Федерации.
В правительстве отметили, что заседание МПК пройдет под руководством сопредседателей: заместителя председателя правительства РФ, председателя российской части комиссии Александра Новака и председателя правительства РЮО, председателя югоосетинской части комиссии Константина Джуссоева.
Ника Мелия: Находясь в режиме бойкота, мы создаем комфорт правящей партии
Временное прекращение парламентской деятельности «Единым национальным движением» не может быть эффективным, - об этом написал в соцсети бывший председатель партии Ника Мелия.
По словам Мелия, режим бойкота создаст комфорт для правящей партии.
«Мы должны действовать с правильным пониманием реальности и прагматичным планом, чтобы получить результат. Временное прекращение парламентской деятельности в данном случае не может быть эффективным. Если партия остается в парламенте, тогда депутаты должны бороться внутри здания и создавать дискомфорт. Если партия выходит из парламента – должна выйти, – то парламентарии должны включиться в борьбу за пределами парламента. Находясь в режиме бойкота, мы создаем комфорт только правящей партии», - написал Мелия.
О том, что «Единое Национальное движение» прекращает работу в парламенте и переходит в режим действий при чрезвычайной ситуации, объявил на вчерашнем брифинге новый председатель партии Леван Хабеишвили. По его словам, у ЕНД нет времени «на игры с «Грузинской мечтой», потому что жизнь третьего президента Грузии под угрозой.
Абхазский омбудсмен вновь предлагает создать комиссию по энергетике
В связи с веерными отключениями электричества в Абхазии Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл вновь обратилась к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания с предложением создать комиссию по энергетике.
24 ноября прошлого года Асида Шакрыл уже выступала с подобной инициативой.
Омбудсмен считает, что деятельность такой комиссии должна быть направлена исключительно на разрешение энергетического кризиса в республике и обеспечение прав ее жителей. По ее мнению, комиссия могла бы провести оценку состояния энергетики Абхазии и подготовить программу по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также подготовить концепцию развития энергетической отрасли Абхазии.
Асида Шакрыл пишет, что «для эффективной работы комиссии необходимо утвердить ее состав путем достижения консенсуса между разными политическими силами, что пресекло бы различные спекуляции и положило бы начало конструктивному диалогу с обществом для поиска решения энергетической проблемы».
«К сожалению, сложившаяся в энергетической отрасли почти катастрофическая ситуация, а также обостряющийся на ее фоне политический кризис крайне негативно отражаются на обеспечении прав и свобод всех жителей Абхазии, а также на безопасности абхазского государства»,– заявила Уполномоченная по правам человека.
ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты
Эмбарго Евросоюза на нефтепродукты из России и потолок цен на них, введённый с 5 февраля, не касается нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом. Об этом говорится в пояснении, которое опубликовано на сайте Европейской комиссии.
Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, сказано в документе. Это означает, что такие нефтепродукты можно будет продавать без учёта ценовых ограничений, а европейские провайдеры смогут свободно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке, отмечает РБК.
Ранее Минфин США сообщал, что российские нефтепродукты не будут подпадать под потолок цен, если пройдут переработку на территории другой страны.
С 5 декабря в силу вступил потолок цен на российскую нефть – не выше 60 долларов за баррель. С 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты, которые согласовали страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине.
Первый потолок в 100 долларов за баррель установили для российских нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин). Второй потолок в 40 долларов за баррель – для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут).
Европейским страховым и транспортным компаниям запрещается страховать и перевозить нефтепродукты, если они куплены без соблюдения этих ограничений.
По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году из России экспортировали 142 миллиона тонн нефтепродуктов. В Евросоюзе 40% импорта приходилось на российские нефтепродукты.
В преддверии вступления в силу эмбарго ЕС Индия, Китай и Турция существенно нарастили импорт сырой нефти из России. В итоге к декабрю 2022 года доля Азии в закупках российской нефти почти удвоилась, превысив 80%.
Эти же три страны увеличили поставки нефтепродуктов на европейский рынок, в том числе, реэкспорт российской нефти и нефтепродуктов через смешивание их с другими сортами.
Все граждане Грузии, считавшиеся пропавшими после землетрясения в Турции, найдены
Все граждане Грузии, считавшиеся пропавшими в результате землетрясения в Турции, найдены, - об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
По словам дипломата, в результате мощного землетрясения погибли двое граждан Грузии.
Георгий Джанджгава призывает грузинских граждан, находящихся в зоне стихии, связаться с дипломатическим представительством Грузии и предоставить информацию о своем местонахождении и состоянии.
«Мы по мере возможности на связи с нашими гражданами. Мы нашли всех пропавших, о которых у нас была информация. В том числе, мы разыскали наших футболистов. В эту зону попасть очень сложно, поэтому я призываю всех как-то дать нам знать, где они, как они», — сказал Джанджгава.
Ранее, в связи с землетрясением в Турции МИД Грузии опубликовал номера "горячих линий" посольства и генеральных консульств страны в Стамбуле и Трабзоне.
Граждане Грузии в Турции имеют возможность обращаться в:
- Посольство Грузии в Анкаре +905336903040; +905392208280
- Генеральное консульство в Стамбуле +905418184400
- Генеральное консульство в Трабзоне +905413262226
МЧС: Транскам во вторник не откроется
Транскавказская автомагистраль магистраль, связывающая Южную Осетию с Россией, останется во вторник закрытой для движения транспорта, - сообщили во вторник утром в дежурной части МЧС самопровозглашенной республики.
"Транскам сегодня не откроется. В горах сохраняется лавиноопасность, и у специалистов нет возможности приступить к принудительному спуску лавин", - пояснили агентству "Рес" в ведомстве.
Движение по Транскаму для всех видов транспорта запрещено в обоих направлениях с 17.30 понедельника.
Доходы российского бюджета в январе упали на 35%
Доходы российского бюджета в январе 2023 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей, хотя годом ранее наблюдался профицит 125 млрд, сообщает российский Минфин.
По данным ведомства, доходы российского бюджета в январе составил 1,35 трлн рублей. Нефтегазовые доходы сократились на 46% и составили 426 млрд рублей. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, упав за год на 28%. Это объясняется сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. Отмечается, что показатели бюджета "соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете".
Расходы бюджета составили 3,1 трлн рублей, показав увеличение на 59%. По оценке Минфина, это связано "с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам". Как отмечает Bloomberg, дефицит бюджета в январе оказался наиболее существенным с 1998 года. Рост расходов, по оценке агентства, связан с войной в Украине.
Forbes сообщает, российский Минфин в январе впервые продал золото (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. Также власти реализовали 2,3 млрд юаней. В общем сложности это принесло бюджету 38,5 млрд. При этом объем ФНБ за январь вырос на 373 млрд рублей и составил 10,8 трлн рублей.
- Страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в начале декабря 2022 из-за вторжения в Украину. Спустя две недели они также ввели потолок цен на поставки газа, который начнет действовать с середины февраля. Максимальная цен на нефть будет составлять 60 долларов за баррель. В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54% Ограничение цен на российскую нефть стало частью очередного пакета санкций в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Россия потеряла часть европейского рынка трубопроводного газа из-за приостановки проектов "Ямал-Европа" и "Северный поток-1".
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства Петра Авена
Органы безопасности Латвии проводят оценку того, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена, совладельца Альфа-Банка Петра Авена, попавшего после российского вторжения в Украину в санкционный список Евросоюза. Об этом в понедельник сообщают латвийские СМИ и агентство Bloomberg.
Информацию подтвердили в МВД Латвии. Сообщается, что проверка идёт уже некоторое время и в настоящее время ожидается заключение служб безопасности.
В апреле прошлого года Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать латвийского гражданства лиц, у которых есть паспорт другой страны и которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, "совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств" – речь идёт о российской агрессии против Украины.
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году – он имел на это право, поскольку его дед был этническим латышом, а сам он успешно сдал языковой экзамен. В 2012 году миллиардер был награжден латвийским орденом Трёх звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул постановил лишить Авена ордена.
В санкционный список ЕС и Великобритании Авен попал как "близкий к Владимиру Путину олигарх". Сам он возражает против такой характеристики и оспаривает санкции в суде. Авен, несмотря на санкции, продолжает жить в Великобритании.
- В понедельник стало известно, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение о лишении гражданства Бенеса Айо – активиста запрещённой в России Национал-большевистской партии. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, сейчас, по его словам, он также на фронте, "служит в разведке на территории Запорожской области".
- В МВД Латвии заявили, что Айо ранее получил российское гражданство – об этом сообщал он сам. Он уже много лет живёт в России, в Латвии его объявили в розыск. При этом он заявил, что "возмущён" решением отнять у него латвийское гражданство и намерен подать в "международный суд".
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило четыре тысячи
В Турции в результате мощного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны 6 февраля, погиб 2921 человек. Об этом сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезар. 15 834 человека получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 7 840 человек.
В Сирии в результате землетрясения погибли не менее 1400 человек, около около трёх с половиной тысяч ранены, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства Башара Асада и спасателей, которые работают на неподконтрольных Дамаску территориях.
Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране неделю траура по погибшим в результате землетрясения.
Произошедшее утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 – сильнейшее в Турции в XXI веке. Эрдоган оценил его как крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1939 года, когда также произошло мощное землетрясение. Днём в понедельник последовал ещё один подземный толчок магнитудой 7,7 примерно в том же районе. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах – Грузии, Армении, Ливане, Иране.
Утром 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано уже третье за последние сутки землетрясение магнитудой 5,3 .
В Сирии пострадали как районы под контролем официального Дамаска, так и территория под контролем поддерживаемой Турцией вооружённой оппозиции. В обеих частях страны погибли сотни людей. Серьёзно пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточённых сражений во время его штурма при поддержке российской армии.
По словам Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 стран. Среди них Соединённые Штаты. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России.
Ряд стран намерены также оказать помощь Сирии, в их числе ОАЭ, Франция, Германия. По сообщению Минобороны России, к спасательным работам привлечены более 300 российских военных из размещённого в стране контингента.
- В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.
- Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
- В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведённая во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.
Новый председатель «Нацдвижения» объявил в партии режим ЧС
«Единое Национальное движение» прекращает работу в парламенте и переходит в режим действий при чрезвычайной ситуации, объявил на брифинге новый председатель ЕНД Леван Хабеишвили.
«Ваша беззаботная жизнь закончилась», - обратился Хаибеишвили к правящей партии после решения Тбилисского суда, оставившего Михаила Саакашвили в заключении. По его словам, у ЕНД нет времени «на игры с «Грузинской мечтой», потому что жизнь третьего президента Грузии под угрозой.
Хабеишвили заявил, что Тбилиси станет центром протеста и сообщил, что завтра ждет в столице представителей партии из регионов для выработки плана действий.
Леван Хабеишвили стал председателем ЕНД в результате внутрипартийных выборов, которые прошли в конце января. Он сменил Нику Мелия, которого оппоненты обвиняли в нерешительности и бездействии в ситуации вокруг Михаила Саакашвили.
В правящей партии Грузии смену лидера самой крупной оппозиционной партии назвали фарсом и утверждают, что ЕНД находится «в стадии самораспада».
Последний опрос общественного мнения показал, что «Грузинская мечта» пользуется доверием 25% избирателей, ЕНД - 6%. При этом 61% участников опроса, проведенного Национально-демократическим институтом США, заявили, что ни одна партия в Грузии в настоящее время не выражает интересы народа.
В Турции объявлена неделя траура по жертвам землетрясения
В Турции объявлена неделя траура по погибшим в результате мощного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом вечером в понедельник объявил президент Реджеп Эрдоган. Число жертв трагедии превысило две с половиной тысячи и с каждым часом растет. Более 1500 человек погибли в Турции, более 1000 - в соседней Сирии.
Число раненых превысило 10 тысяч. Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.
Произошедшее утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 - сильнейшее в Турции в XXI веке. Эрдоган оценил его как крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1939 года, когда также произошло мощное землетрясение. Днем в понедельник последовал еще один подземный толчок магнитудой 7,7 примерно в том же районе. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах - Грузии, Армении, Ливане, Иране.
В Сирии пострадали как районы под контролем официального Дамаска, так и территория под контролем поддерживаемой Турцией вооруженной оппозиции. В обоих частях страны погибли сотни людей. Серьезно пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточенных сражений во время его штурма при поддержке российской армии.
По словам Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 стран. Среди них Соединенные Штаты. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. Помощь предложили также Россия и Украина.
Ряд стран намерены также оказать помощь Сирии, в их числе ОАЭ, Франция, Германия. По сообщению Минобороны России, к спасательным работам привлечены более 300 российских военных из размещенного в стране контингента.
- В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.
- Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
- В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведенная во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.
Сервис Radarbox зафиксировал личный самолет Кадырова на Мальдивах
Авиалайнер Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417, который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, был зафиксирован радарами на Мальдивах. Самолет провел там минимум три дня.
Как следует из данных сайта Radarbox, который отслеживает авиарейсы по всему миру, 1 февраля частный борт вылетел из Грозного и приземлился в Москве. На следующий день он приземлился в столице Мальтийской республики Мале. Спустя еще трое суток самолет Кадырова был замечен уже в районе Махачкалы.
Находился ли при этом на борту сам глава Чечни - неизвестно. Однако как отмечают СМИ, в течение того времени, что самолет Кадырова был на Мальдивах, политик не появлялся в публичном поле.
Ранее Кадыров неоднократно выступал с критикой граждан России, которые во время войны покидают пределы страны. При этом, как отмечает издание Кавказ.Реалии, в данный момент за границей, в Таиланде, находится и 16-летний сын главы Чечни Эли Кадыров.
- О личном самолете Рамзана Кадырова стало известно в 2018 году, когда российский поп-исполнитель Тимати опубликовал в своих соцсетях фотографию салона лайнера и сообщил, что он принадлежит его «брату», подразумевая главу Чечни. Вскоре Тимати удалил публикацию. Спустя два года самолет сменил регистрацию и бортовой номер, однако продолжил летать за границу, несмотря на закрытое авиасообщение. Чаще всего - в Объединенные Арабские Эмираты, где, по данным журналистов, находится элитная вилла Кадырова стоимостью около 7 миллионов долларов. Стоимость же его бизнес-джета оценивается примерно в 80 миллионов долларов.
Хачапуридзе: Поскольку закон в Грузии мертв, мы будем обращаться в ЕСПЧ
По заявлению защитника третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, адвокаты обжалуют решение судьи Тбилисского городского суда Георгия Аревадзе в Европейском суде по правам человека.
По его же словам, сегодня судья принял политическое решение.
«Разумеется, мы ожидали этого решения. Я даже представить себе не мог, что наш суд примет другое решение. К сожалению, в Грузии сформировалась судебная система, служащая той или иной политической силе – естественно, правящей силе…
На последних судебных заседаниях стало ясно, что судья был предвзятым и защищал права Пенитенциарной службы, однако его решение ждет весьма серьезное испытание через несколько дней. Поскольку закон в Грузии мертв, мы, естественно, обратимся в Европейский суд по правам человека», - приводит слова Хачапуридзе «ИнтерпрессНьюс».
- Сегодня, 6 февраля, Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
Суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу Саакашвили
Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.
На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.
Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено. По словам Абрамишвили, представленное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.
Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи. По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.
Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.
- С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.
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