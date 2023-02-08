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Карасин: Запад начинает выкручивать руки Грузии по поводу слишком спокойных отношений с Россией
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин сделал еще одно заявление по поводу Грузии. Он заявил, что Запад начинает «выкручивать руки Грузии» из-за «спокойных отношений с Россией», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Как и следовало ожидать, теперь Запад начинает выкручивать руки Грузии по поводу слишком спокойных отношений с Россией. Таковы новые правила игры в международных делах независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств. Вашингтон решил - выполняй! Комментировать это бессмысленно!», - пишет Карасин в Telegram.
Другие новости дня
Абхазия готова направить группу спасателей МЧС в Турцию
«Мы не можем оставаться равнодушными к трагедии, которая постигла многих наших братьев и сестер, проживающих в Турции и Сирии». Об этом сказал секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба, комментируя ситуацию вокруг Турции и Сирии.
Шамба сообщил о том, что абхазская сторона обратилась к официальным властям Турции с предложением направить группу спасателей МЧС.
«Мы имеем возможность направить как гуманитарную помощь, так и наших спасателей для оказания реальной помощи», – цитирует секретаря Совбеза информагентство «Апсныпресс».
Сергей Шамба также отметил, что абхазская сторона готова проработать варианты приема пострадавших соотечественников в Абхазии.
Самолет с гуманитарной помощью из Армении приземлился в аэропорту Алеппо
Самолет с гуманитарной помощью от правительства Армении, предназначенной для пострадавших от землетрясения в Сирии, приземлился в аэропорту Алеппо, сообщает Радио Азатутюн.
На том же самолете в Алеппо прибыли и 29 армянских спасателей, сообщает посольство Армении в Сирии.
Армения отправила спасательные отряды также в Турцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентами Турции и Сирии - Реджепом Эрдоганом и Башаром Асадом.
Число жертв серии разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, официально достигло порога 10 тысяч. В Сирии число жертв на данный момент достигает 3 тысяч.
Суд над Бадри Эсебуа по делу о налете на банк назначен на 20 февраля
Слушания по делу Бадри Эсебуа, обвиняемого в налете на банк и захвате заложников, будут проходить в Зугдидском районом суде, сообщила защита. Первое заседание назначено на 20 февраля.
Бадри Эсебуа будет защищать в суде адвокат Иосиф Джанашия.
Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.
Переговоры шли около 12 часов. Эсебуа добился получения полумиллиона лари в виде выкупа, отпустил заложников и благополучно скрылся с деньгами, пишет агентство «Новости-Грузия».
Пока полиция искала «зугдидского налетчика, у него появились подражатели и участились ограбления филиалов «Банка Грузии» в разных регионах страны. Однако все последующие попытки заканчивались задержаниями налетчиков и освобождением заложников.
«Это предупреждение для впавших в искушение криминальных романтиков», - сказал министр юстиции Рати Брегадзе об аресте Бадри Эсебуа.
Эсебуа обвиняется в совершении теракта, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного оружия.
Следствие по делу MH-17: ответственность лежит на Путине
Следственная группа по делу о крушении «Боинга» «Малазийских авиалиний», потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине.
Объединенная следственная группа предположила, что Путин мог лично принимать решение о поставке на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит гражданский самолет.
Такие выводы следствие сделало, прослушав записи разговора назначенного Россией главы республики Крым Сергея Аксенова со своим помощником. Аксенов упомянул, что решения о поставках вооружений сепаратистам принимает в России первое лицо.
При этом в разговоре не упоминалось, шла ли речь именно о ЗРК «Бук».
Путин, как глава государства, обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию, это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу «Боинга МН17» может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал окончание судебного процесса по делу о катастрофе «Боинга» «горьким разочарованием». Рютте подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать делать все от них зависящее, чтобы призвать к ответу за катастрофу российское правительство.
- В ноябре 2022 года окружной суд Гааги на выездном заседании в амстердамском аэропорту Схипхол заочно приговорил к пожизненному заключению трех из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком в июне 2014 года – россиян Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Их признали виновными в крушении гражданского самолета и в убийстве 298 человек, а вернее, в 298 отдельных убийствах. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным.
- «Боинг» авиакомпании Malaysian Airlines 17 июня 2014 года выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины, в зоне вооруженного противостояния между украинской армией и силами пророссийских сепаратистов. Погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
- После катастрофы пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском. Суд счел версию обвинения доказанной.
- Ответственность за происшедшее не взяла на себя ни одна из сторон. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к катастрофе «Боинга».
Зеленский: миру необходимы лидерство Великобритании и храбрость Украины
Президент Украины в среду, 8 февраля, прилетел Лондон. Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак провели встречу на Даунинг-стрит. После этого Зеленский отправился в парламент.
Выступление Зеленского транслировал телеканал Настоящее Время.
В своей речи заявил, что миру необходимы лидерство Великобритании и храбрость Украины. От этого, по словам Зеленского, зависит безопасность мира. Основой антивоенной политики, по словам президента Украины, должны стать превентивные санкции в отношении потенциальных агрессоров.
Западные страны в коалиции помогают Украине противостоять российскому террору. При этом санкции должны быть такими, чтобы у России больше не было финансовых возможностей вести войну. "Любой, кто инвестирует в террор, должен быть привлечён к ответственности", - подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что Киев и страны Запада разрабатывают механизм компенсации за причинённый ущерб.
Зеленский выразил уверенность в победе Украины, подчеркнув, что украинская армия продолжает сражаться и спасать жизни мирных граждан.
Президент Украины также высоко оценил роль украинских лётчиков. Зеленский подарил шлем летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы её защитить" и отметил, что поставки самолётов должны стать следующим шагом взаимодействия коалиции. "Злу необходимо противостоять, потому что зло направлено против человечества", - сказал Зеленский.
Президент закончил выступление словами "Слава Украине", поблагодарив Великобританию за уже полученную и будущую военную помощь.
Кроме того, в планах украинского президента - встреча с британским королем Карлом III.
Зеленский также посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании подготовку. Британские власти перед встречей объявили, что предложат украинским военным пройти обучение на истребителях стандарта НАТО.
На фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявила о новых санкциях против Москвы - в ответ на бомбардировки Украины. Под ограничения попали шесть компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники, среди них: "Ростехкомплект", "Оборонлогистика" и российский разработчик дронов ZALA Aero.
Также в санкционный список попали восемь россиян, которых связывают с президентом Владимиром Путиным - бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа "Регнум" Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих называют близкой знакомой Путина и матерью его внебрачной дочери.
Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
Reuters передаёт, что вскоре после встречи Зеленского и Сунака Лондон объявил о немедленном увеличении военных поставок Украине. Подробности в сообщении агентства не приводятся.
Визит Зеленского в Лондон — это третья международная поездка украинского лидера после российского нападения и первая в наступившем году. В конце прошлого года президент посещал США и Польшу.
В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.
Двоих граждан Грузии пока не удается найти в завалах в Турции
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, по состоянию на утро сегодняшнего дня продолжается поиск двоих граждан Грузии, попавших под завалы.
По словам дипломата, за прошедшие сутки в районах, пострадавших от землетрясения в Турции, были обнаружены и доставлены в безопасное место четверо граждан Грузии.
Джанджгава отмечает, что посольство находится на связи с более чем 100 гражданами Грузии:
«По данным на прошлую ночь, велся поиск шести граждан, из них мы нашли четырех, они переведены в безопасное место, они здоровы и чувствуют себя хорошо. К сожалению, пока не нашли двоих наших граждан, которые попали под завалы. Работа продолжается. Статистика такова: мы нашли более ста граждан, двое скончались, двое пропали без вести», — заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, передает агентство «Грузия Online».
- Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек. Только в Турции, по данным государства, скончались 6234 человека.
В Абхазии возобновила работу комиссия по делимитации де-факто границы с Россией
Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Джопуа провел первое в этом году заседание возглавляемой им Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.
Сообщение о заседании публикует агентство «Апсныпресс». Никаких подробностей относительно обсуждаемых вопросов не приводится.
Напомним, президент Аслан Бжания утвердил состав комиссии своим указом 12 декабря 2022 года. Председателем комиссии был назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, его заместителем – директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Среди членов комиссии – глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, руководитель президентской администрации Джансух Нанба, депутаты Темур Шергелия и Алхас Барциц, представители различных министерств и ведомств.
- В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
- В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
- Грузинские власти называют село Аибга «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
В магазинах появились карты России с областями Украины в её составе
В российские книжные магазины поступили карты России, на которых в её составе указаны Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в их административных границах. Об этом сообщает РБК.
Издательства выпустили несколько таких настенных карт, а также атлас мира. Корреспондент РБК обнаружил, что карты уже можно купить в московских магазинах.
Президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии оккупированных в ходе российского вторжения украинских областей в октябре 2022 года. При этом Россия не только не контролировала значительную часть этих регионов, но и в ходе осеннего контрнаступления Украины вынужденна была серьёзно отступить на нескольких направлениях.
В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым карты, "оспаривающие территорию России", приравниваются к экстремистским, а за их распространение грозит штраф или арест для физических лиц и штраф до миллиона рублей – для юридических. На фоне обсуждения этих законопроектов издатели перестраховываются, выпускают карты небольшими тиражами и дожидаются "законодательно установленных границ страны".
- Референдумы о присоединении к России были проведены на контролируемых российской армией территориях на востоке и юге Украины в сентябре 2022 года. Согласно объявленным результатам, участники проголосовали за вхождение в состав России. Такое голосование не предусмотрено законодательством Украины, за ним не наблюдали представители независимых СМИ и наблюдатели международных структур. Итоги референдумов не признал никто в мире, кроме Москвы и Северной Кореи.
- Россия заявила, что "принимает в свой состав" украинские области в их административных границах – несмотря на то, что оккупировала только их части. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Зеленский прилетел Лондон. Он встретится с британским премьером
Президент Украины в среду, 8 февраля, прилетел Лондон. Владимир Зеленский встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и выступит перед парламентом.
Кроме того, Зеленский посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании военную подготовку.
Журналисты называют визит украинского президента неожиданным.
По данным Би-би-си, на фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявит о новых санкциях против России. Sky News пишет, что Зеленский попросит немедленного увеличения поставок вооружений.
Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
Визит Зеленского в Лондон — это третья международная поездка украинского лидера после российского нападения и первая в наступившем году. В конце прошлого года президент посещал США и Польшу.
Мать Саакашвили заплатила $917 177 американской лоббисткой компании
Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заплатила американской лоббистской юридической компании «Акерман» $917 177 с 16.08.2022 по 30.01.2023 за предоставление юридических услуг по освобождению бывшего президента Грузии из тюремного заключения.
Об этом говорится в информации, предоставленной Министерству юстиции США юридической фирмой в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов. Она была обнародована ведомством 3 февраля.
Массимо Д'Анджело, американский адвокат Саакашвили и нью-йоркский партнер фирмы «Акерман», базирующейся в Майами, работает над делом Саакашвили с июля прошлого года, пишет Рейтер. Он является участником дипломатической кампании по освобождению бывшего президента Грузии.
«Акерман» лоббирует интересы Саакашвили среди официальных лиц США и Европы, чтобы они помогли освободить находящегося в заключении в Грузии Михаила Саакашвили, пишет агентство. Массимо Д'Анджело и другие проводят беседы с официальными лицами в США и Европе о том, как привлечь грузинских чиновников к ответственности за заключение Саакашвили, в том числе, посредством экономических штрафов, санкций и приостановки иностранной помощи, сказал Д'Анджело агентству Рейтер.
«Я думаю, если он умрет в тюрьме, это подорвет политические позиции Грузии на Западе», - сказал адвокат в беседе с агентством.
Согласно информации, поданной юридической компанией в Минюст США, услуги Д'Анджело обходятся семье Михаила Саакашвили в $850 в час. Сам адвокат отказался обсуждать этот вопрос с агентством.
- Напомним, 6 февраля Тбилисский городской суд отказал третьему президенту Грузии в отсрочке исполнения наказания или освобождении от наказания. Дело рассматривалось два месяца.
Выступавший с "черепом украинца" Игорь Мангушев умер после ранения
Политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, известный тем, что прошлым летом выступал со сцены, держа в руках, по его словам, череп убитого украинского военного, умер в больнице после тяжёлого ранения в голову, полученного 4 февраля в Луганской области. Об этом сообщил РИА Новости его друг, военкор Аким Апачев.
По словам Апачева, накануне он навещал Мангушева в больнице. Тот находился в атонической коме, и шансов выжить уже не имел.
Мангушев был ранен в голову при невыясненных обстоятельствах. По данным телеграм-канала "МИГ", это произошло на блокпосту около Стаханова (расположен на подконтрольной России территории Луганской области, официальное украинское название – Кадиевка), в Мангушева якобы стреляли из пистолета с близкого расстояния. Кто мог в него стрелять и почему, пока не ясно.
Видео с выступлением Мангушева с черепом в руках было распространено в августе прошлого года. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены". Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат. По его словам, череп принадлежал украинцу, убитому при штурме Мариуполя; это утверждение не верифицировано.
Власти Украины после публикации видео официально обратились в ООН.
- Мангушева российские СМИ называли одним из основателей частной военной компании "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества") и политтехнологом, близким к создателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину.
- Члены "Е.Н.О.Т." участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в аннексии Крыма в 2014 году.
- Сейчас телеграм-каналы называют Мангушева капитаном российской армии. Сам о себе он говорил как о командире подразделения по борьбе с беспилотниками так называемой Народной милиции "ЛНР".
"Агентство": российским заключенным угрожают новыми делами за отказ ехать на войну
Заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах "ЧВК Вагнера". Об этом сообщили "Агентству" юрист Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко.
По словам Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. "Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", — утверждает она.
Ещё один юрист, который попросил не называть его имени, сказал, что наиболее активный набор идёт в колониях регионов, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно быстро отвезти заключенных на фронт.
Правозащитник Оксана Асауленко рассказала изданию о таком же давлении в колониях Пермского края. Так, один из заключённых подписал контракт с "ЧВК Вагнера" за пять месяцев до освобождения и в разговоре с матерью, по её словам, он намекал, что его заставили присоединиться к ЧВК.
Также источники "Агентства" сообщают, что в следственных изоляторах, в частности в Самаре, Москве и Перми, арестованным стали предлагать вступить в "ЧВК Вагнера", обещая при этом закрыть уголовные дела.
По мнению Яны Гельмель, новые методы вербовки российских заключенных обусловлены тем, что всё меньше людей готовы заключать контракт с "ЧВК Вагнера" в отличии от лета и осени 2022 года, поскольку до колоний начали доходить сведения о числе убитых и раненых.
Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля "Медиазона" смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключённых – реальные цифры могут быть существенно большими.
Госдума подготовила поправки к закону о дискредитации российской армии, согласно которым российским СМИ запретят писать об уголовном прошлом наёмников из "ЧВК Вагнера". Это будет расцениваться как дискредитация.
Ранее с просьбой о такой поправке к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился создатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. Он заявил, что в СМИ нередко пишут о сотрудниках ЧВК, в том числе и заключенных, в негативном свете, "представляя их злодеями и преступниками".
- ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.
МВД Грузии объявило о задержании Бадри Эсебуа
Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальную информацию о задержании Бадри Эсебуа, разыскиваемого за ограбление и захват заложников филиала «Банка Грузии» в Зугдиди.
«МВД задержан Бадри Эсебуа 1988 года рождения, разыскиваемый за нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября 2020 года. Сотрудники департаментов полиции Самегрело-Земо Сванети, центральной криминальной полиции по особым поручениям, в результате совместно проведенных розыскных мероприятий следственных действий, в Самегрело задержали Б.Е., разыскиваемого с 2020 года по фактам принуждения, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также террористического акта и взятия в заложники в террористических целях», — говорится в сообщении МВД.
Согласно сообщениям грузинских СМИ, Эсебуа задержали на рассвете, когда он собирался перейти на территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал.
Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. По горячим следам его задержать не удалось.
«Следствие ведется по статьям 150, 236, 323 и 329 УК Грузии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщает МВД.
В Турции более 6000 погибших при землетрясении, страна в трауре
По последним данным, на юге Турции и в северных районах Сирии, где продолжаются поисково-спасательные работы, жертвами землетрясений стали более восьми тысяч человек. В Турции подтверждена гибель 6234 человек, в Сирии - 1932.
Эта цифра не окончательная и продолжит расти. Под завалами всё ещё остаются люди. Однако в условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше. Десятки тысяч людей ранены.
Разрушенными оказались приблизительно шесть тысяч зданий, среди которых многоэтажные жилые дома, сообщает Би-би-си.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, население территорий подвергшихся стихийному бедствию, составляет около 23 миллионов. По прогнозам ВОЗ, окончательное число погибших может превысить 20 тысяч.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 10 городов на юге страны зонами бедствия, сообщив, что в каждом из них будет введено трехмесячное чрезвычайное положение. Эти меры, как заявил Эрдоган, помогут спасателям добраться до пострадавших селений и упростит доставку финансовой помощи для ликвидации последствий бедствия.
В Сирии в результате мощных подземных толчков разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов, среди них Дамаск и Латакия. Наиболее тяжёлое положение в Алеппо, где несколько лет назад шли тяжёлые бои. Землетрясением повреждена древняя цитадель, которая входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Землетрясения в Турции и Сирии произошли последовательно друг за другом 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в турецком Газиантепе . Эпицентр второго, с магнитудой 7,5 — в Кахраманмараше вТурции.
После первых катастрофических толчков были зарегистрированы сотни повторных, магнитуда самого сильного из которых достигала 6,7.
Президент США Джо Байден выступил с отчетом о положении страны
Президент США Джо Байден выступил во вторник вечером в Конгрессе с ежегодным докладом о положении страны.
Значительная часть выступления прозвучала как отчет об экономических достижениях двух лет президентства Джо Байдена. Президент заявил о том, что за это время было создано 12 миллионов рабочих мест, безработица упала до рекордного за пятьдесят лет уровня, инфляция снижалась в последние месяцы в то время, как заработки среднего класса росли, стоимость горючего значительно снизилась после скачка в начале прошлого года. Джо Байден напомнил о законе об инвестициях в инфраструктуру страны, принятого по его инициативе, который, как говорит президент, обеспечит рост занятости и приведет к созданию новых рабочих мест. Поддержка среднего класса, по словам президента, является его целью: "Цель моего плана - инвестиции в города и людей, которые были забыты... Мы создаем экономику, в которой никто не останется позади!"
Президент выдвинул программу новых социальных расходов, для осуществления которых он предложил поднять налоги на корпорации и американцев с высокими доходами. "Богатые американцы и корпорации должны платить свою долю", - заявил президент, обвинив нефтяные компании в получении сверхдоходов, благодаря высоким ценам на нефть, и нежелании инвестировать в производство нефти.
Международным отношениям в речи президента Байдена было отведено совсем немного места. Джо Байден назвал российское вторжение в Украину историческим испытанием для Америки и для мира. США, по его словам, взяли на себя роль лидера, сплотили НАТО, создали международную коалицию и вместе с украинцами выступили против агрессора. Джо Байден обратился к присутствовавшей в зале послу Украины в США Оксане Маркаровой, заверив ее, что Америка будет поддерживать Украину сколько потребуется.
В ответном слове республиканцев губернатор штата Арканзас Сарра Хаккаби Сандерс заявила о том, что президент Байден и Демократическая партия "подвели американцев": "Они знают об этом, вы знаете об этом, пришло время перемен". Хаккаби упомянула высокую инфляцию, рост преступности и угрозу со стороны Китая.
Как отметили многие комментаторы, речь Байдена прозвучала как предвыборное выступление претендента на второй президентский срок.
Президент Грузии: С моим помилованием Саакашвили не освободят
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением по поводу решения суда по делу Саакашвили, где отметила, что не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, однако, по ее собственной оценке, этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации.
Зурабишвили заявила, что третий президент не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что он обвиняется еще по трем делам. При этом глава государства добавила, что «страна не сможет восстановить свое лицо и репутацию» с помилованием.
В пошатнувшемся доверии к Грузии президент обвинила как правящую партию, так и оппозицию, пишет SOVA.
«6 февраля Тбилисский городской суд не вынес приговор Михаилу Саакашвили. Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, но политическая оценка этого решения зависит от всех нас - ясно одно, что этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации.
Беспрецедентная дискредитация страны продолжается, мешает правильному развитию наших отношений с нашими партнерами, мешает выразить солидарность украинскому народу и стране во время этого тяжелейшего испытания, что наносит ущерб грузинской традиции, мешает нашей признанной европейской перспективе, мешает нам работать над 12 рекомендациями и их выполнением, мешает получить статус кандидата.
Страна является заложником этого единственного вопроса. В это время все другие важные для нас вопросы сегодня даже не обсуждаются на публичном уровне. Правительством не вырабатывается необходимая стратегия - ни на нарастающие тенденции оттока нашей рабочей силы, в основном молодежи, ни на массовый приток из России и на предотвращение его возможных угроз.
У нас возник вопрос и сомнения - совершенно оскорбительные для большей части нашего населения - «будет ли Грузия следовать заявленному курсу или вернется на орбиту России». Репутация страны была подорвана, доверие пошатнулось, наше место в новом геополитическом контексте стало неопределенным. Это само по себе могло быть опасным, если бы Россия считала, что мы потеряли явную поддержку наших традиционных партнеров.
Такого рода дискредитация является результатом совместных усилий правящей партии и оппозиции: с одной стороны, риторика правительства, упорные решения и непонятная снисходительность по отношению к России (излишняя осторожность при упоминании России, настойчивая риторика уклонения от санкций или положительная оценка возобновления полетов) что контрастирует со строгим отношением к украинцам и нашим партнерам и часто оскорбительной критикой. С другой стороны, не менее разрушительными были сообщения, наносящие ущерб репутации страны со стороны некоторых представителей семьи Михаила Саакашвили, превратившиеся в хорошо спланированную и реализованную кампанию (выборочное и необоснованное отождествление с путинской Россией и заключением Навального, упоминание Освенцима), за пределами «гуманитарного позиционирования».
Никакое президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, которую требует от нас Европа. Учитывая заявления бывшего президента и в результате его непризнанных преступлений, ожидается, что в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны и, следовательно, ее европейских шансов.
Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента вернуться, и теми, кто его впустил и фактически больше не выпускает.
Властям удалось практически снять с политической повестки европейский путь и реализацию 12 рекомендаций. Дать стране упустить этот огромный шанс, превратить наш европейский путь из приоритетного вопроса во второстепенный и заменить его другой темой - преступление и большая ответственность перед будущим. Правящая партия и оппозиция несут совместную ответственность за это.
Перевод стрелок на президента ничего не даст, кроме как в очередной раз введет общественность в заблуждение. Как будто все, и те, и другие, не знают, что Михаила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию (его обвиняют еще в трех делах) Чтобы вернуть себе лицо и восстановить доверие, нужно еще одно усилие, еще одно осознание: со стороны правительства, что этот вопрос наносит ущерб стране и нужно найти законное и гуманное решение; от оппозиции, что Саакашвили раз и навсегда признается в своем преступлении и освобождает страну и оппозицию от заложнического состояния уходом из политики.
Все должны перестать спекулировать и играть с будущим этой страны, взять на себя ответственность и перестать портить ее имидж. Этот вопрос нужно убрать с политической повестки Грузии и дать этой стране возможность дышать, жить, развиваться и получить статус почетного кандидата в Евросоюз! Это воля и приказ народа Грузии по отношению к своему правительству, и никто не имеет права не сделать все для исполнения этой воли», - сказано в заявлении президента Грузии.
Германия одобрила поставку 178 танков типа «Леопард 1» Украине
Правительство ФРГ одобрило поставку в общей сложности 178 танков типа «Леопард 1» Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства обороны Германии.
Как сообщает портал информационной программы Tagessschau общенационального телеканала ARD, первые два десятка боевых машин должны быть готовы к отправке к лету. Конечной целью является поставка Киеву более 100 танков в первом или втором квартале 2024 года.
Сколько танков будет поставлено на самом деле и когда, зависит от их состояния и «необходимых ремонтных работ». Сейчас танки находятся на предприятиях оборонной промышленности или на крупных складах.
По информации издания Spiegel, администрация канцлера ФРГ готовила сделку по поставке «Леопард 1» продолжительное время. Газета Süddeutsche Zeitung также сообщала, что немецкое оборонное предприятие проведет ремонт 90 боевых машин этого типа, которые уже несколько лет стоят на его складах.
Еще 88 танков «Леопард 1» будут привезены из Италии. Оборонный концерн Rheinmetall уже несколько месяцев назад получил возможность закупить хранящиеся там старые машины. Издержки по ремонту танков будет нести правительство Германии. Финансовые средства будут выделены из пакета помощи украинской армии.
В Киев сегодня прибыл глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он подтвердил сведения о будущих поставках «Леопард 1» и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран.
Бундесвер окончательно перестал использовать «Леопард 1» в 2003 году и заменил их новой моделью «Леопард 2». Этот тип машин быстрее и намного лучше бронирован.
Около двух недель назад канцлер Олаф Шольц заявил о готовности Германии поставить Украине 14 современных танков типа «Леопард 2» из запасов бундесвера. Они должны быть переданы украинской армии в конце марта.
Берлин пытается убедить другие европейские страны и других партнеров по НАТО оснастить, по меньшей мере два батальона танками «Леопард 2». Канцлер, как пишет издание Spiegel, лично провел телефонные переговоры с лидерами европейских стран, но до сих пор согласия ни от одной страны не поступило.
Правительство ФРГ пытается также заготовить достаточно боевых снарядов для «Леопард 2». Представители оборонных предприятий сообщают, что к отправке готовы лишь 25 тысяч единиц боеприпасов. Уже сейчас может быть запущено изготовление снарядов калибра 105 мм, но их поставка может начаться только через несколько месяцев.
По информации Süddeutsche Zeitung, проблему представляет также транспортировка многотонных боевых машин по железной дороге. Германии предстоит проверить состояние железнодорожного полотна и мостов на всем участке пути.
- Киев неоднократно обращался к правительству ФРГ с просьбой о поставках «Леопардов». В последние месяцы украинская сторона говорила о необходимости иметь по меньшей мере 300 современных машин типа «Леопард 2».
- В январе Германия после долгих колебаний одобрила поставки в Украину своих основных боевых танков «Леопард 2» как непосредственно из запасов Бундесвера, так и от ранее закупавших эти танки стран Евросоюза.
- Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в ее официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.
- Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам «крайне опасным». «Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», – сказал Нечаев. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки «Леопардов» не сулят ничего хорошего для будущих отношений Берлина и Москвы.
В Латвии на заводе по производству беспилотников произошел пожар
На заводе по производству беспилотников Edge Autonomy в латвийском городе Марупе, недалеко от Риги, случился пожар. Предприятие производит дроны для военных Украины и союзников по НАТО.
Причины возгорания не раскрываются. Очевидцы рассказали изданию Delfi, что возгорание произошло после взрыва. Руководство завода признало, что огонь причинил крупный ущерб, но точные масштабы пока неизвестны.
По данным полиции, угрозы для жителей нет.
Компания Edge Autonomy основана в 2009 году. Два года назад ее купила американская AE Industrial Partners. На заводе в Латвии, помимо беспилотников, выпускаются видеокамеры для военных и гражданских целей. Продукцию компании закупают более 70 стран мира.
Правительство Грузии отозвало иск против президента
Правящая партия «Грузинская мечта» не будет подавать иск против президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд. Об этом сказано в заявлении, опубликованном инстанцией, пишет SOVA.
«Правительство Грузии представляет интересы истца в конституционном иске № 1723. 11 января 2023 года в Конституционном суде Грузии было зарегистрировано заявление истца об отзыве иска Дело по конституционному иску № 1723 подлежит прекращению», - сказано в заявлении.
Напомним, в начале июня правительство обратилось в Конституционный суд с вопросом о разделении полномочий между президентом и кабинетом министров. Речь шла о норме, касающейся назначения и освобождения с должностей глав дипломатических миссий. По утверждению правительства Грузии, за последний год президент неоднократно оставляла без ответа представленных ей кандидатов в послы.
25 июня Пленум Конституционного суда Грузии принял иск «Правительство Грузии против президента Грузии», по которому должен был оценить конституционность отказа главы государства утверждать послов и дипломатов, представленных кабмином.
Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал акции протеста
Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По заявлению Хабеишвили, 8 февраля в 17:00 акция протеста пройдет у Министерства юстиции в Тбилиси. Как он анонсировал на брифинге в офисе партии, акции протеста планируются во всех регионах и городах Грузии.
«Предлагаем следующий план: завтра в 17:00 будет протест у Министерства юстиции. Призываем наших граждан, проживающих в столице, зафиксировать протест.
Также с 9 февраля в Хелвачаури, Сигнахи, Марнеули, Зестафони и Боржоми в 13:00 в параллельном режиме будут проходить акции солидарности у местных муниципалитетов, я имею в виду мэрию и управу. Также на местах будем и мы, политические лидеры, пусть местные коррупционеры подготовятся и знают, что им не будет покоя.
Также 10 февраля в 13:00 пройдут акции протеста в Кобулети, Мартвили, Самтредиа, Сагареджо и Хашури. В субботу, 11 февраля, в 15:00 ждем вас у дома Бидзины Иванишвили в Шекветили. Господин Бидзина и вы - Ираклий Гарибашвили, Рати Брегадзе, различные высокопоставленные лица, укрепляющие российский олигархический режим, - готовьтесь, борьба будет бескомпромиссной», - сказал Хабеишвили.
Зурабишвили: Освобождение Саакашвили может стать угрозой для европейских шансов страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала первый комментарий после того, как Тбилисский городской суд принял решение оставить Михаила Саакашвили за решеткой, сообщает SOVA.
«С учетом заявлений бывшего президента, с учетом преступлений, в которых он не покаялся и которые не признает, вполне ожидаемо, чтобы в случае освобождения он стал активным противником не только властей, но и репутации страны и ее европейских шансов», - заявила Зурабишвили.
6 февраля Тбилисский городской суд отказал третьему президенту Грузии в отсрочке исполнения наказания или освобождении от наказания. Дело рассматривалось два месяца.
Лидер партии «Время пришло» Элене Хоштария, выразившая поддержку экс-президенту, отметила, что президент должна сделать выбор, понимая и осознавая всю ответственность.
В разрушенных землетрясением районах на юге Турции вводится режим ЧП
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении на три месяца режима чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, наиболее пострадавших от разрушительного землетрясения 6 февраля.
По последним данным, которые приводят информагентства, жертвами стихийного бедствия в Турции стали свыше 4500 человек. В соседней Сирии, по поступающим сообщениям, число погибших превышает 1800. Тысячи раненых.
В телеобращении во вторник Эрдоган отметил, что чрезвычайный режим на юго-востоке страны будет действовать с целью оперативного ведения поисково-спасательных работ. Особые меры, по его словам, позволят получить доступ в пострадавшие районы сотрудникам экстренных служб, а также финансовой помощи. Других деталей турецкий президент не привел.
В предыдущий раз чрезвычайное положение в Турции вводилось в 2016-м году, после событий, которые власти назвали попыткой госпереворота. Оно действовало на протяжении двух лет. Нынешний чрезвычайный режим должен завершиться незадолго до назначенных на 14 мая президентских выборов, на которых Реджеп Эрдоган попытается удержать пост после 20 лет руководства страной, отмечает «Би-би-си».
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник, в начале пятого утра по местному времени, когда большинство людей еще спали. Эпицентр толчков находился вблизи турецкого города Газиантеп. Сейсмологи зафиксировали очаг на глубине в 18 километров. Позднее 6 февраля произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,5, в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш - то есть примерно в том же части страны.
По последним данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, землетрясением в стране было разрушено более 4700 зданий.
Поисково-спасательные работы в Турции местами затрудняет проливной дождь, а кое-где - снег. В городе Адана, к примеру, применение тяжелой техники при разборе завалов не останавливали и ночью. Рухнувшие тяжелые плиты, куски бетона освещали мощные прожекторы, как и в других населенных пунктах. В Адане лишились крова многие жители, у кого-то из них нет ни обуви, ни одежды, ни зарядки для телефонов. При этом в ближайшую неделю в регионе ожидается морозная погода - с температурой ниже нуля.
Помощь в поисковых операциях предложили 70 стран. Власти Турции планируют открыть отели в туристическом центре Анталье, чтобы временно разместить там людей, потерявших жилье.
Мировые лидеры столкнулись с непростой логистикой по отправке грузов и бригад спасателей в пострадавшие от землетрясения районы на северо-западе Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война. В лагерях на границе с Турцией живут миллионы сирийских беженцев. Затронутая нынешним землетрясением часть сирийской территории разделена на районы, которые контролирует правительство в Дамаске, и последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада. Уже несколько лет гуманитарные операции в удерживаемых оппозицией районах контролирует Организация Объединенных Наций. За содействием к ООН в нынешних обстоятельствах обратились сотрудники Сирийского Красного полумесяца.
В Сирии также разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов, в том числе Дамаск и Латакия. Еще сильнее пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточенных сражений во время его штурма при поддержке российской армии. Здесь сильно повреждена древняя цитадель, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лавров получил степень командора Национального ордена Мали
Главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в Мали удостоили степени командора Национального ордена. Эта государственная награда вручается за выдающиеся заслуги в деятельности на благо страны. Всего существует пять степеней Национального ордена Мали. Степень командора - третья.
Глава МИД Мали Абдулайе Диоп на церемонии награждения отметил, что ранее Лавров от имени России принял политические решения, которые позволили Бамако укрепить оборону и безопасность.
Подробности сотрудничества России и Мали в сообщениях СМИ о встрече министров не приводятся, но известно, что в 2021 году власти африканской страны наняли «ЧВК Вагнера», обосновав это тем, что бойцы этой организации будут бороться с террористическими группировками, связанными «Аль-Каидой» и «Исламским государством».
В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство – распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
В декабре 2021 года Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение российских наемников в Мали. В совместном заявлении говорилось, что присутствие «ЧВК Вагнера» способно лишь еще больше ухудшить обстановку в Западной Африке и привести к усугублению ситуации с правами человека.
В апреле 2022 года российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходила операция правительственных сил. В конце января 2023 года эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений, в которых могли быть задействованы российские наемники.
«ЧВК Вагнера», основанная близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, активно участвует в войне с Украиной. До начала вторжения на территорию соседней страны Москва связи с «ЧВК Вагнера» отвергала.
В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили
У администрации правительства Грузии проходит акция в поддержку третьего президента Михаила Саакашвили. На месте мобилизована полиция.
У здания собрались сторонники и союзники третьего президента. Как заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, сегодня в 21:00 в штаб-квартире партии пройдет брифинг, где общественности сообщат расписание предстоящих протестов. Он подчеркнул, что протест не прекратится, пока Саакашвили продолжают убивать «по заданию Путина».
«Слуги Путина, Бидзина Иванишвили и его марионеточный режим должны осознать, что впереди очень тяжелые дни. Протест будет везде, где бы ни находились эти люди. Собираться так же спокойно, проводить брифинги так же спокойно, как раньше они больше не смогут. Также я хотел бы сообщить общественности, что сегодня, в 21:00 мы предоставим общественности информацию о конкретных местах [проведения акций], конкретных часах и днях в разных регионах и городах Грузии.
С завтрашнего дня протесты будут везде, в том числе в столице, в том числе у дома Бидзины Иванишвили, Гарибашвили, Брегадзе, у разных государственных учреждений, в разных городах и районах. Все должны прекрасно знать, что этот протест будет продолжаться до тех пор, пока мы находимся в такой ситуации, когда главнокомандующего, воюющего против Путина, убивают по приказу Путина. Им придется засыпать и просыпаться с полицейским кордонами и спецназом», - цитирует Хабеишвили SOVA.
- 6 февраля, Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
- По заявлению защитника третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, адвокаты обжалуют судьи в Европейском суде по правам человека.
- Накануне новый председатель партии «Единое Национальное движение» Леван Хабеишвили объявил на брифинге, что ЕНД прекращает работу в парламенте и переходит в режим действий при чрезвычайной ситуации.
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