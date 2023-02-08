Вчера абхазский общественно-политический деятель Астамур Какалия привлек внимание интернет-сообщества постом в соцсети Facebook. Поделившись мнением, что «уже большинство в стране» хочет смены властной команды, он обратился к своей аудитории со следующим: «Вы думаете, что, убрав нынешнее руководство, общество приведет им на смену людей, нацеленных на результат и реформы? Нет – общество снова, как и раньше, в состоянии психованного ажиотажа начнет пропихивать каждый своего родственника/брата/свата на должности. Сотни визгливых фанатов новых карьеристов сольются в бешеной борьбе за кресла, и результат будет снова такой же, как и со старыми кадрами».

Большинство политизированных интернет-пользователей у нас, конечно, принадлежат к одному из двух основных политических лагерей, сформировавшихся около двадцати лет назад (причем их активность неизбежно возрастает, когда лагерь их оказывается в оппозиции). Но Астамур Какалия в эти лагеря не входит, в связи с чем высказанное им мнение не показалось политизированному интернет-сообществу удивительным.

Больше того, схожие мнения в последнее время уже не раз высказывались в публичном пространстве – в том смысле, что между действующими властью и оппозицией нет принципиальных различий; и на недавней встрече на площадке АРСМИРА на эти высказывания весьма негативно отреагировал председатель оппозиционной ОО «АНД» Адгур Ардзинба. Но что же предлагает Астамур Какалия в своем посте в качестве альтернативы этому утвердившемуся в стране «круговороту власти»? Нет, конечно, не диктатуру и не бессменность одной властной команды. Вот что он далее пишет:

«Именно поэтому мы считаем, что, только начав с нашего закона (по противодействию коррупции) и конкурсного подбора кадров, можно изменить власть, а затем уже новая власть задаст новый вектор развития обществу. Только так возможно выйти из замкнутого круга наитупейшего соревнования за доступ к креслам как к ресурсам для своих, а не как инструменту для реформ. Вот уже 11 лет мы это объясняем общественности и политикам, а они делают вид, что не понимают. Раньше делали вид, что мы не правы, а теперь просто делают вид, что глухие».

К последней части его поста ряд наблюдателей, с которыми довелось побеседовать, отнесся довольно иронически: «Кто о чем, а Астамур Какалия – о 20-й статье Конвенции ООН, законе о декларировании доходов и расходов как о панацее для развития страны».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Какалия, чтобы уточнить некоторые его подходы и аргументы. Он сказал:

«Мы начинали движение по 20-й статье и конкурсному подбору кадров, когда президентом был Александр Анкваб, а в оппозиции был Рауль Хаджимба. Еще тогда мы говорили, что, не изменив действующую систему, мы ничего не добьемся. Наше общество в большой своей массе хочет хорошего «царя», патриотичного хорошего «царя». А мы считаем: плохо, что у нас самодержавие по своей сути; плохо, что у нас чиновники неподотчетны ни перед кем за происхождение своих средств; плохо, что у нас нет конкурсного подбора кадров, прямых выборов глав администраций. И если эти стержневые пункты не реализовать, то смена власти что дает? Одна группа, нацеленная на карьерный рост, используя народное недовольство, отодвигает другую группу. И это повторяется снова и снова, снова и снова, оставляя в неприкосновенности вот эту феодальную структуру. Наиболее ушлые люди, используя недовольство народа, используя Россию и так далее… навязываясь президенту в сотоварищи. Президент, опираясь на них, назначает на должности их, они – своих… И вот эта феодальная система, она неприкосновенна».

Это действительно не раз уже повторялось в истории Абхазии в текущем веке, и констатация данной картины не нова. Поэтому я обратился к собеседнику:

«Я думаю, люди, болеющие за развитие страны, с этим абсолютно согласны. Но тут встает вопрос: как это сделать и кто это будет осуществлять, если, видите, сопротивление какое происходит, потому что…

– Вы уверены, что наше общество действительно хочет тут изменений?

– Так вот я этот вопрос и задаю…

– А я думаю, что не хочет. Общество неоднократно доказывало, что решение проблемы коррупции и клановости очень сложное, и оно не хочет в большинстве своем этого решения. Большинство людей хочет встроиться в уже действующую систему.

– Так как таким навязать волю и кто это сделает?

– Вот этому меньшинству, которое на самом деле хочет провести реформы и на самом деле изменить систему власти, надо потребовать массово, вот если даже десять процентов населения массово потребуют увольнения, уже выявленных нарушителей нашего закона. Официально выявленных! Это не домыслы, это официальная информация Министерства по налогам и сборам. Если мы вынудим власть уволить этих людей, вынудим власть начать конкурсный подбор кадров на госслужбу, а не только когда техничку надо нанять, а на все должности. У нас и процедура прописана этого конкурсного подбора. Еще в том созыве парламента, не прошлом, а позапрошлом, законопроект лежал. Он в открытом доступе. Здесь мы не изобретаем велосипед, все давно изобретено. И вот если мы вынудим власть это сделать, то у нас общество поймет, что сила – не на стороне начальства, того, кто привел тебя на работу, а на стороне закона».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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