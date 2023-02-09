Пентагон: Китай использует аэростаты для разведки во всём мире

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением по поводу решения суда по делу Саакашвили, где отметила, что не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, однако, по ее собственной оценке, этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации.

Зурабишвили заявила, что третий президент не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что он обвиняется еще по трем делам. При этом глава государства добавила, что «страна не сможет восстановить свое лицо и репутацию» с помилованием.

В пошатнувшемся доверии к Грузии президент обвинила как правящую партию, так и оппозицию, пишет SOVA.

«6 февраля Тбилисский городской суд не вынес приговор Михаилу Саакашвили. Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, но политическая оценка этого решения зависит от всех нас - ясно одно, что этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации.

Беспрецедентная дискредитация страны продолжается, мешает правильному развитию наших отношений с нашими партнерами, мешает выразить солидарность украинскому народу и стране во время этого тяжелейшего испытания, что наносит ущерб грузинской традиции, мешает нашей признанной европейской перспективе, мешает нам работать над 12 рекомендациями и их выполнением, мешает получить статус кандидата.

Страна является заложником этого единственного вопроса. В это время все другие важные для нас вопросы сегодня даже не обсуждаются на публичном уровне. Правительством не вырабатывается необходимая стратегия - ни на нарастающие тенденции оттока нашей рабочей силы, в основном молодежи, ни на массовый приток из России и на предотвращение его возможных угроз.

У нас возник вопрос и сомнения - совершенно оскорбительные для большей части нашего населения - «будет ли Грузия следовать заявленному курсу или вернется на орбиту России». Репутация страны была подорвана, доверие пошатнулось, наше место в новом геополитическом контексте стало неопределенным. Это само по себе могло быть опасным, если бы Россия считала, что мы потеряли явную поддержку наших традиционных партнеров.

Такого рода дискредитация является результатом совместных усилий правящей партии и оппозиции: с одной стороны, риторика правительства, упорные решения и непонятная снисходительность по отношению к России (излишняя осторожность при упоминании России, настойчивая риторика уклонения от санкций или положительная оценка возобновления полетов) что контрастирует со строгим отношением к украинцам и нашим партнерам и часто оскорбительной критикой. С другой стороны, не менее разрушительными были сообщения, наносящие ущерб репутации страны со стороны некоторых представителей семьи Михаила Саакашвили, превратившиеся в хорошо спланированную и реализованную кампанию (выборочное и необоснованное отождествление с путинской Россией и заключением Навального, упоминание Освенцима), за пределами «гуманитарного позиционирования».

Никакое президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, которую требует от нас Европа. Учитывая заявления бывшего президента и в результате его непризнанных преступлений, ожидается, что в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны и, следовательно, ее европейских шансов.

Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента вернуться, и теми, кто его впустил и фактически больше не выпускает.

Властям удалось практически снять с политической повестки европейский путь и реализацию 12 рекомендаций. Дать стране упустить этот огромный шанс, превратить наш европейский путь из приоритетного вопроса во второстепенный и заменить его другой темой - преступление и большая ответственность перед будущим. Правящая партия и оппозиция несут совместную ответственность за это.

Перевод стрелок на президента ничего не даст, кроме как в очередной раз введет общественность в заблуждение. Как будто все, и те, и другие, не знают, что Михаила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию (его обвиняют еще в трех делах) Чтобы вернуть себе лицо и восстановить доверие, нужно еще одно усилие, еще одно осознание: со стороны правительства, что этот вопрос наносит ущерб стране и нужно найти законное и гуманное решение; от оппозиции, что Саакашвили раз и навсегда признается в своем преступлении и освобождает страну и оппозицию от заложнического состояния уходом из политики.

Все должны перестать спекулировать и играть с будущим этой страны, взять на себя ответственность и перестать портить ее имидж. Этот вопрос нужно убрать с политической повестки Грузии и дать этой стране возможность дышать, жить, развиваться и получить статус почетного кандидата в Евросоюз! Это воля и приказ народа Грузии по отношению к своему правительству, и никто не имеет права не сделать все для исполнения этой воли», - сказано в заявлении президента Грузии.