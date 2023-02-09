После землетрясения в Турции и Сирии, жертвами которого стали тысячи человек, во многих сейсмически активных зонах эксперты заговорили о важности соблюдения стандартов сейсмоустойчивости в строительном секторе. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, доверяют ли они качеству новостроек и насколько при их возведении учитывается этот риск?

Эмма: Доверяю. Насколько знаю, все новые дома с антисейсмическими устройствами. Это я знаю точно. И мое здание, школа, где я работаю, тоже антисейсмическое. Это специальные антисейсмические швы, которые при землетрясении не дадут зданию расползтись или лопнуть.

Лена: Что я могу сказать… Я не специалист, и в таких вопросах я не очень разбираюсь. Насколько я могу судить из того, что у нас уже бывали землетрясения, у нас здания довольно сейсмоустойчивые. По крайней мере, если бы было что-то такое, то в нашем городе вообще ни одного здания бы не осталось. Так что, я думаю, расчет на то, что здания устоят, есть процентов на 70. Мы пережили землетрясение 1991 года во время войны. В Джаве были разрушения, он был почти в эпицентре, но город выстоял. Я надеюсь, и на этот раз обойдемся без серьезных разрушений.

Илона: Честно говоря, я доверяю больше постройкам советского образца. Эти здания пережили уже не одну войну и не одно землетрясение, причем сильные. Пока вот стоят, служат верно. По поводу новых не могу ничего сказать. Построили ли новые дома сейсмоустойчивыми, тоже не могу сказать. Есть много и положительных, и отрицательных отзывов по новым домам. Не жила в них, только видела внешне, и почему-то мне кажется, что внешне советские постройки более добротные.

Зема: Нет такого замка, который хороший вор не откроет. Нет такого дома, который сильное землетрясение не разрушит. Нам остается только надеяться, что нас минует сильное землетрясение. Стихийное бедствие – это страшно. Сколько простояла Красная церковь, а потом одно землетрясение – и она рухнула. Причем единственная рухнула во всем районе. У нас дедовский дом напротив, так там даже стекла не полетели. Это стихия! Поэтому я смеюсь над фразой, что человек – царь природы.

Зарема: Хотелось бы, чтобы они выдержали, но я сомневаюсь. Вот здание, где я работаю, все в трещинах. Наше жилье тоже все пострадало от того еще землетрясения, мы стены подровняли, подлатали… Конечно, очень неспокойно, если опять будет…

Зарина: Я доверяю, но это зависит, какой силы было землетрясение, сколько баллов. А так доверяю. Я помню землетрясение у нас в 2009 году. Я была маленькая, меня разбудили, и мы вышли на улицу. Я помню, как люди спали на улице. У них (в Турции и Сирии) ситуация, конечно, ужаснее, даже сравнивать не хочется. Но все же понимаю их.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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