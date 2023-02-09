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Зеленский рассказал о Минских соглашениях и «мире за счет уступок»
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью германскому изданию Der Spiegel впервые рассказал о том, как он оценивал так и не воплощенные в жизнь Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе и почему, несмотря на негативное к ним отношение, все же был готов работать в так называемом Нормандском формате с участием Германии, Франции и России.
Темы Минских соглашений, заключенных в 2015 году его предшественником Петром Порошенко, Зеленский коснулся, отвечая на вопрос, не испытывает ли он давления из-за границы ради скорого установления перемирия с Россией за счет Крыма и других территориальных уступок.
«Мы все боимся войны, это инстинкт», - сказал, в частности, Зеленский. «Людям нас, украинцев, конечно, жалко, однако самое ужасное было бы, если бы война пришла к ним самим. Граждане и руководители их государств видят потенциальную угрозу для стабильности их стран, а также для их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну – если получится, то за счет других. Ни в коем случае за счет жертв в собственной стране», сказав президент Украины, отметив, что рассуждает субъективно как президент воюющей страны. «Самый простой путь закончить войну был бы передать России территории, дать ей влиять на Украину и иметь влияние внутри Украины, которое у них было годами. По этой причине и существовали Минские соглашения. Наши союзники не осудят меня, если я буду думать, что Минские соглашения были тоже своего рода уступкой».
На это журналисты Spiegel возразили, что Зеленский сам пытался выполнить их. Президент Украины так объяснил свою позицию:
«Я запрыгнул на этот поезд, который ехал в пропасть. Под поездом я понимаю соглашения в общем. Каждый пункт означает вагон, и когда ты начинаешь это анализировать, ты понимаешь: все в общем так сконструировано, что одна сторона что-то не может выполнить, а другая замораживает конфликт. Я не увидел в соглашениях желание оставить Украине ее независимость! Я понимаю их смысл так: за счет Украины хотелось немного утолить аппетит России». Зеленский при этом объяснил, почему Киев не выходил из переговорного процесса: «Откладывать – это полностью нормально для дипломатии. Никто не знает, вдруг тот, кто принимает решения, умрет, и все внезапно станет проще. Я видел в соглашениях один-единственный смысл: благодаря им была создана официальная платформа переговоров, чтобы вообще что-то разрешить», - президент Украины упомянул обмены пленными. «Но что касается Минска, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: «Таким образом мы это не сможем воплотить в жизнь»«.
Журналисты напомнили Зеленскому, что он сам встречался с Путиным в 2019 году в рамках так называемого Нормандского формата. Президент Украины подчеркнул, что сказал Путину то же самое, что и «двум другим коллегам» - что соглашения так, как они написаны, невозможно воплотить в жизнь, в том числе и из-за реальной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Так, Зеленский вспомнил, что Путин настаивал на быстром выполнении одного из пунктов соглашений - отводе войск. «Я ему разъяснил, как это происходит в реальности, и сказал, что нам при таком темпе нужно еще 20 лет. Я ему сказал, что мой отец – профессор математики, я хорошо могу считать».
- Минские соглашения были заключены в 2015 году, они предусматривали, что неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей останутся в составе Украины, однако де-факто будут под большим влиянием России и поддерживаемых ею сепаратистов.
- Украина никогда формально не отказывалась от выполнения соглашений как таковых, однако, особенно в последние годы, выступала за их уточнение или пересмотр.
- Обвинения в адрес Украины в неисполнении соглашений стали одним из предлогов для широкомасштабного российского вторжения 24 февраля.
- В последнее время представители российских властей, включая президента Владимира Путина, обвиняют страны Запада и Украину в том, что они обманули Россию и изначально не собирались выполнять Минские соглашения. Они указывают при этом на высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Они, однако, не говорили о том, что Россию нарочно обманули, а лишь констатировали, что время, прошедшее с момента заключения соглашений, позволило Украине укрепить армию.
Другие новости дня
США впервые совместно с Британией ввели санкции против хакеров из РФ
США впервые совместно с Великобританией ввели санкции против базирующейся в России группировки хакеров Trickbot. Вашингтон и Лондон утверждают, что участники группы требовали выкупы у компаний во всем мире и атаковали больницы, школы, а также другие учреждения во время пандемии коронавируса.
В составе Trickbot шесть россиян и один украинец. Они, по данным Минфина США, связаны с российскими спецслужбами. В документе также говорится, что действия группировки в 2020 году отвечали целям российских разведслужб и включали атаки на правительственные серверы США и американские компании.
Trickbot - троянская вирусная программа, созданная на основе Dyre - программы-вымогателя для кражи финансовых данных в онлайн-банкинге. Впервые программу зафиксировали 2016 году. Контролировалась она хакерами из Москвы, отмечает Голос Америки.
В разгар пандемии COVID-19 в 2020 году Trickbot атаковал больницы и медицинские центры, запустив волну атак программ-вымогателей на больницы по всей территории США.
В ходе одной из таких атак группа Trickbot взломала компьютерные сети 3 медицинских учреждений в штате Миннесота, нарушив работу их компьютерных сетей и телефонов. В итоге машины скорой помощи не могли реагировать на срочные вызовы. Члены кибергруппы Trickbot публично злорадствовали по поводу скорости, с которым им платили выкупы.
МИД Великобритании сообщил о 149 жертвах кибератак, у которых с помощью программ-вымогателей Conti и Ryuk, хакеры изъяли около 27 миллионов фунтов стерлингов (почти 33 миллиона долларов).
Второй самолет с гуманитарной помощью из Армении прибыл в Сирию
Второй самолет с гуманитарной помощью, отправленный правительством Армении, приземлился в аэропорту Алеппо, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на посольство Армении в Сирии.
Армения также направила спасательные отряды в пострадавшие от землетрясения 6 февраля Сирию и Турцию. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентами Турции и Сирии - Реджепом Эрдоганом и Башаром Асадом.
Зурабишвили назвала «необъяснимыми» заявления правящей партии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «новые послания правящей партии носят пораженческий характер» и «звучат в унисон с нарративом России».
«Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров… Я не могу найти этому объяснений», - цитирует Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в последних интервью неоднократно поддерживал восстановление авиасообщения Грузии и России. Также он заявил о том, что у России сейчас «определенное преимущество» в войне с Украиной.
«Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну) возрос», - сказал Кобахидзе в эфире Общественного вещателя.
«Например, если брать последние 1-2 недели, ни один из населенных пунктов не был взят украинской стороной, а по крайней мере за последнюю неделю российской стороной было взято до 10 населенных пунктов, что показывает, что российская сторона имеет преимущество на данном этапе. Если смотреть в целом - до войны Россия оккупировала Крым и определенную часть Донбасса, сегодня Россия оккупирует 80% Херсонщины, часть Харьковщины и 80% Запорожской области. В целом у России есть преимущество, это текущая ситуация».
Кобахидзе говорит об этом в контексте того, что Грузии надо быть особо осторожной, чтобы ее не вовлекли в военный конфликт с Россией. По его словам, освобождение Саакашвили - часть этого плана, реализацию которого не могут допустить власти Грузии.
Польша закрыла крупный пропускной пункт на границе с Беларусью
Власти Польши приняли решение закрыть контрольно-пропускной пункт «Бобровники» на границе с Беларусью. Решение начнет действовать с 10 февраля. С этого дня единственным доступным для граждан Беларуси пограничным переходом с Польшей останется переход в Бресте.
Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что решение Варшавы последовало на следующий день после вынесенного в Беларуси приговора журналисту польского происхождения Анджею Почобуту. Суд в Гродно приговорил его к восьми годам лишения свободы, заявив, что журналистские материалы Почобута якобы разжигали ненависть и подстрекали к беспорядкам.
О приостановке движения через переход «Бобровники» сообщил 9 февраля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Всего на польско-белорусской границе шесть пограничных переходов. С 10 февраля действовать будут только два из них - один для грузовиков и один для легковых автомобилей. Обычные граждане смогут воспользоваться только последним, между Брестом и Тересполем. После резкого обострения отношений между Польшей и Беларусью польские власти ранее решили приостановить работу остальных погранпереходов.
8 февраля МИД Польши вызвал временно поверенного в делах Беларуси в стране в связи с вынесенным в тот же день приговором Почобуту. Варшава назвала процесс политически мотивированным и охарактеризовала его как доказательство антипольской деятельности властей Беларуси. Каминьский сегодня же написал, что против причастных к преследованию журналиста будут введены санкции. О том, связано ли закрытие погранперехода с делом Почобута, он не упомянул.
МИД Грузии: подтверждена гибель трех граждан в Турции
МИД Грузии сообщил, что на данный момент подтверждена гибель троих граждан страны во время землетрясения в Турции, посольство пытается выяснить судьбу еще двух человек.
Двух граждан Грузии ищут под завалами в городах Газиантеп и Искендерун.
Грузинская дипмиссия в Турции работает в чрезвычайном режиме, находясь на постоянной связи с Центром по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD).
На горячие линии посольства поступило более тысячи обращений от граждан Грузии. На связь из зоны бедствия не могли выйти десятки граждан Грузии в Турции, большинство из них были обнаружены, состояние удовлетворительное.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», посольство работает над поиском способов безопасной эвакуации граждан Грузии из зоны бедствия и оказания им помощи. В той части Турции, которая пострадала от землетрясения, по-прежнему затруднено свободное передвижение, на автомобильных дорогах ведутся восстановительные работы, пока свободно пропускаются только спасательные колонны и машины с гуманитарной помощью.
Армянские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в Алеппо и Адыямане
Армянские гражданские поисково-спасательные команды, вылетевшие 8 февраля спецрейсом в Турцию и Сирию, продолжают работы в городах Адыяман (Турция) и Алеппо (Сирия).
По сообщению Спасательной службы МВД Республики Армения, в Адыямане развернута база дислокации армянской команды и на различных участках проводятся поисково-спасательные работы.
На четырех участках в Алеппо спасатели провели оценку ситуации, а на одном участке поисковые работы продолжаются в две смены. К работам также привлечена кинологическая группа со специально обученной собакой, пишет Радио Азатутюн.
Государство выплатит экс-мэру Тбилиси 10 тысяч евро – решение ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск «Угулава против Грузии» – Страсбургский суд обязал государство выплатить грузинскому оппозиционеру, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, Европейский суд установил, что содержание Гиги Угулава под стражей после истечения 9-месячного срока предварительного заключения в июле 2014 года являлось нарушением Европейской конвенции по правам человека. Угулава находился в предварительном заключении 14 месяцев.
Минюст Грузии сегодня выступил со специальным заявлением, в котором отмечает, что Страсбургский суд не нашел политических мотивов в уголовном преследовании Угулава, а выявил только процессуальные нарушения.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что после смены власти в Грузии Угулава обвинили в нецелевой трате государственных средств в период его работы на посту мэра Тбилиси.
В мае 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании Гиги Угулава в рамках договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой при посредничестве послов США и стран ЕС.
Чат-бот Bard ошибся и обвалил акции материнской компании Google
Корпорация Google презентовала поиск с чат-ботом Bard на основе искусственного интеллекта. Он ошибся, отвечая на вопрос.
Акции Alphabet – материнской компании Google – подешевели на фоне опасений, не проигрывает ли теперь она своему конкуренту Microsoft.
Первым внимание на ошибку обратило агентство Reuters. В презентационном ролике у чат-бота Bard спрашивают: «О каких новых открытиях космического телескопа «Джеймс Уэбб» можно рассказать своему девятилетнему ребёнку?» Среди прочего Bard отвечает, что с помощью телескопа получили первые снимки планет за пределами Солнечной системы. Однако это не так: первые снимки экзопланет были сделаны телескопом VLT ещё в 2004 году, что подтверждает НАСА.
Корпорация признала ошибку и заявила, что Bard выпущен пока только для тестировщиков и не доступен для всех пользователей.
Google провёл презентацию своего поисковика с Bard на следующий день после аналогичного мероприятия Microsoft, который объявил о запуске публичной версии своей поисковой системы Bing с функциями ChatGPT. В отличие от конкурента, Google не уточнил, когда и как он интегрирует Bard в свой поисковик.
После ошибки из-за опасений инвесторов, что компания Alphabet может проиграть в этой борьбе своему сопернику, её акции подешевели на сто миллиардов долларов. К окончанию торгов их стоимость почти полностью восстановилась.
- Поисковик на основе искусственного интеллекта выдаёт результаты на простом языке, а не в виде списка ссылок, что позволяет быстрее и эффективнее просматривать сайты. ChatGPT, число пользователей которого оценивается уже в сто миллионов, может писать код, стихи и даже научные работы.
По вопросу авиасообщения к России обратилась Грузия – сенатор
Грузия сама обратилась к России по вопросу возобновления авиасообщения, говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
«Несколько недель назад Грузия обратилась по вопросу восстановления полетов самолетов «Аэрофлота». Тут же выступила президент Грузии, которая является гражданкой Франции, она оттуда приехала. Хотя эту тему поддержала правящая в Грузии партия, президент Грузии сказала «нет, ни в коем случае этого допускать нельзя». А что в этом плохого? Много грузин работает в России, у них большие связи родственные, они с большим удовольствием приезжают сюда, наши туда туристы тоже ездили», – сказал Джабаров.
Говоря о теме авиасообщения, российский политик сказал, что в дела Грузии «нагло вмешивается» Евросоюз.
«Можете себе представить, чтобы Россия или Евразийский экономический совет обратились к какой-нибудь стране и сказали: вы не должны дружить с американцами или не должны дружить с британцами. Это смешно, а они считают это возможным», – отметил Джабаров.
- Грузия официально не обращалась к России по вопросу возобновления авиасообщения. Однако бывший гендиректор авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия сказал, что отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину от имени грузинского народа с просьбой восстановить авиасообщение.
- Ранее Бокерия принял участие в форуме «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития», организаторами которого выступили комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация «Солидарность во имя мира». Участники встречи обсудили вопрос отмены визового режима для граждан Грузии, восстановления прямых авиарейсов, тему развития экономических отношений между Россией и Грузией.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
Зеленский выступил в Европарламенте и принял участие в саммите ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения.
«Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира», – сказал Зеленский, чьё появление встретили долгой овацией. Некоторые из европейских законодателей пришли на заседание в синих и жёлтых цветах украинского флага.
Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал «Настоящее время».
Позднее 9 февраля украинский лидер присоединился в бельгийской столице к участникам саммита Евросоюза - в качестве почётного гостя.
Позднее 9 февраля украинский лидер примет в бельгийской столице участие в саммите Евросоюза – в качестве почётного гостя.
В своём выступлении на саммите ЕС Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, а также против компаний, участвующих в производстве ракет и беспилотников. Глава Евросовета Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что у лидеров ЕС есть «политическая воля» для того, чтобы привлечь виновных в развязывании войны против Украины к ответственности.
В Брюссель президент Украины прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Цель нынешней поездки Владимира Зеленского - добиться от партнёров в Европе ещё больших поставок вооружений Украине.
Председатель Европарламента Роберта Метсола в четверг заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности.
«Государства ЕС должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага поставку систем, необходимых вам для защиты свободы. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, и эта угроза реальна», – подчеркнула Метсола перед началом выступления Владимира Зеленского.
Сам президент Украины в четверг отметил, что есть некие «позитивные сигналы» от партнёров по вопросу предоставления истребителей, однако сказал, что не будет раскрывать карты. Формального обещания предоставить Украине боевые самолёты пока не дала ни одна страна, хотя, в частности, Великобритания и Польша заявляют о том, что это может быть возможным.
Несмотря на то, что президент Украины вряд ли прямо сейчас получит обещания о немедленном наращивании военной помощи, визит даст ему возможность побеседовать со всеми лидерами 27-ми стран Европейского Союза и руководством блока, отмечает Associated Press. Присутствие Зеленского на саммите в Брюсселе станет «сигналом европейской солидарности», - сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц.
В Абхазии заявили о возможной угрозе диверсий против энергообъектов
Власти самопровозглашенной республики Абхазия проверяют информацию о возможной угрозе диверсий. Об этом говорится в совместном заявлении абхазских ведомств – МВД и СГБ.
«Служба государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия проводит комплекс оперативно – розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной угрозе диверсий в отношении объектов жизнедеятельности и энергетической инфраструктуры Республики», – сказано в заявлении.
В декабре 2022 года в абхазской СГБ заявили, что проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность».
При этом в абхазских телеграм-каналах появилось анонимное сообщение о террористической угрозе, в котором говорилось о том, что «кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии».
Позже стало известно о задержании в Абхазии сотрудника министерства обороны. Военнослужащего обвинили в незаконном хранении незарегистрированного оружия, но некоторые СМИ связали задержание с заявлением абхазской СГБ о возможной террористической угрозе.
Лидер «Грузинской мечты»: Россия сейчас имеет преимущество в Украине
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что Россия сейчас имеет преимущество в Украине. На этом фоне, по его словам, Грузию вновь «хотят втянуть в войну».
«Например, если взять последнюю неделю, две недели, ни один из населенных пунктов не был взят украинской стороной, а за последнюю неделю российской стороной было взято около десяти населенных пунктов, что показывает, что российская сторона имеет преимущество – на данном этапе. До войны Россия оккупировала Крым и определенную часть Донбасса, сегодня Россия оккупирует 80 процентов Херсонской, часть Харьковской области и 80 процентов Запорожской области. В целом у России есть преимущество, это текущая ситуация», – сказал Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.
Политик также заявил, что требования из-за рубежа об освобождении и передаче экс-президента Михаила Саакашвили в другую страну — это часть плана по открытию в Грузии «второго фронта».
«К нашей стране есть очень большой злой интерес, которого почему-то нет, например, к Молдове…Но нет порочного интереса к Молдове, а есть порочный интерес к Грузии», — заявил Кобахидзе.
При этом он говорит, что в Кишиневе также находится под арестом бывший президент страны, но на это никто не реагирует.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе не первый раз упоминает в этом контексте Додона, несмотря на то, что бывший президент Молдовы не находится в заключении. Игорь Додон, предшественник Майи Санду, с мая прошлого года по обвинению в коррупции был под домашним арестом, который был снят в ноябре.
Требование украинской стороны передать Михаила Саакашвили в Киев Кобахидзе назвал «позорным». По его словам, у «Саакашвили оказалась самая нежная психика среди 9 тысяч заключенных», а его цель — выйти на свободу, начать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.
«Саакашвили сознательно, при участии своей семьи, не принимает пищу с необходимым количеством калорий…Это процесс самовредительства, который при поддержке внешнего вмешательства должен обеспечить его освобождение», — сказал Кобахидзе.
Он отметил, что министерство юстиции предлагало сторонникам Саакашвили привезти для него в Тбилиси любого иностранного врача, но ответа не последовало.
Концерт «Би-2» отменили в Тбилиси – в 2013 году группа выступала в Абхазии
Концерт российско-белорусской группы «БИ-2», планировавшийся в Тбилиси на 19 марта, по предварительным данным, отменен — портал продажи билетов tkt.ge рассылает SMS о возврате денег за билеты.
Это произошло после того, как пользователи соцсетей после появления афиши обратили внимание на нарушение музыкантами закона Грузии «Об оккупированных территориях».
«Даже простой поиск в гугле показывает, что эти самые люди, что на фото, в составе этой самой группы, 15 июля 2013 года устроили концерт в Сухуми на площади перед Совмином.
На той самой площади, где расстреливали грузинских военнопленных 27 сентября 1993 года.
Не то что нельзя допускать концерт этой группы в Тбилиси, они должны быть арестованы за нарушение закона об оккупированных территориях Грузии», — написал известный грузинский блогер Giorgi Cyxymu Jakhaia.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», объявление о концерте все еще находится на сайте tkt.ge, но кнопка продажи билетов, которые стоили от 60 лари, исчезла.
Делегация абхазского МИДа планирует посетить Афганистан
Делегация посольства Афганистана в России прибыла в Сухуми. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, на встречах стороны обсуждают вопросы региональной безопасности, гуманитарной ситуации в Афганистане, а также «актуальные аспекты расширения сотрудничества Абхазии со странами Ближнего Востока».
«США сыграли губительную роль в вашей истории, все разрушили и позорно сбежали. Абхазия готова выстраивать взаимоуважительный диалог при безусловном участии России. Надеемся, что ситуация в вашей стране стабилизируется. Это важно для всей системы региональной безопасности. Мы реализуем стратегию активизации диалога с Ближним Востоком», – заявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
В сообщении также указано, что абхазская делегация направится в Кабул для изучения возможностей активизации диалога.
«Инал Ардзинба передал приветствие исполняющему обязанности главы МИД Афганистана Амир Хану Муттаки», – говорится в сообщении.
- В сентябре 2021 года официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной республики Южная Осетия. Информацию распространил и ряд Telegram-каналов. Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. Ранее сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем югоосетинской Службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о «сомнительных фактах в его биографии» – он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
Пригожин утверждает, что вербовка заключенных на войну прекращена
Создатель и спонсор «ЧВК Вагнера», бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Утром в четверг заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
Заявление оформлено как ответ на запрос журналистов издания Live24. По их словам, в редакцию обращается большое количество заключенных, которые пишут, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в «ЧВК Вагнера» не ведётся. «Так ли это?» – спрашивают журналисты.
«Да, действительно, это так, – ответил Пригожин, – набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – добавил он. Причину, почему ЧВК перестала вербовать заключенных, Пригожин не назвал.
С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование.
Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек.
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в январе, что «ЧВК Вагнера» могла привлечь до 50 тысяч заключенных. Романова утверждала, что на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен.
«Медиазона» сообшала, что в конце 2022 года сотрудники "ЧВК Вагнера" стали по второму разу обходить колонии, в которых уже вербовали заключенных, но в этот раз желающих отправиться на войну оказалось в несколько раз меньше. Сама вербовка велась в менее торжественной обстановке, а Пригожин больше не прилетал туда на вертолёте.
Как сообщили «Агентству» юрист Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко, в последнее время заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах «ЧВК Вагнера».
В начале февраля Романова сообщила, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных для участия в войне, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны России, а не «ЧВК Вагнера».
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Как правило, в сводках Минобороны ЧВК фигурирует как отряды неких добровольцев. Известно, что «ЧВК Вагнера» играет важную, а по словам Пригожина – главную роль в штурме города Бахмут, где идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.
Японская разведка сообщила о гибели более 20 российских генералов в Украине
Более 20 российских генералов погибли в ходе боевых действий в Украине с февраля прошлого года. Об этом сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на данные японской разведки, полученные в кооперации с разведывательными службами США и Европы.
Массовая гибель высокопоставленных офицеров является необычной для Запада и может указывать на слабость российской армии, говорится в публикации. Список потерь в материале не приводится, имена погибших не называются.
В открытых источниках появлялась информация о гибели четырёх российских генералов, — следует из мониторинга издания «Медиазона». Один из них, 63-летний генерал-майор Конамат Боташев, на момент гибели официально находился в отставке и, по всей видимости, служил в авиации «ЧВК Вагнера».
Ранее военные эксперты отмечали, что относительно высокая доля гибели старших офицеров в российской армии связана с тем, что им приходится вручную управлять боевыми действиями на поле боя. Это, с одной стороны, может объясняться низкой организацией командования, с другой — устройством российской армии с относительно высоким числом старших офицеров.
«Никкэй» отмечает, гибель генералов может объясняться также превосходством Украины в радиотехнической разведке и созданной сетью информаторов на контролируемых российской армией территориях Украины.
Представитель японской разведки сообщил газете, что несостоятельность российской армии, демонстрируемая гибелью генералов, может беспокоить Китай, и Пекин мог начать оказывать скрытую военную помощь Москве. О чём именно идёт речь — в материале не уточняется.
- Россия не раскрывает потери в Украине, западные источники оценивают их в диапазоне от 100 до 200 тысяч человек с учётом раненных.
- Москва заявляет о гибели десятков украинских генералов в ходе боевых действий, открытые данные этого не подтверждают, Киев потери не раскрывает.
SpaceX запретила ВСУ использовать Starlink для управления дронами
Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы украинские военнослужащие не могли использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в боевых действиях против российских войск. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает Reuters.
Спутниковый интернет-сервис Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Шотвелл.
Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины. Согласно контракту компании с украинскими властями, связь Starlink должна использоваться для гуманитарных нужд — например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей, отметила президент SpaceX.
Так, по словам Шотвелл, украинские военные используют Starlink для связи, «и это нормально». Однако в SpaceX не хотят, чтобы её интернет-сервис использовался ВСУ в наступательных целях.
В беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотными аппаратами для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности и уже сделали», — сказала Шотвелл. Какие меры были приняты SpaceX в этой связи, она уточнить отказалась.
Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, что позволило украинским военным наладить связь, подключив терминалы и соединив их с почти четырьмя тысячами спутниками, которые SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту.
Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе. В ответ SpaceX усилила программное обеспечение сервиса.
Российские власти также заявили, что рассматривают коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине, как «законные цели» для удара.
В середине января украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink.
Использование сети частично оплачивают западные страны и сама компания SpaceX.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором сообщила, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
- В ноябре тарифы на Starlink для украинцев выросли.
В Грузии заявили, что Губанова не выступит на фестивале в Москве
Федерация фигурного катания Грузии опровергла сообщения, что выступающая под флагом Грузии фигуристка Анастасия Губанова будет участвовать в фестивале в Москве.
Ранее СМИ сообщили, что имя фигуристки появилось на афише запланированного в Москве фестиваля «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля. Спонсор мероприятия — департамент спорта Москвы.
«Анастасия Губанова, как и другие члены национальной сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в мероприятиях только по согласованию с руководством фигурного катания Грузии. Федерация фигурного катания Грузии такого решения не принимала, с полной ответственностью заявляем, что спортсменка нашей сборной не участвует в запланированном шоу в Москве», — сказано в заявлении.
Федерация предположила, что цель распространения ложной информации — бросить тень на фигуристку.
В конце января Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию на турнире в Эспоо (Финляндия). Фигуристка выступает за Грузию с 2021 года, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Зеленский в Париже: танки и самолёты нужны «как можно скорее»
Владимир Зеленский в среду вечером на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем в Париже, попросил «как можно скорее» поставить Украине тяжелое вооружение и боевые самолёты.
Президент Украины, завершив вечером 8 февраля визит в Лондон, прибыл в Париж на самолёте британских ВВС.
Трое лидеров провели совместный ужин и вместе выступили перед журналистами.
Европейский Союз вновь ужесточит санкции против России, продолжающей военные действия в Украине, Путин не добьется своих целей, заявил канцлер Шольц, выступая ранее в среду с правительственным заявлением в бундестаге в преддверии чрезвычайного саммита ЕС.
Немецкий канцлер вновь подчеркнул, что, несмотря на предоставляемую Украине помощь, союз НАТО не должен стать одной из сторон военного конфликта с Россией. Он пообещал продолжить координацию с партнерами по НАТО поставок оружия Украине.
9 февраля в Брюсселе пройдет чрезвычайный саммит Евросоюза. Как отмечает «Немецкая волна», одной из главных тем станет война России против Украины.
В Турции и Сирии 15 тысяч жертв, пострадавшие критикуют Эрдогана
Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду признал недостатки в оказании первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетрясения. Reuters и другие источники сообщили, что общее число погибших в Турции и Сирии превысило 15 тысяч. В Турции более 12 тысяч человек погибли, ещё 63 тысячи пострадали. Жители разрушенных городов гневно критикуют действия правительства.
Эрдоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил районы бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят «нормально», и никто не останется без крыши над головой.
- В Сирии, по сообщению France-Presse, число погибших достигло почти трёх тысяч. Официальной информации о раненых в Сирии пока нет.
- По данным ЮНИСЕФ, при землетрясениях погибли тысячи детей.
- Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома.
- Более 12 000 спасателей из служб по чрезвычайным ситуациям и 9 000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и поиске выживших и погибших.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии.
Пентагон: Китай использует аэростаты для разведки во всём мире
Американские разведслужбы пришли к выводу о том, что Китай регулярно использует аэростаты в разведывательных целях в разных концах мира, заявил в среду представитель Пентагона.
Китайские аэростаты были замечены над Центральной и Латинской Америкой, Южной и Юго-Восточной Азией, Европой, что, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, заставляет сделать вывод о существовании масштабной программы использования воздушных шаров для ведения разведки.
Как объясняют собеседники газеты New York Times, у аэростатов есть некоторые преимущества в сравнении с разведывательными спутниками. Они находятся ближе к поверхности Земли, их сложнее обнаружить с помощью радаров, они могут зависать над интересующей разведку территорией, они используют для съемки простые камеры, обеспечивая высокое качество изображений, с помощью аппаратуры на аэростатов можно прослушивать каналы связи, недоступные для прослушивания со спутников в силу их отдаленности от Земли.
По американским данным, в китайском Национальном университете оборонных технологий ведутся исследования, связанные с использованием воздушных шаров в разведывательных и иных целях. Среди объектов повышенного внимания Китая - Индия, Филиппины, Япония и Тайвань. Американские дипломаты настаивают на том, что подобные полеты аэростатов являются нарушением воздушного пространства государств.
Повышенное внимание к китайской программе использования разведывательных аэростатов было спровоцировано появлением китайского воздушного шара над территорией Соединенных Штатов на прошлой неделе. В течение недели аэростат проследовал от Алеутских островов в Тихом океане до атлантического побережья США. Он был сбит в прошлую субботу над Атлантическим океаном вблизи побережья Южной Каролины. Китай заявил о том, что США уничтожили метеозонд. Впоследствии Пентагон заявил о том, что это был пятый китайский воздушный шар, замеченный над Соединенными Штатами в последние годы.
Опубликованы внутренние документы РКН. Ведомство создает бот-ферму
Журналисты «Системы», нового расследовательского проекта Радио Свобода и Настоящего Времени, опубликовали внутренние документы Роскомнадзора, включающие в себя переписку между сотрудниками. Материалы попали к журналистам благодаря белорусской группе хакеров «Киберпартизаны», которая осенью прошлого года взломала компьютерную сеть одной из служб надзорного ведомства.
Согласно опубликованным документам, деятельность Роскомнадзора далеко выходит за рамки задач, официально сформулированных правительством России: контроль за соблюдением законов о СМИ и телекоммуникациях, мониторинг сети на предмет противоправных действий и защита детей от вредной информации. Выяснилось, например, что ведомство тайно составляет досье почти на всех известных журналистов и общественных деятелей, которые критически настроены по отношению к российской власти, а также на независимые СМИ. Досье состоят из подробных биографических данных и ссылок на личные аккаунты в соцсетях.
Также из документов следует, что в ближайшие месяцы Роскомнадзор планирует запустить «бот-ферму», которую сотрудники так и называют в своих внутренних документах. Официальное название проекта – «Чистый интернет». В описании говорится, что это «программно-аппаратный комплекс для автоматизированного создания и ведения социальных сетей» через бот-аккаунты, которые «автоматически, или по заданному расписанию, выполняют какие-либо действия и имеют в этом некое сходство с человеком».
Одна из основных задач «Чистого интернета» – «наполнять создаваемые аккаунты контентом с целью имитации пользовательской активности». Подчеркивается, что программа должна работать так, чтобы боты успешно выдерживали проверку при вступлении даже в закрытые группы и сообщества.
Еще одна разработка Роскомнадзора, упоминаемая в опубликованных документах, - программа «Вепрь». Ее задача – оперативно находить в интернете так называемые «точки информационной напряженности» (сокращенно – ТИН).
«Вепрь» должен обнаруживать первоисточник информационного события, оценивать размер аудитории, которая обсуждает его, и проверять действия участников дискуссий на нарушения законов. В конечном счете Роскомнадзор при помощи «Вепря» должен дать оценку «потенциала перерастания ТИН в угрозу информационной безопасности» и при определенных обстоятельствах «передать данные в уполномоченные органы». В архиве документов Роскомнадзора есть список ТИН, насчитывающий более ста тем: от фейков про российскую армию – до оскорблений в адрес Владимира Путина.
- Журналисты «Системы» обратились в Роскомнадзор за комментариями, но запрос был проигнорирован.
Штрафы за прогулы грузинских депутатов пойдут на помощь населению Турции
В парламенте Грузии объявлено, что все деньги, удержанные у депутатов за прогулы заседаний в декабре, будут направлены для закупки гуманитарной помощи Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что направил соответствующий запрос в казначейский совет. Одновременно Папуашвили призвал всех депутатов и сотрудников парламента перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет для помощи Турции.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Число раненых превысило 52 тысячи. В пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.
Посольство Турции обратилось за помощью к жителям Грузии, объявив сбор гуманитарной помощи: нужны одеяла, пледы, спальные мешки, теплая одежда – пальто, плащи, куртки, свитеры, перчатки, шарфы, носки; продукты питания длительного хранения, например, консервы; детское питание, подгузники, средства гигиены.
Белый дом назвал выдумкой материал о причастности США к взрывам «Северного потока»
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш возложил на Вашингтон ответственность за взрыв подводной части российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря. Расследование Херша опубликовано в запущенной им 8 февраля почтовой рассылке. Белый дом, комментируя материал журналисту и агентству Reuters, назвал текст «неправдой и полной выдумкой».
85-летний Херш получил известность в начале 1970-х, когда расследовал предполагаемые военные преступления американской армии во Вьетнаме и раскрыл информацию об участии американской армии в бомбардировках баз Вьетконга в Камбодже. Он участвовал в освещении Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента США Ричарда Никсона.
В своем материале о взрыве газопроводов он, ссылаясь на один неназванный анонимный источник, утверждает, что диверсия на «Северных потоках» была санкционирована президентом США Джо Байденом и проведена глубоководными пловцами военно-морского флота.
Операция проводилась в строгой секретности, утверждает Херш, в обход контроля Конгресса. В обсуждении участвовали Пентагон, ЦРУ и представители Госдепартамента и Министерства финансов. В организации взрывов кроме того участвовала Норвегия, утверждается в материале.
«Северный поток» был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введен в эксплуатацию. Взрывы на ветках газопровода произошли в конце сентября, три из четырех веток магистралей получили серьезные повреждения, не позволяющие их использование.
Москва обвинила в случившемся страны Запада, президент Владимир Путин назвал диверсию «терактом англосаксов», министр иностранных дел Сергей Лавров в январе заявил, что к случившемуся непосредственное отношение имеют Соединенные Штаты. Расследование ведется сразу в нескольких европейских странах, местные издания писали, что Москва может быть одним из основных подозреваемых. Официальных результатов расследований, даже предварительных, пока нет.
- Представитель Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон назвала материал Херша «полной выдумкой», такими же словами охарактеризовали его и в Госдепартаменте.
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