Общественные организации, объединяющие северокавказские диаспоры во всем мире, принимают активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции. От сбора средств и предметов первой необходимости для пострадавших до отправки волонтеров на разбор завалов и оказания помощи населению. Не остались в стороне и республики Северного Кавказа.

По официальным данным на сегодняшний день, в Турции погибли более 18,3 тыс. человек и свыше 74,2 тыс. пострадали. В Сирии, где также ощущались сильные толчки, предварительно, погибли более 1,3 тыс. человек и свыше 2,2 тыс. получили травмы.

Зона стихийного бедствия пришлась на один из районов Турции, где компактно расселена черкесская диаспора. Она так называется из-за того, что большинство в ней составляют этнические черкесы, примерно 80%, но проживают там представители и других северокавказских народов. Черкесский общественник Аслан Бешто неоднократно посещал этот район. Он поддерживает отношения с черкесскими общественными организациями Турции, поэтому в курсе происходящего:

«Среди попавших под удар стихии район, который в диаспоре называют Джилахстаней (Малая Кабарда). Как и в нашем Джилахстанее, там и села поменьше, и население в них меньше, чем в Большой Кабарде. Земли там беспородные, фермеры едва сводят концы с концами, поэтому селяне на протяжении десятилетий постепенно переселялись в города. Селиться в большом городе компактно у них не получилось, они как бы расселены по всем районам. Благодаря этому, при всем ужасающем количестве жертв, погибших среди них оказалось относительно немного – на сегодняшний день около ста человек».

По словам Аслана Бешто, главные черкесские организации – «Кавказская федерация» и «Черкесская федерация», объединяющие региональные организации северокавказцев Турции, в первые часы после землетрясения подключились к оказанию помощи пострадавшим:

«В этом не было каких-то национальных признаков. Призыв был один – помочь пострадавшим. На самом деле и Каффед, и Черкесфед сработали очень оперативно. Они сразу объявили сбор средств, одеял, палаток, теплых вещей и так далее… Региональные хасы Турции начали отправлять на автобусах волонтеров для разбора завалов и оказания помощи пострадавшим, плюс организовали мобилизацию тех, кто живет в зоне бедствия. Сейчас ими проводится мониторинг в зоне бедствия, составляют списки тех, кто пропал или кого удалось разыскать, кто пострадал или у кого все в порядке. Работа проводится в контакте с правительством. Через руководство организаций Управление по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD) определяло, куда доставлять грузы, направлять волонтеров. В общем, все неплохо организовано. Обычно тяжелая на подъем турецкая бюрократия в условиях ЧС довольно хорошо сработала, не допустила хаоса в зоне бедствия.

– Это что касается организаций в Турции, а диаспоры в других странах как-то отреагировали?

– Канадская организация содействия репатриации совместно с черкесскими организациями США и Иордании объявили о сборе средств и недавно отчитались о немалых средствах, собранных в первые дни после трагедии. В общем, все организации, кто понимает свою ответственность, подключились к сбору средств.

– Я знаю, что после измирского землетрясения в 1999 году была пересмотрена сейсмостойкость строящихся в Турции зданий, как в СССР после землетрясения в Спитаке. Требования к сейсмостойкости зданий после этого, например, на Северном Кавказе увеличили с 5 до 7 баллов по шкале Рихтера. Несмотря на пересмотр требований, мы наблюдаем страшные разрушения, в том числе и в новостройках. Что об этом говорят ваши партнеры в Турции?

– После измирского землетрясения в Стамбуле, Анкаре и прилегающих к ним районах строят дома, рассчитанные на девять баллов. И не дай бог, если строительная комиссия не примет здание – придется его сносить и строить заново. Но в отдаленных от центра провинциях контроля меньше, строительные фирмы там тоже меньше, поэтому такого подхода к строительству, как в столицах, там не случилось. Поэтому обрушилось даже разрекламированное элитное жилье, построенное в 2013-2015 годах.

– Это постройки на берегу Средиземного моря, где квартиры покупали, в том числе, россияне?

– Совершенно верно. И, конечно, будут разбирательства, как после землетрясения в Стамбуле. Но «разбор полетов» – это потом, а сейчас главное – спасти живых и помочь раненым».

С первых дней после трагедии к сбору средств в помощь пострадавшим подключились общественники Северного Кавказа. «Матери Беслана» организовали пожертвования для осетинских общин Турции и Сирии.

«Тысячи неравнодушных жителей севера и юга Осетии уже откликнулись на призыв о помощи Турции и Сирии. В настоящий момент мы продолжаем сбор средств. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад, и гордимся отзывчивостью наших людей. Их пример вдохновляет, придает сил продолжать бороться за человечность», – говорится в тексте обращения «Матерей Беслана» к общественности.

В Кабардино-Балкарии сразу несколько общественных движений, прежде всего молодежных, объединились для оказания помощи пострадавшим.

Чтобы не терять время на оформление банковских счетов, зачастую пожертвования перечисляют на банковские карты активистов, что говорит о высоком уровне доверия со стороны общества – никто не сомневается, что деньги будут отправлены по назначению. Такая репутация возникла не на пустом месте. Имена на слуху, люди показали себя во время помощи сирийским беженцам.

К сожалению, говорит руководитель общественного правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, как и в истории с сирийскими беженцами, республиканские власти дистанцировались от проблемы. Между тем, считает Хатажуков, могли бы проявить внимание к трагедии, постигшей соотечественников в Турции.

Несмотря на попытки депутата Затулина внести поправки в закон о соотечественниках за рубежом и вычеркнуть из него тех, кто не владеет русским языком, северокавказцы Турции по-прежнему являются российскими соотечественниками. Говорит Валерий Хатажуков:

«Они остаются нашими соотечественниками, и к ним должно быть ровно такое же отношение, как к жителям Луганска и Донецка. Жителям Донбасса была оказана помощь, я никого не упрекаю, там гуманитарная катастрофа, это правильно, Россия должна так действовать в отношении соотечественников. Здесь ровно такая же ситуация. Республики решают проблемы, связанные с беженцами из Донецка и Луганска, они их размещают, им помогают, находят какие-то ресурсы и так далее, именно исходя из того, что они российские соотечественники. Правильно. Замечательно. Ровно такое же отношение должно быть и к нашим соотечественникам. Но этого мы не видим и вряд ли дождемся чего-то подобного в данной ситуации. У нас есть горький опыт – война в Сирии, гуманитарная катастрофа, постигшая наших соплеменников. До начала войны их там проживало до двухсот тысяч. Им тоже ни государство, ни республики не оказали никакой помощи. Все, что было сделано для них в Кабардино-Балкарии, – руками волонтеров на средства общественности. Сейчас примерно то же самое».

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